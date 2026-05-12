En una época en la que muchos hispanos en Estados Unidos ya hacen la compra desde el celular mientras van del trabajo a casa, esperan en el carro con los niños o aprovechan un descanso breve entre mandados, Walmart acaba de mover una pieza importante en su operación. La cadena, que sigue empujando con fuerza su negocio de compras online, ajustó una regla interna que afecta directamente a los empleados que preparan pedidos dentro de sus tiendas, con el objetivo de reducir riesgos y hacer más seguro el recorrido por los pasillos. El cambio, aunque parece pequeño, llega en un momento en que la rapidez de las entregas se ha vuelto casi una exigencia diaria para millones de clientes.

Sin embargo, esa velocidad también ha traído nuevas preocupaciones dentro de las tiendas. Entre carritos, pasillos estrechos y empleados moviéndose a toda prisa para cumplir pedidos, Walmart decidió dar marcha atrás a una instrucción reciente y reemplazarla por una norma que busca equilibrar mejor eficiencia y seguridad. Y eso ya está generando conversación entre trabajadores y clientes en Estados Unidos. Y es que priorizar el bienestar de las personas siempre debe ser prioridad en cada una de las normativas internar y externas.

Este es el carrito de los trabajadores de Walmart que se encargan de recoger las compras online (Foto: Walmart)

WALMART MODIFICA UNA REGLA CLAVE PARA LOS PEDIDOS ONLINE

De acuerdo con un informe exclusivo de Business Insider, la empresa cambió las normas que siguen los empleados encargados de preparar pedidos de comercio electrónico dentro de las tiendas. El ajuste se centra en los carritos azules que se usan para recoger productos destinados a compras online.

De acuerdo con la nueva directriz interna, los trabajadores ahora deberán cargar un máximo de seis contenedores azules por carrito, cuando antes podían llevar hasta ocho. El objetivo es sencillo: mejorar la visibilidad mientras se desplazan por los pasillos y reducir el riesgo de accidentes.

Nueva regla en Walmart:

Nueva regla Objetivo Empujar el carrito cuando exista buena visibilidad Evitar accidentes Jalar el carrito cuando la visión esté limitada Mejorar la seguridad Reducir de ocho a seis contenedores Facilitar el control del carrito

Según un memorando interno citado por la empresa, la actualización busca crear “un entorno más seguro para empleados y clientes”.

LA DECISIÓN LLEGA TRAS CRÍTICAS DE TRABAJADORES

Lo llamativo es que Walmart prácticamente corrigió una política que había aplicado apenas días antes. Primero pidió a sus empleados que jalaran los carritos en lugar de empujarlos.

Pero la medida generó críticas rápidas en foros y grupos de trabajadores en plataformas como Reddit y Facebook. Varios empleados comentaron que, al jalar los carritos, estos terminaban golpeando sus talones con frecuencia, lo que hacía el trabajo más incómodo e incluso más riesgoso.

La reacción fue tan fuerte que Walmart terminó ajustando otra vez la norma para encontrar un punto medio entre rapidez, comodidad y seguridad.

SEGURIDAD: LA PRIORIDAD DETRÁS DEL CAMBIO

Aunque la compañía evitó dar muchos comentarios, en parte por el periodo previo a la publicación de sus resultados trimestrales, sí dejó claro que la seguridad sigue siendo una prioridad.

Y no es un detalle menor. Walmart ha enfrentado durante años demandas relacionadas con accidentes provocados por carritos dentro de sus tiendas. Uno de los casos más conocidos surgió tras un incidente ocurrido en 2020 y terminó en 2024 con un fallo judicial de 1.2 millones de dólares.

Por eso, este nuevo enfoque no solo busca proteger a los trabajadores, sino también reducir riesgos para los clientes que circulan por los pasillos mientras se preparan pedidos online.

EL GRAN DESAFÍO DE WALMART: RAPIDEZ VS. SEGURIDAD

Hoy, Amazon y Walmart compiten de forma intensa en el negocio de las entregas rápidas. La cadena minorista incluso ya ofrece entregas en 30 minutos o menos en algunas zonas de Estados Unidos.

Pero esa velocidad tiene costos operativos. Reducir la cantidad de contenedores por carrito probablemente hará que algunos pedidos tarden un poco más en completarse.

Aun así, Walmart parece convencida de que vale la pena perder algo de rapidez si con eso evita accidentes y mejora la experiencia tanto de sus empleados como de los compradores.

LA TECNOLOGÍA TAMBIÉN ENTRA EN JUEGO

Para compensar posibles retrasos, Walmart sigue apostando por herramientas tecnológicas dentro de sus tiendas. Una de las más importantes es la instalación de etiquetas digitales en los estantes.

Estas etiquetas incluyen luces LED que parpadean para indicar rápidamente qué producto debe recoger el empleado para completar un pedido online.

Actualmente, esta tecnología ya está instalada en aproximadamente la mitad de las tiendas de Walmart en Estados Unidos.

Ventajas del sistema de etiquetas digitales:

Ventaja Beneficio Reduce el tiempo de búsqueda de productos Agiliza la preparación de pedidos Ayuda a preparar pedidos con mayor precisión Disminuye errores Disminuye errores en las entregas Mejora la experiencia del cliente Facilita el trabajo de los empleados Hace más eficiente la operación Mejora la velocidad del servicio online Optimiza el proceso de compra

EL COMERCIO ELECTRÓNICO SIGUE CRECIENDO EN WALMART

El cambio de reglas llega en un momento clave para la compañía. El negocio de comercio electrónico de Walmart atraviesa uno de sus mejores momentos.

La empresa registró un crecimiento del 27% en ventas online durante su trimestre más reciente, y además acumula ocho trimestres consecutivos con aumentos superiores al 20%.

Eso demuestra que cada vez más estadounidenses, incluidos miles de hispanos que organizan su presupuesto semanal con compras en línea, usan los servicios digitales de Walmart para hacer pedidos rápidos, recoger productos en tienda o recibir entregas a domicilio.

Y justamente por ese crecimiento acelerado, la empresa necesita encontrar fórmulas que le permitan mantener la eficiencia sin descuidar la seguridad dentro de sus establecimientos.

Walmart es una de las tiendas minoristas más conocidas en Estados Unidos (Foto: AFP) / JOE RAEDLE

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