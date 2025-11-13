Walmart tendrá 3 eventos de promociones como parte de su estrategia relacionada con el Black Friday (Foto: Walmart)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

Si bien aún faltan unas dos semanas para el Día de Acción de Gracias y el Black Friday, los grandes minoristas de Estados Unidos ya están moviendo sus fichas de sus estrategias de ventas. En esta oportunidad, me enfocaré en contarte sobre , compañía que anunció que , ofreciendo a sus clientes más oportunidades para aprovechar los descuentos antes de que comience oficialmente la fiebre de las compras navideñas.

Y si por esto fuera poco, a lo largo de los tres eventos de promociones, existe una forma de obtener un acceso anticipado a las ofertas antes que nadie y así aprovechar para obtener tu artículo a un buen precio y sin que se agote tan fácilmente. La estrategia tiene un detalle clave: los miembros de Walmart+ pueden disfrutar de los descuentos cinco horas antes que el resto del público, una ventaja exclusiva que les permite asegurar los productos más demandados.

TRES EVENTOS, ACCESO ANTICIPADO Y GRANDES DESCUENTOS

Evento 1

  • Fechas: del 14 al 16 de noviembre (en línea y en tiendas).
  • Acceso anticipado: miembros de Walmart+ desde el 13 de noviembre a las 7 p. m. (hora del Este).

Entre las ofertas destacadas figuran:

  • Televisor TCL QLED 4K Google de 98″ de US$1,798 a US$998.
  • Aspiradora inalámbrica Dyson V12 Detect Slim de US$729 a US$399.99.
  • Vaqueros Levi’s Signature de US$24.98 a US$15.
  • Moldeador de cabello L’ange de US$119 a US$48.30.

Evento 2

  • Fechas: solo en línea del 25 al 27 de noviembre; en línea y en tiendas del 28 al 30 de noviembre.
  • Acceso anticipado: miembros de Walmart+ desde el 24 de noviembre a las 7 p. m. (hora del Este).

Evento 3 – Cyber Monday

  • Fecha: 1 de diciembre (solo en línea).
  • Acceso anticipado: miembros de Walmart+ desde el 30 de noviembre a las 7 p.m. (hora del Este).
WALMART TE DA UNA OFERTA PARA OBTENER SU SUSCRIPCIÓN

Para quienes buscan aprovechar las mejores rebajas antes que nadie, Walmart+ es la clave. Esta membresía de pago ofrece acceso anticipado a las ventas del Black Friday y el Cyber Monday, además de envíos gratuitos, descuentos en gasolina, devoluciones sin costo desde casa y acceso a servicios de streaming.

El plan anual cuesta US$98, pero . También se puede acceder a una prueba gratuita de 30 días.

Con esta estrategia, Walmart busca reforzar la fidelidad de sus clientes más frecuentes y competir directamente con otros gigantes minoristas como Target y Amazon, que también adelantan sus campañas de descuentos.

EVENTOS DEL BLACK FRIDAY DE WALMART

EventoFechasTipo de ventaAcceso anticipado Walmart+
Evento 114 al 16 de noviembreEn línea y en tiendas13 de noviembre a las 7 p. m. (hora del Este)
Evento 2En línea: 25 al 27 de noviembre En línea y en tiendas: 28 al 30 de noviembreEn línea y en tiendas24 de noviembre a las 7 p. m. (hora del Este)
Evento 3 (Cyber Monday)1 de diciembreSolo en línea30 de noviembre a las 7 p. m. (hora del Este)

