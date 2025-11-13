Si bien aún faltan unas dos semanas para el Día de Acción de Gracias y el Black Friday, los grandes minoristas de Estados Unidos ya están moviendo sus fichas de sus estrategias de ventas. En esta oportunidad, me enfocaré en contarte sobre Walmart, compañía que anunció que adelantará sus ofertas de temporada con tres eventos especiales que se extenderán hasta el Cyber Monday, ofreciendo a sus clientes más oportunidades para aprovechar los descuentos antes de que comience oficialmente la fiebre de las compras navideñas.

Y si por esto fuera poco, a lo largo de los tres eventos de promociones, existe una forma de obtener un acceso anticipado a las ofertas antes que nadie y así aprovechar para obtener tu artículo a un buen precio y sin que se agote tan fácilmente. La estrategia tiene un detalle clave: los miembros de Walmart+ pueden disfrutar de los descuentos cinco horas antes que el resto del público, una ventaja exclusiva que les permite asegurar los productos más demandados.

Walmart+ ofrece a sus suscriptores beneficios tanto en tienda como en línea (Foto: Walmart)

TRES EVENTOS, ACCESO ANTICIPADO Y GRANDES DESCUENTOS

Evento 1

Fechas: del 14 al 16 de noviembre (en línea y en tiendas).

Acceso anticipado: miembros de Walmart+ desde el 13 de noviembre a las 7 p. m. (hora del Este).

Entre las ofertas destacadas figuran:

Televisor TCL QLED 4K Google de 98″ de US$1,798 a US$998.

Aspiradora inalámbrica Dyson V12 Detect Slim de US$729 a US$399.99.

Vaqueros Levi’s Signature de US$24.98 a US$15.

Moldeador de cabello L’ange de US$119 a US$48.30.

Evento 2

Fechas: solo en línea del 25 al 27 de noviembre; en línea y en tiendas del 28 al 30 de noviembre.

Acceso anticipado: miembros de Walmart+ desde el 24 de noviembre a las 7 p. m. (hora del Este).

Evento 3 – Cyber Monday

Fecha: 1 de diciembre (solo en línea).

Acceso anticipado: miembros de Walmart+ desde el 30 de noviembre a las 7 p.m. (hora del Este).

Este año, el Black Friday en Walmart será de tres eventos (Foto: Walmart)

WALMART TE DA UNA OFERTA PARA OBTENER SU SUSCRIPCIÓN

Para quienes buscan aprovechar las mejores rebajas antes que nadie, Walmart+ es la clave. Esta membresía de pago ofrece acceso anticipado a las ventas del Black Friday y el Cyber Monday, además de envíos gratuitos, descuentos en gasolina, devoluciones sin costo desde casa y acceso a servicios de streaming.

El plan anual cuesta US$98, pero hasta el 2 de diciembre, la cadena mantiene una promoción especial del 50% de descuento para nuevos suscriptores, quedando en US$49 por año. También se puede acceder a una prueba gratuita de 30 días.

Con esta estrategia, Walmart busca reforzar la fidelidad de sus clientes más frecuentes y competir directamente con otros gigantes minoristas como Target y Amazon, que también adelantan sus campañas de descuentos.

EVENTOS DEL BLACK FRIDAY DE WALMART

Evento Fechas Tipo de venta Acceso anticipado Walmart+ Evento 1 14 al 16 de noviembre En línea y en tiendas 13 de noviembre a las 7 p. m. (hora del Este) Evento 2 En línea: 25 al 27 de noviembre En línea y en tiendas: 28 al 30 de noviembre En línea y en tiendas 24 de noviembre a las 7 p. m. (hora del Este) Evento 3 (Cyber Monday) 1 de diciembre Solo en línea 30 de noviembre a las 7 p. m. (hora del Este)

