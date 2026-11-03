Organizar la cena de Acción de Gracias en Estados Unidos supone calcular cuánto pavo comprar, elegir los acompañamientos y coordinar qué llevará cada invitado. Para quienes buscan cuidar el presupuesto sin renunciar al menú tradicional, Walmart anunció una selección de alimentos destinada a 10 personas por US$35, equivalente a US$3.50 por comensal. La propuesta reúne ingredientes para preparar el plato principal, distintas guarniciones y un pastel de calabaza; además, permite sumar esas recetas familiares que encuentran su lugar durante Thanksgiving. Antes de hacer el pedido, conviene aclarar un detalle: no se trata de comida lista para servir y el importe definitivo puede variar según el peso de algunos productos, las existencias locales y la modalidad de entrega.

La Holiday Meal Basket 2026 contiene 26 artículos correspondientes a 17 productos diferentes. Según el comunicado publicado por la cadena el 28 de octubre, estará disponible hasta el 24 de diciembre, tanto en establecimientos físicos como por internet.

La cena del Día de Acción de Gracias puede ser un dolor de cabeza, pero Walmart pretende que eso ya no sea así (Foto: Walmart)

¿QUÉ INCLUYE LA CENA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE WALMART?

El ingrediente principal es un pavo entero congelado Butterball, de entre 10 y 16 libras, anunciado a US$0.97 por libra. También figuran vegetales, mezclas para guarniciones, panecillos e insumos de repostería.

Esta es la selección difundida por la compañía:

Producto Cantidad o presentación Pavo entero congelado Butterball 1 pieza de entre 10 y 16 libras Mezcla para pan de maíz JIFFY 2 cajas de 8.5 oz Maíz dulce Great Value 3 latas de 15 oz Ejotes o judías verdes Great Value 3 latas de 14.5 oz Crema de champiñones Campbell’s 1 lata de 10.5 oz Cebollas fritas Great Value 1 bolsa de 6 oz Papas russet frescas 1 bolsa de 5 libras Mezcla para salsa gravy Great Value 2 sobres de 0.87 oz Bases congeladas para pastel Great Value 1 paquete con 2 piezas de 9 pulgadas Cobertura batida Great Value 1 envase de 8 oz Puré de calabaza Great Value 1 lata de 15 oz Leche evaporada Great Value 1 lata de 12 onzas líquidas Panecillos Great Value Brown and Serve 1 paquete de 12 unidades Mezcla para relleno de pavo Stove Top 2 cajas de 6 oz Arándanos rojos frescos 1 bolsa de 12 oz Mini malvaviscos Jet-Puffed 1 bolsa de 10 oz Camotes o batatas frescas 3 unidades

La diferencia entre el número de artículos y la variedad anunciada responde a las cantidades incluidas: algunos alimentos vienen en varias unidades, como las conservas de vegetales o las cajas de relleno.

Estas son algunas de las cosas que encontrarás en la oferta de Walmart (Foto: Walmart)

¿QUÉ PLATOS SE PUEDEN PREPARAR?

De acuerdo con Walmart, los ingredientes permiten elaborar el siguiente menú:

Plato principal: pavo Butterball al horno.

Guarniciones: relleno Stove Top, puré de papas, salsa gravy y acompañamiento de arándanos rojos.

Cazuelas: ejotes con crema de champiñones y cebollas fritas; camotes con mini malvaviscos; además de una preparación de maíz con mezcla JIFFY.

Panadería: panecillos y pan de maíz.

Postre: pastel de calabaza con cobertura batida.

Quienes deseen incorporar arroz con gandules, tamales o un flan tendrán que comprarlos aparte. Son alternativas para darle un toque familiar a la celebración, no componentes de esta oferta.

Antes de pagar, revisa las recetas elegidas y compáralas con lo que tienes en la despensa. Cualquier ingrediente adicional necesario para su elaboración quedará fuera del precio anunciado.

¿CUÁNTO CUESTA Y POR QUÉ PUEDE CAMBIAR EL TOTAL?

El importe de referencia equivale a US$3.50 por persona, siempre que la compra se ajuste a las cantidades utilizadas por la empresa. No representa un cobro fijo para cualquier combinación o modalidad de servicio.

Concepto Dato anunciado Precio de referencia de los alimentos US$35 Comensales previstos 10 Costo estimado por persona US$3.50 Artículos incluidos 26 Productos diferentes 17 Peso del pavo utilizado en el cálculo 13.5 libras Peso total estimado de los 3 camotes 3.2 libras Posibles cargos adicionales por recogida, envío o entrega Entre US$0 y US$19.95

Para calcular el monto promocionado, Walmart tomó como referencia un pavo de 13.5 libras, a US$0.97 por libra, junto con tres camotes cuyo peso conjunto alcanza aproximadamente 3.2 libras, a US$0.88 por libra.

Si las piezas disponibles tienen un tamaño distinto, la suma puede cambiar. También podrían aplicarse cargos por recogida, envío o entrega, los cuales aparecerán antes de confirmar la operación.

¿QUÉ SIGNIFICA EL AHORRO ANUNCIADO?

La compañía sostiene que esta edición reúne un 18% más de artículos respecto de su antecesora y cuesta un 12% menos de lo que habrían costado los mismos productos el año pasado.

Esa comparación corresponde a la selección específica del programa; no significa que todos los alimentos vendidos en sus establecimientos hayan bajado en igual proporción.

Asimismo, la empresa afirma que la iniciativa ha permitido ahorrar más de US$350 millones a sus clientes desde 2022. Tanto ese acumulado como los porcentajes anteriores proceden de sus propios cálculos.

¿CÓMO COMPRAR LA SELECCIÓN DE THANKSGIVING?

Los ingredientes se pueden adquirir en sucursales físicas o mediante la página oficial de la Holiday Meal Basket. La opción digital permite agregar el conjunto al carrito y modificarlo según las preferencias del comprador.

Para hacer el pedido por internet:

Ingresa al sitio de Walmart y busca la selección de Acción de Gracias. Revisa los alimentos incluidos y agrégalos al carrito. Comprueba cantidades, pesos y existencias en tu tienda. Retira aquello que no necesites o incorpora otros ingredientes. Escoge una modalidad disponible de recogida o entrega. Verifica el importe definitivo y los cargos aplicables antes de pagar.

La cadena también anunció que los usuarios podrán recurrir a Sparky, su asistente de compras con inteligencia artificial, para añadir la selección al pedido digital.

Entre las alternativas de servicio figuran la recogida en la acera —curbside pickup—, Express Pickup y el reparto a domicilio. Algunas entregas pueden completarse en una hora o menos, dependiendo de la zona, las existencias y las restricciones correspondientes.

¿CÓMO UTILIZAR EL CÓDIGO THANKFUL?

Walmart anunció una promoción de entrega Express gratuita hasta el 30 de noviembre de 2026. Para solicitarla, se debe ingresar el código THANKFUL y cumplir las siguientes condiciones:

Realizar una compra mínima de US$35.

Incluir crema de champiñones Campbell’s, pavo Butterball o mezcla para relleno Stove Top.

Cumplir las restricciones de la promoción.

Pagar los impuestos aplicables.

El beneficio excluye alcohol y medicamentos con receta. Además, puede cambiar o vencer sin previo aviso, según las condiciones difundidas por la empresa.

Este cupón corresponde únicamente al servicio Express; no es necesario para adquirir los alimentos al precio anunciado.

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE Y DÓNDE NO APLICA LA OFERTA?

La vigencia anunciada abarca del 28 de octubre al 24 de diciembre de 2026, sujeta a existencias. No se requiere una membresía especial ni se establece un límite de compras por cliente para esta selección.

Sin embargo, los precios promocionados no aplican en Alaska, Hawái, Oklahoma, Puerto Rico y Wisconsin.

Antes de confirmar tu pedido, considera estos puntos:

Disponibilidad local: algunos ingredientes podrían agotarse en la sucursal seleccionada.

Cambios en el carrito: agregar o retirar productos modifica el importe.

Peso de los alimentos: las piezas vendidas por libra pueden alterar el cálculo.

Servicios adicionales: la recogida, el envío o la entrega podrían generar cargos.

Para organizar el presupuesto, utiliza los US$35 como referencia de la selección anunciada, no como un total garantizado de la celebración. El monto definitivo dependerá de lo que agregues al carrito, las cantidades disponibles y las condiciones mostradas al pagar.