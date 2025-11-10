El Día de los Veteranos 2025 se celebrará el martes 11 de noviembre, una fecha en la que Estados Unidos rinde homenaje a los hombres y mujeres que han servido en las Fuerzas Armadas. Como ocurre con todos los feriados federales, la mayoría de las oficinas gubernamentales permanecerán cerradas. Sin embargo, muchas empresas privadas continúan operando con normalidad, lo que puede generar dudas sobre qué lugares estarán abiertos. Y una de las preguntas más frecuentes es: ¿estará abierto Walmart ese día?

La respuesta es sí . Walmart confirmó que abrirá sus puertas con su horario habitual durante el Día de los Veteranos. En la mayoría de sus ubicaciones en Estados Unidos, las tiendas operan de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., aunque puede haber ligeras variaciones según la ciudad o el estado.

Por eso, si planeas hacer tus compras ese día, lo mejor es verificar el horario de tu tienda local utilizando el buscador en línea de Walmart o contactando directamente con el establecimiento.

Walmart permanece abierto la mayoría de los días festivos (Foto: AFP)

LAS GASOLINERAS DE WALMART TAMBIÉN ESTARÁN ABIERTAS DURANTE EL FERIADO

Los clientes podrán repostar con normalidad y contar con personal de atención según el horario habitual de cada estación. Y para mayor comodidad, el pago en el surtidor estará disponible las 24 horas del día, lo que permite llenar el tanque incluso cuando no haya empleados en turno.

¿HABRÁ OFERTAS EN WALMART POR EL DÍA DE LOS VETERANOS 2025?

Aunque Walmart no anunció ofertas específicas por el Día de los Veteranos, los compradores podrán aprovechar los descuentos semanales regulares que la tienda ofrece durante todo el año. De hecho, la cadena ya comenzó a lanzar promociones navideñas anticipadas en preparación para el Black Friday, lo que significa que este feriado puede ser una excelente oportunidad para adelantar las compras de fin de año.

Entre las categorías con mayores descuentos destacan electrónica —como televisores, portátiles y tabletas—, electrodomésticos —incluyendo aspiradoras y utensilios de cocina—, ropa y accesorios de temporada, y una amplia gama de juegos, películas y herramientas. En resumen, aunque no haya una venta oficial por el Día de los Veteranos, las ofertas de noviembre ya están en marcha.

El Día de los Veteranos de 2025 cae en martes, y Walmart estará abierto en su horario habitual, incluyendo sus gasolineras (Foto: AFP)

CALENDARIO NAVIDEÑO DE WALMART EN 2025

La compañía confirmó que solo cerrará en tres fechas importantes: el Día de Acción de Gracias (jueves 27 de noviembre) y el Día de Navidad (jueves 25 de diciembre). El 24 de diciembre (Nochebuena) permanecerá abierta, aunque algunas tiendas podrían cerrar un poco antes de lo habitual. Fuera de esas excepciones, Walmart continuará operando con normalidad durante el resto de los feriados.

Así que si planeas aprovechar el día libre para comprar artículos esenciales, buscar descuentos o adelantar los regalos navideños, Walmart será una opción confiable y accesible este 11 de noviembre. Solo recuerda confirmar el horario local de tu tienda para evitar sorpresas.

Mientras muchas oficinas y bancos cierran sus puertas por el Día de los Veteranos, Walmart permanecerá abierta como de costumbre, garantizando a sus clientes una experiencia de compra cómoda y conveniente. Con sus tiendas, gasolineras y servicios en línea operativos, la cadena sigue reafirmando su compromiso de estar disponible para los estadounidenses todos los días del año.

