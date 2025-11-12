Sileña Cisneros
Sileña Cisneros

Las fiestas llegan con movimiento y Walmart —gigante del retail con base en Bentonville, Arkansas— acaba de anunciar uno de los cambios más comentados en la previa al . En un escenario donde millones buscan adelantar sus compras y asegurar los precios más bajos en tecnología, moda y juguetes, surge una nueva oportunidad para acceder antes que nadie a los productos más deseados esta temporada.

Frente al crecimiento de la competencia y los nuevos hábitos de consumo, Walmart apuesta por una experiencia única para sus clientes más decididos. No solo se trata de descuentos históricos y millas de productos por menos de US$20: este 2025, la clave está en cómo y cuándo podrás entrar antes que el resto al universo de ofertas. ¿Quiénes serán los primeros en aprovechar los nuevos precios y ventajas durante el Black Friday?

¿CUÁL ES LA OFERTA QUE ESTÁ REALIZANDO WALMART PARA QUE ACCEDAS ANTES QUE NADIE A LOS DESCUENTOS DEL BLACK FRIDAY?

Walmart ha apostado por una estrategia exclusiva: quienes adquieran una membresía anual pueden ingresar cinco horas antes a los eventos de descuentos en línea del Black Friday y Cyber ​​Monday. Esta modalidad permite anticiparse a la multitud y asegurar productos de alta demanda antes del público general. Además, hasta el 2 de diciembre, la suscripción anual disponible para nuevos miembros está con un 50% de descuento: US$49 por año.

Evento 1: Ofertas del Black Friday Walmart

  • Del 14 al 16 de noviembre (en línea y tiendas)
  • Walmart+: acceso anticipado el 13 de noviembre a las 7 p.m. ET

Evento 2: Segunda ola de descuentos

  • Solo en línea: 25 al 27 de noviembre
  • En línea y tiendas: 28 al 30 de noviembre
  • Walmart+: acceso anticipado el 24 de noviembre a las 7 p.m. ET

Cyber Monday

  • 1 de diciembre (solo en línea)
  • Walmart+: acceso anticipado el 30 de noviembre a las 7 p.m.
Este año, el Black Friday en Walmart será de tres eventos (Foto: Walmart)
Este año, el Black Friday en Walmart será de tres eventos (Foto: Walmart)

NOTA: Entre los beneficios de Walmart+ están los envíos gratis, ahorro en gasolina, devolución sin costo desde casa, selección de streaming gratis y mucho más durante todo el año.

OFERTAS DEL BLACK FRIDAY DE WALMART EVENTO 1: DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE

  • Accesibles en línea y en tiendas; membresía Walmart+ da acceso en línea anticipado desde el 13 de noviembre a las 7 pm ET.
  • Ofertas destacadas: Televisor TCL QLED 98” a US$998, set Barbie Malibu a US$12, perfume Calvin Klein Obsession a US$31.50, paquete Cricut Explore 3 a US$197.99, aspiradora Dyson V12 a US$399.99, jeans Levi’s Signature a US$15, entre otros.​

¿Te interesan temas sobre Estados Unidos? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 20 años de experiencia, desempeñándose en diferentes áreas en medios impresos y digital. En la actualidad, se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC