Las fiestas llegan con movimiento y Walmart —gigante del retail con base en Bentonville, Arkansas— acaba de anunciar uno de los cambios más comentados en la previa al Black Friday. En un escenario donde millones buscan adelantar sus compras y asegurar los precios más bajos en tecnología, moda y juguetes, surge una nueva oportunidad para acceder antes que nadie a los productos más deseados esta temporada.

Frente al crecimiento de la competencia y los nuevos hábitos de consumo, Walmart apuesta por una experiencia única para sus clientes más decididos. No solo se trata de descuentos históricos y millas de productos por menos de US$20: este 2025, la clave está en cómo y cuándo podrás entrar antes que el resto al universo de ofertas. ¿Quiénes serán los primeros en aprovechar los nuevos precios y ventajas durante el Black Friday?

¿CUÁL ES LA OFERTA QUE ESTÁ REALIZANDO WALMART PARA QUE ACCEDAS ANTES QUE NADIE A LOS DESCUENTOS DEL BLACK FRIDAY?

Walmart ha apostado por una estrategia exclusiva: quienes adquieran una membresía anual pueden ingresar cinco horas antes a los eventos de descuentos en línea del Black Friday y Cyber ​​Monday. Esta modalidad permite anticiparse a la multitud y asegurar productos de alta demanda antes del público general. Además, hasta el 2 de diciembre, la suscripción anual disponible para nuevos miembros está con un 50% de descuento: US$49 por año.

Evento 1: Ofertas del Black Friday Walmart

Del 14 al 16 de noviembre (en línea y tiendas)

Walmart+: acceso anticipado el 13 de noviembre a las 7 p.m. ET

Evento 2: Segunda ola de descuentos

Solo en línea: 25 al 27 de noviembre

En línea y tiendas: 28 al 30 de noviembre

Walmart+: acceso anticipado el 24 de noviembre a las 7 p.m. ET

Cyber Monday

1 de diciembre (solo en línea)

Walmart+: acceso anticipado el 30 de noviembre a las 7 p.m.

Este año, el Black Friday en Walmart será de tres eventos (Foto: Walmart)

NOTA: Entre los beneficios de Walmart+ están los envíos gratis, ahorro en gasolina, devolución sin costo desde casa, selección de streaming gratis y mucho más durante todo el año.

OFERTAS DEL BLACK FRIDAY DE WALMART EVENTO 1: DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE

Accesibles en línea y en tiendas; membresía Walmart+ da acceso en línea anticipado desde el 13 de noviembre a las 7 pm ET.

Ofertas destacadas: Televisor TCL QLED 98” a US$998, set Barbie Malibu a US$12, perfume Calvin Klein Obsession a US$31.50, paquete Cricut Explore 3 a US$197.99, aspiradora Dyson V12 a US$399.99, jeans Levi’s Signature a US$15, entre otros.​

¿Te interesan temas sobre Estados Unidos? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.