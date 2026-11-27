Walmart lanzó una nueva membresía que reúne en un solo plan los beneficios de Walmart+ y de Sam’s Club Plus. Está disponible desde el 20 de octubre de 2026 y cuesta 120 dólares al año, casi 100 dólares menos que pagar ambas por separado, según la compañía. La propuesta llega en plena temporada de compras de fin de año, cuando muchas familias buscan formas de ahorrar en el supermercado, la gasolina y los gastos del hogar. Debido a que puede interesar tanto a quienes ya tienen una de las membresías como a quienes aún no se han afiliado a ninguna, te contamos en qué consiste, qué beneficios incluye, cómo activarla y de qué forma se vinculan las cuentas.

“Estamos dando a la gente un motivo para esperar más de sus membresías. Por 120 dólares al año, estamos elevando las expectativas sobre lo que una membresía puede ofrecer: más dinero en sus bolsillos y más tiempo libre”, dijo John Furner, presidente y director ejecutivo de Walmart Inc.

Walmart asegura que el plan cuesta casi 100 dólares menos que pagar ambas membresías por separado (Foto: Sitio web de Walmart)

WALMART+ Y SAM’S CLUB PLUS AHORA VAN JUNTOS

A continuación, te detallamos que incluye la nueva membresía de Walmart+ con Sam’s Club Plus, que reúne en un solo pago los beneficios de ambos:

Acceso a los clubes Sam’s Club, con precios exclusivos para miembros en marcas reconocidas y productos Member’s Mark.

Entrega gratis de Walmart y de Sam’s Club.

Suscripción a Peacock o Paramount+, a elección del miembro.

Ahorro de gasolina de 10 centavos por galón en más de 17,000 estaciones participantes 4.

2% en Sam’s Cash por compras elegibles.

Las condiciones que cumple

Walmart indica que el Sam’s Cash tiene un tope de 750 dólares al año. Cubre compras elegibles en el club, con Scan & Go y con recogida en la acera.

La entrega gratis en Walmart aplica a pedidos de 35 dólares o más. En Sam’s Club se pide un mínimo de 50 dólares.

Las cuentas y las experiencias de compra de Walmart+ y de Sam’s Club siguen separadas. Para usar los beneficios de Walmart+, debes vincular una cuenta nueva o ya existente.

¿Cómo se vinculan las cuentas de ambas membresías?

Para vincular las cuentas, el titular principal de la membresía Sam’s Club Plus debe entrar a la app de Sam’s Club y seleccionar “Link Accounts”. Ahí crea una cuenta de Walmart+ o inicia sesión en la que ya tiene.

Sigue estos pasos en la app de Sam’s Club:

1. Abre la app de Sam’s Club.

2. Toca “Link Accounts” en la ventana emergente para miembros Plus. Si no aparece, ve a “Account” y selecciona “Link Accounts”.

3. Crea una cuenta de Walmart+ o inicia sesión en la que ya tienes.

4. Revisa la información y elige un método de verificación.

5. Escribe tu contraseña o el código de un solo uso.

6. Toca “Sign In”.

7. Confirma la vinculación en la pantalla final.

Quienes se afilian por primera vez o mejoran desde la membresía Club reciben la invitación a vincular las cuentas al terminar el trámite. Si ya eres miembro Plus, puedes vincular desde la página de tu cuenta, en la app o en la versión web.

Si ya tienes una de las dos membresías, puedes cambiarte al plan combinado (Foto: Dustin Chambers / Bllomberg) / Dustin Chambers

¿QUÉ PASA SI TIENES UNA DE LAS MEMBRESÍAS ACTIVAS?

Puedes pasarte al plan combinado aunque ya tengas una de las dos membresías. Lo que ocurre depende de cuál tengas y de cómo la pagues.

Si ya tienes Sam’s Club Plus

Tu membresía Plus ahora incluye Walmart+ sin costo adicional. Conservas tus beneficios de Sam’s Club Plus y solo tienes que vincular una cuenta de Walmart+, nueva o ya existente. La fecha de renovación no cambia.

Si ya tienes Walmart+ (pagado directamente a Walmart)

Puedes unirte al plan combinado. Walmart no detalla aquí cómo se ajusta el pago, pero antes de confirmar debería mostrarte el precio final. Es una suposición mía a partir de cómo lo explica para otros casos.

Si tu Walmart+ viene de una promoción

Puedes cambiarte, pero no recibirás reembolso ni crédito por el tiempo gratis que te quede. Para aprovecharlo completo, conviene esperar a que termine el periodo promocional.

Si lo recibes por un programa asociado

American Express Platinum y Business Gold: puedes cambiarte. El beneficio de Amex solo aplica al plan mensual de Walmart+, así que al pasar al plan anual dejarás de recibir los créditos en tu estado de cuenta.

puedes cambiarte. El beneficio de Amex solo aplica al plan mensual de Walmart+, así que al pasar al plan anual dejarás de recibir los créditos en tu estado de cuenta. USAA y AARP: puedes cambiarte, pero pierdes el descuento. El pago será la diferencia entre lo que pagas hoy por Walmart+ y los 120 dólares anuales. El precio final aparece antes de completar la inscripción.

puedes cambiarte, pero pierdes el descuento. El pago será la diferencia entre lo que pagas hoy por Walmart+ y los 120 dólares anuales. El precio final aparece antes de completar la inscripción. Otros programas: depende de los términos del socio. Si el plan lo gestiona el socio, primero tienes que cancelar tu membresía actual. Walmart no reembolsa beneficios financiados por el socio.

Si eres miembro complementario o adicional

Los beneficios de Walmart+ incluidos van solo al titular principal de Sam’s Club Plus. Él puede compartirlos contigo con Benefits Sharing, sujeto a condiciones.

INFORMACIÓN QUE DEBES SABER

¿Quién recibe el beneficio? Walmart+ queda ligado al titular principal. Los miembros complementarios o adicionales no lo reciben automáticamente.

Walmart+ queda ligado al titular principal. Los miembros complementarios o adicionales no lo reciben automáticamente. ¿Qué pasa con las cuentas separadas? No se fusionan. Los pedidos, métodos de pago y recompensas siguen aparte, y Sam’s Cash y Walmart Cash también. Por lo tanto, seguirás usando ambas apps.

No se fusionan. Los pedidos, métodos de pago y recompensas siguen aparte, y Sam’s Cash y Walmart Cash también. Por lo tanto, seguirás usando ambas apps. ¿Qué ocurre con la renovación? Vincular las cuentas no cambia la fecha; es decir, se mantiene la de la afiliación original a Sam’s Club Plus.

Vincular las cuentas no cambia la fecha; es decir, se mantiene la de la afiliación original a Sam’s Club Plus. ¿Y las cuentas empresariales? Una cuenta de Walmart Business no es elegible. Los interesados deben usar una cuenta personal de Walmart.com.

Una cuenta de Walmart Business no es elegible. Los interesados deben usar una cuenta personal de Walmart.com. ¿Exención de impuestos? Si eres miembro de Sam’s Club y estás exento de impuestos, ese beneficio no se transferirá a Walmart al vincular las cuentas. “Para comprar sin impuestos en Walmart, debes configurarlo por separado en Walmart.com/taxexempt. Para solicitar la exención de impuestos en Sam’s Club, visita el mostrador de membresías de tu club local”, se lee en su sitio web.

Si eres miembro de Sam’s Club y estás exento de impuestos, ese beneficio no se transferirá a Walmart al vincular las cuentas. “Para comprar sin impuestos en Walmart, debes configurarlo por separado en Walmart.com/taxexempt. Para solicitar la exención de impuestos en Sam’s Club, visita el mostrador de membresías de tu club local”, se lee en su sitio web. ¿Qué hacer para desvincular? Contacta al servicio al cliente. Sam’s Club indica que suele tardar unos dos días hábiles. Walmart menciona un plazo de 72 horas. Al desvincular, pierdes la membresía adicional que se había incluido.

IMPORTANTE: si Walmart+ lo pagas con American Express, ese beneficio no cubre el plan de 120 dólares. Si te cambias a ese plan, dejarás de ver el crédito mensual en tu estado de cuenta.