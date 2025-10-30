En TikTok y otras redes sociales se ha vuelto viral la idea de que Walmart cerrará todas sus tiendas en California el 1 de noviembre debido a los recortes del programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) y el posible caos que eso generaría. Y la verdad es que es preocupante porque si dependes de dicho beneficio es muy duro imaginar qué hacer sin él.

Pero antes de que el pánico se siga propalando, vale la pena detenernos un momento y revisar las fuentes oficiales y reportes de medios serios sobre esa supuesta información que circula en las redes sociales: no, Walmart no va a cerrar el 1 de noviembre, ni en California ni en ningún otro estado del país.

LOS RUMORES QUE SE HICIERON VIRALES EN TIKTOK

Todo empezó con un par de videos en TikTok que, juntos, superaron 1.7 millones de visualizaciones. Uno fue publicado por el usuario @uncutrealness, y otro por @kavellkavon. En ambos se afirmaba que Walmart “cerraría sus puertas” debido a amenazas de saqueos tras los recortes al programa SNAP. Incluso aseguraban que los clientes solo podrían hacer pedidos en línea para recogerlos afuera de la tienda, como si se tratara de una medida de emergencia.

Lo curioso es que ninguno de los videos ofrecía pruebas. Aun así, se compartieron miles de veces, lo que generó una oleada de desinformación en plena crisis alimentaria.

LA RESPUESTA OFICIAL DE WALMART

La reacción de Walmart fue clara al respecto: todas las tiendas permanecerán abiertas el 1 de noviembre de 2025. Un portavoz confirmó a Snopes que no existe ningún plan de cierre, ni siquiera temporal. Además, aclararon que las operaciones seguirán con normalidad tanto en California como en el resto de Estados Unidos.

Walmart recordó que es una de las principales cadenas que procesan pagos con SNAP EBT, las tarjetas electrónicas que millones de familias utilizan para comprar alimentos. De hecho, según Newsweek, el 24% de todas las compras con SNAP en el país se realizan en Walmart.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LOS BENEFICIOS SNAP?

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) advirtió en una carta oficial que, si el cierre del gobierno federal continúa, los fondos del programa SNAP podrían agotarse en noviembre. Esto significa que muchos estados podrían no tener suficiente dinero para emitir todos los beneficios.

En el caso de California, más de cinco millones de personas dependen de SNAP —conocido localmente como CalFresh— para cubrir su alimentación básica. Así que sí, el miedo a quedarse sin ayuda es real, y eso explica por qué rumores como el del cierre de Walmart prenden tan rápido.

LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO DE CALIFORNIA

El gobernador Gavin Newsom anunció un paquete de US$80 millones para reforzar los bancos de alimentos y apoyar a las familias afectadas. Además, se movilizó a la Guardia Nacional y a los Voluntarios de California para ayudar en la distribución de alimentos, una estrategia similar a la utilizada durante la pandemia.

California también se unió a una demanda colectiva contra el USDA, exigiendo que se liberen los US$6 mil millones del fondo de contingencia federal, con el objetivo de mantener los beneficios SNAP activos mientras dure el cierre.

