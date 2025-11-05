Walmart ha dado el primer gran paso hacia la temporada más esperada del año: el Black Friday. El gigante del retail reveló oficialmente las ofertas del Evento 1 de Black Friday 2025, que estarán disponibles desde el 14 de noviembre por tiempo limitado, con descuentos de hasta el 60% en miles de productos. Así que si quieres renovar la casa, es el momento perfecto para hacerlo.

Con esta movida, la marca deja claro que el espíritu navideño ya comenzó. “Durante años, Walmart ha dominado el Black Friday, y este año lo demostramos”, aseguró John Furner, presidente y director ejecutivo de Walmart en Estados Unidos, al anunciar una avalancha de precios bajos que incluye tecnología, juguetes, moda y artículos para el hogar.

El Evento 1 del Black Friday marca el inicio de tres grandes etapas de descuentos que Walmart desplegará en noviembre y diciembre. En esta primera fase, tanto las tiendas físicas como la tienda en línea ofrecerán rebajas en las marcas más codiciadas, desde Apple, Dyson y LEGO hasta Levi’s, Barbie y Calvin Klein.

Los miembros de Walmart+ también tendrán un beneficio extra: acceso anticipado en línea el 13 de noviembre a las 7 p. m. (hora del este), cinco horas antes que el público general. Una ventaja que podría marcar la diferencia en los productos más demandados, que suelen agotarse en minutos.

Walmart trae de vuelta su mayor selección de ofertas, que incluye miles de regalos por menos de 20 dólares y hasta un 60% de descuento (Foto: Walmart)

LAS PRIMERAS OFERTAS DEL EVENTO 1 DE WALMART DE BLACK FRIDAY 2025

Televisor TCL QLED 4K de 98 pulgadas , que baja de US$1,798 a solo US$998 .

, que baja de US$1,798 a solo . Aspiradora inalámbrica Dyson V12 Detect Slim , que pasa de US$729 a US$399.99 .

, que pasa de US$729 a . Set de juego Barbie Malibu por US$12 .

. Pendientes Cate & Chloe con cristales Swarovski por US$15.99 .

. Vehículo eléctrico Ford de 24 V a US$299.99 . Antes costaba US$599.99.

a . Antes costaba US$599.99. Luces LED Govee de 65” a US$69.99 . Antes costaba US$99.00.

a . Antes costaba US$99.00. Moldeador de cabello L’ange a US$48.30 .

a . Afeitadora eléctrica Philips Norelco 7200 a US$79.96 .

a . Cama elástica redonda Sportspower Bounce Pro de 14 pies con red de seguridad a US$149.00 . El precio anterior es de US$229.00 .

con red de seguridad a . El precio anterior es de . Vaqueros Levi’s Signature costarán apenas US$15 .

costarán apenas . Botas altas de Scoop bajan a US$30 .

bajan a . Conjunto deportivo Reebok para mujer quedará en US$25.

Los eventos de ofertas más importantes del año de Walmart ofrecen mayores ahorros (Foto: Walmart)

COMPRAR AHORA ES MÁS RÁPIDO EN WALMART

Más allá de las ofertas, Walmart promete una experiencia de compra más rápida y personalizada. Los clientes podrán optar por recogida en tienda, entrega exprés en 30 minutos o envío en dos días, una apuesta fuerte por la conveniencia en plena fiebre de compras navideñas.

Y para darle un toque de fantasía a la temporada, la marca presentó WhoKnewVille, un colorido universo inspirado en el Dr. Seuss. Este mundo mágico servirá de escenario para las promociones y anuncios navideños, llevando a los clientes a vivir una experiencia tan divertida como inesperada.

