Washington D.C. abrió los ojos este viernes con un paisaje invernal que no se veía en diciembre desde 2017. Una capa de nieve, ligera pero suficiente para sorprender a muchos, cayó sobre la región gracias a una masa de aire ártico que llegó durante la madrugada y desplomó las temperaturas hasta los 20°F, con máximas que apenas alcanzarán los 30°F a 35°F.

Según el meteorólogo de WTOP, Mike Stinneford, la mayor parte del área metropolitana recibiría desde un simple polvo de nieve hasta 2 pulgadas, mientras que algunas zonas del sur podrían acercarse a las 3 pulgadas. Antes de las 7:30 a.m., ya se habían reportado 2 pulgadas en White Oak (Spotsylvania County) y 1 pulgada en las áreas de Culpeper y Front Royal, en Virginia. En el corazón del D.C. metro, la caída se ha mantenido en alrededor de media pulgada.

La nieve complica el tráfico en Washington D.C. mientras muchos se preparan para el fin de semana. | Crédito: Mandel NGAN / AFP

Stinneford explicó que las condiciones nevadas se debilitarán a media mañana, pasando a flurries y algo de llovizna helada. Para los conductores, el panorama no es alentador: las carreteras sin tratar estarán resbalosas durante el rush hour y cualquier resto de nieve podría congelarse nuevamente al caer la noche.

En Maryland, la situación no fue distinta. Se reportaron retrasos en ambos sentidos de la Interstate 270, entre Urbana y Rockville, junto a varios accidentes viales. “Con la nieve en el área, hay que bajar la velocidad”, advirtió la reportera de tráfico Reada Kessler, quien calificó a la I-270 como “lo peor del panorama”. También señaló demoras extensas en el Beltway, donde “todo está hecho un desastre”.

La Winter Weather Advisory emitida por el National Weather Service se mantiene vigente hasta las 4 p.m. “Tómenlo con calma esta mañana”, pidió el periodista de WTOP Kyle Cooper, mientras hacía un reporte desde Waldorf, Maryland.

Tras el paso del sistema, el cielo permanecerá nublado y podrían darse bancos de neblina hacia la noche del viernes. De acuerdo con 7News, la última vez que D.C. tuvo una nevada medible en diciembre fue en 2017, cuando se acumularon 2 pulgadas en el Aeropuerto Reagan.

La alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, emitió el primer Extreme Cold Alert de la temporada y activó al District Snow Team, que empezó a esparcir sal en las vías principales desde el jueves por la noche.

¿Qué esperar para el fin de semana?

Aunque no se prevé más nieve, el frío seguirá marcando el ritmo en la capital.

Sábado 06 de diciembre: El sol intentará asomarse, pero las temperaturas seguirán frías: comenzarán en los 20°F y subirán apenas a los 40°F. Habrá vientos ligeros y condiciones secas, todo bajo un ambiente de cielo parcialmente nublado.

Domingo 07 de diciembre: Se espera un día similar: frío desde el amanecer, máximas entre 42°F y 46°F y sin precipitaciones. Los vientos serán ligeros y el clima se mantendrá estable para actividades al aire libre.

El fin de semana seguirá frío en Washington D.C., aunque sin más nieve en el pronóstico. | Crédito: SAUL LOEB / AFP

Pronóstico en Washington D.C.

Viernes 05 de diciembre por la noche

Cielo nublado

Mínimas: 22°F–30°F

Posible neblina y hielo por congelamiento

Sábado 06 de diciembre

Máximas: 40°F–45°F

Vientos del suroeste, 5 mph

Ambiente seco, frío y bajo promedio estacional

Domingo 07 de diciembre

Máximas: 42°F–46°F

Vientos ligeros

Sin lluvia ni nieve prevista

El invierno aún no empieza oficialmente, pero Washington D.C. ya recibió su primera postal nevada del año y el fin de semana seguirá recordando que la temporada fría llegó para quedarse.

