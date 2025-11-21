Hay una buena noticia para las familias de bajos ingresos que radican en Washington DC, toda vez que se aprobó ofrecer un crédito tributario local por hijos de hasta US$1,000 por niño. Se trata de una ayuda que convertirá a este lugar en la primera ciudad de Estados Unidos en ofrecer este beneficio económico. ¿En qué consiste exactamente y a quiénes beneficiará? Te lo comendamos a continuación.

Vale precisar que según el Instituto Fiscal de Políticas del distrito, 1 de cada 5 niños vive en pobreza en la capital de Estados Unidos.

El Crédito Tributario por Hijos se solicita en la declaración de impuestos (Foto: Freepik)

EL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS DE HASTA US$1,000 QUE ENTREGARÁN EN WASHINGTON DC

El nuevo crédito tributario local por hijos busca beneficiar a las familias de bajos recursos económicos de Washington DC, así como reducir la pobreza infantil. Por lo tanto, dependiendo de cuánto sean los ingresos de un hogar, pueden recibir hasta US$1,000 por niño menor de 18 años.

Está dirigido para hogares cuyas ganancias anuales son:

Declarantes solteros con ingresos menores a US$75,000 al año

Declarantes conjuntos con ingresos menores a US$90,000 al año

Si tienes varios hijos y tus ingresos son ligeramente superiores, también serás beneficiario, pero recibirás una parte de ese monto.

La medida fue aprobada para cubrir la brecha que deja el crédito federal (“Big, beautiful bill”), que si bien aumentó de US$2,000 a US$2,200 por niño, los hogares de bajos recursos no son los beneficiados, publica el sitio web El Tiempo Latino.

Los bebés recién nacidos son elegibles para que sus padres soliciten el Crédito Tributario por Hijos (Foto: Freepik)

¿CUÁNDO RECIBIRÁS ESTE CRÉDIRO POR HIJO DE HASTA US$1,000?

La entrega del crédito entrará en vigor el año fiscal 2026; por lo tanto, las familias podrán reclamarlo al presentar sus impuestos en 2027 con su declaración del distrito mediante el formulario D-40, precisa Telemundo 44 Washington, DC.

“El crédito por hijos es el programa antipobreza más efectivo que este país ha visto”, señaló el concejal Zachary Parker, impulsor de la medida.

¿CÓMO SE FINANCIARÁ?

De acuerdo con The Washington Post, el pago del crédito tributario por hijo será posible gracias a que el Concejo de DC desvinculó los impuestos locales del código federal. Con esto se evitó una pérdida de casi US$600 millones y se liberó US$593 millones para programas sociales. De este total, US$239 millones se destinarán directamente al crédito infantil.

