El área metropolitana de Washington está a la espera de una transformación radical en sus condiciones climáticas antes de las celebraciones de Año Nuevo , lo que provoca cierta preocupación entre sus ciudadanos. ¿Se espera un clima cálido o temperaturas gélidas antes de comenzar el 2026? Las respuestas te las brindaré en los siguientes párrafos, basándome en reportes meteorológicos.

De acuerdo a Joseph Martínez, meteorólogo de Telemundo, las transformaciones se derivan a una tormenta invernal --técnicamente conocida como sistema de baja presión-- que se situará en la región de los Grandes Lagos.

Entonces, para el lunes 29 de diciembre, los ciudadanos que residen en el área metropolitana de Washington y otras zonas pertenecientes a Virginia y Maryland disfrutarán de un clima templado, ya que este evento enviará aire más cálido proveniente del sur del país.

Para el lunes 29 de diciembre, Washington D.C. presentará un clima templado. (Crédito: Will Oliver / EFE)

En dicho día, la capital de EE.UU. presentará temperaturas de hasta 62°F; mientras que ciudades como Baltimore, Fairfax, Bowie y Manassas contarán con valores térmicas que oscilarán entre los 60° y 64°F.

Este clima agradable llegará a su fin para el martes 30 de diciembre, cuando la tormenta invernal se traslade hacia la costa del país, impulsada por una masa de aire frío proveniente de Canadá.

Debido a esta cambio drástico en el clima, la capital de EE.UU. registraría lluvias ligeras. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP) / Mark Schiefelbein

Como consecuencia, el meteorólogo prevé que los registros de temperaturas en el área metropolitana de Washington y las otras ciudades anteriormente mencionadas descenderán drásticamente, presentando valores que oscilarán entre los 24 y 30°F.

A raíz de las bajas temperaturas, existe una gran probabilidad de que estas áreas cuenten con lluvias ligeras, mezcla invernal o nieve débil, pero dependerá netamente el momento del día, según lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas inglés).

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!