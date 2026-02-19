Wells Fargo acordó pagar US$56.85 millones para resolver una demanda colectiva que sostiene que algunos clientes vieron afectados sus puntajes de crédito durante la pandemia de covid-19. El banco no admitió irregularidades, pero aceptó el acuerdo tras las acusaciones. Según el sitio de noticias legales Top Class Actions, la demanda señala que la entidad habría informado de forma incorrecta a las agencias de crédito los casos de forbearance hipotecaria (o periodo de indulgencia), un mecanismo que permite pausar o reducir pagos en situaciones de dificultad financiera.

Según USA Today, el reclamo indica que, en los primeros meses de la pandemia, algunos prestatarios fueron colocados en forbearance luego de manifestar problemas económicos; sin embargo, se alega que el banco no cumplió con la Ley CARES al reportar esos préstamos como si estuvieran en mora, lo que podría haber dañado los historiales crediticios.

La elegibilidad para el acuerdo está limitada a personas que tengan o hayan tenido una propiedad en California con una hipoteca de Wells Fargo. Además, debieron recibir forbearance bajo la Ley CARES a partir del 27 de marzo de 2020 y tener sus cuentas al día cuando fueron reportadas a las agencias de crédito.

La Ley CARES, aprobada por el Congreso en marzo de 2020, exigía que los préstamos al día y puestos en forbearance por dificultades relacionadas con la pandemia se informaran como “current”, precisamente para evitar impactos negativos en el crédito de los consumidores.

Un juez en San Diego decidirá el 17 de abril si aprueba el acuerdo. Si recibe el visto bueno, los consumidores elegibles recibirán el pago automáticamente, salvo que opten por excluirse u objeten formalmente antes del 25 de marzo de 2026.

Para más detalles sobre la elegibilidad y posible compensación ingresa a este enlace.

Explicado de forma sencilla: ¿por qué Wells Fargo pagará millones de dólares en indemnizaciones?

Cuando un préstamo entra en “forbearance” (o periodo de indulgencia), significa que el banco permite al cliente pausar o reducir temporalmente sus pagos porque atraviesa una dificultad económica, como ocurrió durante la pandemia.

Esto, cabe agregar, no es un perdón de la deuda: los pagos se retoman más adelante. Según la ley aprobada en 2020, mientras el préstamo estuviera en forbearance por covid-19, el banco debía reportarlo como “al día”, para que la persona no viera afectado su puntaje crediticio.

El problema con Wells Fargo fue que, según la demanda colectiva, habría reportado incorrectamente algunos de estos préstamos a las agencias de crédito. En lugar de marcarlos como “current” (al día), algunos habrían aparecido como atrasados o con un estatus negativo, lo que pudo bajar el puntaje crediticio de los clientes, afectando su capacidad para obtener créditos, préstamos o mejores tasas.

La indemnización aplica solo para ciertos clientes: personas que tienen o tuvieron una hipoteca con Wells Fargo en California, que recibieron forbearance bajo la Ley CARES a partir del 27 de marzo de 2020 y cuyos préstamos estaban al día antes de entrar en ese período.

Si el acuerdo es aprobado por la corte, no necesitan hacer ningún trámite para cobrar: el pago se enviará automáticamente, salvo que decidan excluirse del acuerdo.

