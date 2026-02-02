¿Y si Jurassic Park no hubiera sido un caos lleno de dinosaurios fuera de control? ¿Y si en lugar de la catástrofe todo hubiera funcionado como estaba previsto? Esa es la premisa del anuncio que Comcast Xfinity presentará durante el Super Bowl 2026, donde la tecnología cambia por completo el destino del parque. El comercial, titulado “Jurassic Park… Works”, vuelve a reunir a los protagonistas del filme original de 1994: Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum. Bajo la dirección de Taika Waititi, los actores aparecen rejuvenecidos digitalmente en una versión alternativa de la historia, donde un fallo técnico se resuelve a tiempo.

En esta reinterpretación, los personajes Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm recorren el parque con total normalidad luego de que un técnico de Xfinity logra restablecer el sistema y evitar la crisis que, en la película original, desencadena el desastre. Tras el incidente, el personaje de Laura Dern comenta con humor: “Eso podría haber salido mal”.

El anuncio apuesta por la nostalgia al recuperar la música original de John Williams y los efectos visuales de Industrial Light & Magic, el mismo estudio que dio vida a los dinosaurios en la película clásica.

El comercial, realizado desde un enfoque humorístico, combina la nostalgia de la cinta y efectos visuales clásicos. (Foto: Xfinity / YouTube)

La campaña también incluye activaciones especiales de la franquicia en la ciudad de San Francisco. (Foto: Xfinity / YouTube)

La campaña es además un ejemplo de integración empresarial. Comcast es dueña de NBCUniversal, que controla tanto la cadena NBC, encargada de transmitir el Super Bowl, como Universal Pictures, el estudio detrás de la franquicia Jurassic Park.

“Traer Jurassic Park de vuelta a la vida para esta campaña ha sido una colaboración extraordinaria dentro de Comcast NBCUniversal”, afirmó David O’Connor, director de marca de Universal Entertainment. “Durante más de tres décadas, la franquicia ha capturado la imaginación de audiencias de todo el mundo…”.

The Hollywood Reporter señala que, como parte de la promoción, la empresa también realizará activaciones en el área de la bahía de San Francisco, con proyecciones de dinosaurios, vehículos del parque circulando por la ciudad y la aparición de un baby velociraptor del Universal Orlando Resort.

Super Bowl LX: hora, fecha y todo lo que debes saber sobre este suceso deportivo

El Super Bowl LX se perfila como uno de los eventos más espectaculares de la década, ya que celebra el 60º aniversario del “Gran Juego”. La cita es el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California (casa de los San Francisco 49ers).

Esta será la segunda vez que este recinto recibe el Super Bowl tras la edición 50 en 2016 y promete un despliegue tecnológico y de seguridad sin precedentes en la Bahía de San Francisco.

En lo deportivo, el enfrentamiento ya está definido: los Seattle Seahawks se medirán ante los New England Patriots. Este partido es emocionante porque es una revancha directa del épico Super Bowl XLIX (2015), donde los Patriots ganaron en el último segundo con una intercepción histórica.

El Super Bowl LX (2026) se llevará a cabo en el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, California. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

El acto central del Halftime Show será encabezado por la estrella mundial Bad Bunny, marcando un hito para la música latina en este escenario. Además, las festividades previas incluirán a Green Day en la ceremonia de apertura, a Charlie Puth interpretando el himno nacional y a figuras como Brandi Carlile y Coco Jones completando el cartel artístico.

La transmisión en Estados Unidos estará a cargo de NBC, mientras que en Latinoamérica se podrá seguir a través de ESPN y Disney+.

Debido a que el evento coincide con los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, la cadena preparó una cobertura multiplataforma masiva.

