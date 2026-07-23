Quienes suelen moverse a diario por Fordham Road, una de las avenidas más importantes y transitadas del Bronx, saben que durante años ha sido y es un verdadero desafío. Los que toman el bus para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela, llegar a clases en el Bronx Community College o hacer compras en los comercios latinos de la zona conocen de memoria los embotellamientos constantes y el elevado número de accidentes que se registran en esta arteria. Esta combinación ha convertido el corredor en uno de los más problemáticos de Nueva York, especialmente para quienes dependen del transporte público todos los días, un grupo en el que se encuentran muchos hogares hispanos que no tienen auto y usan el transporte público como su principal forma de moverse por la ciudad.

Ahora, esa situación empieza a cambiar. La administración del alcalde Zohran Kwame Mamdani, junto con el New York City Department of Transportation (NYC DOT) y la Metropolitan Transportation Authority (MTA), dio inicio a las obras de un proyecto que promete hacer los viajes más rápidos, seguros y confiables para alrededor de 130,000 pasajeros diarios, además de mejorar la seguridad en una de las avenidas con mayor índice de accidentes del distrito.

Los buses de Nueva York recibirán una importante mejora en los próximos meses y años (Foto: MTA)

¿DÓNDE CONSTRUIRÁN LOS NUEVOS CARRILES EXCLUSIVOS PARA BUSES?

Las obras se desarrollan sobre Fordham Road, en el Bronx, específicamente en el tramo comprendido entre Sedgwick Avenue y Boston Road. Ese sitio, de acuerdo con medios como Pix11, es uno de los más peligrosos de la ciudad debido al alto número de accidentes que se registran. En ese recorrido, el NYC DOT reemplazará los actuales carriles exclusivos ubicados junto a la acera por carriles desplazados (offset bus lanes), una configuración que separa mejor a los autobuses del tráfico general y reduce las interrupciones provocadas por vehículos que realizan entregas o dejan pasajeros.

Detalle del proyecto Información Avenida intervenida Fordham Road Distrito Bronx Tramo Entre Sedgwick Avenue y Boston Road Beneficiarios Aproximadamente 130.000 pasajeros diarios Responsable NYC DOT Socios del proyecto Alcaldía de Nueva York y MTA

En la práctica, esto significa que las personas que usan diariamente rutas de bus sobre Fordham Road verán carriles más protegidos y menos invadidos por autos estacionados o por camiones de reparto, una escena muy habitual en la zona comercial donde abundan negocios latinos, restaurantes, bodegas y pequeños supermercados.

¿POR QUÉ ERA NECESARIA ESTA OBRA?

Quienes utilizan esta ruta saben que recorrer Fordham Road puede convertirse en una experiencia frustrante, especialmente en horas pico y los fines de semana de compras. Actualmente, los autobuses llegan a desplazarse a una velocidad promedio de apenas 5 millas por hora (unos 8 km/h) debido a la congestión y a que los carriles exclusivos suelen estar ocupados por automóviles estacionados o realizando maniobras de carga y descarga.

La ciudad explicó que el nuevo diseño permitirá mantener espacios específicos para estacionamiento y carga comercial, evitando que esas actividades interfieran con el paso de los autobuses. Además, la intervención responde a una realidad social del Bronx:

El 62% de los hogares no dispone de un vehículo particular.

El 71% de los residentes se desplaza utilizando transporte público, bicicleta o caminando.

Fordham Road es uno de los corredores comerciales y de transporte más importantes del distrito.

En este contexto, mejorar el tiempo de viaje en bus no es solo una cuestión de movilidad, sino también de acceso al trabajo, la educación, la salud y a los negocios locales que sostienen la economía del barrio, incluyendo muchos emprendimientos latinos.

LOS BENEFICIOS QUE ESPERA LA CIUDAD

Las autoridades aseguran que este tipo de rediseño ya ha demostrado resultados positivos en otras zonas de Nueva York, especialmente en corredores con alta demanda de autobuses y tráfico intenso. Entre los beneficios previstos destacan:

Viajes en autobús más rápidos y puntuales.

Mayor confiabilidad del servicio.

Reducción de conflictos entre autobuses y vehículos particulares.

Espacios dedicados para carga y descarga de comercios.

Más seguridad para peatones y ciclistas.

Resultado observado Impacto Incremento en la velocidad de los autobuses Hasta 28% Reducción de lesiones de peatones y ciclistas Hasta 30%

Para las comunidades hispanas del Bronx, estas mejoras pueden traducirse en menos tiempo perdido en el tráfico, mayor seguridad al cruzar la avenida y un servicio de bus más estable para llegar a trabajos en Manhattan, Queens o Brooklyn, o para conectar con el metro y otros medios de transporte.

Los buses de Nueva York son clave para millones de ciudadanos (Foto: MTA)

MAMDANI: “ESTAMOS CUMPLIENDO LA PROMESA DE TENER AUTOBUSES MÁS RÁPIDOS”

Durante el inicio oficial de las obras, el alcalde Zohran Kwame Mamdani afirmó que el objetivo es que los usuarios recuperen el tiempo que hoy pierden atrapados en el tráfico.

“No solo estamos prometiendo autobuses rápidos, los estamos entregando. Este año, los usuarios de Fordham Road ya no tendrán que ver cómo su tiempo desaparece en el tráfico mientras los automóviles bloquean carriles que fueron diseñados para las personas”, dijo el alcalde.

La administración de Mamdani ha insistido en que estos cambios buscan priorizar a quienes dependen del transporte público diariamente, un perfil que describe a muchos vecinos del Bronx, incluidas familias hispanas que combinan el bus con el metro, programas de descuento como Fair Fares NYC y caminatas largas para llegar a sus destinos.

Zohran Mamdani ha aplaudido la creación de estos carriles exclusivos (Foto: Oficina del Alcalde de Nueva York)

EL PAPEL DEL NYC DOT: FORDHAM ROAD COMO “VÍA ESENCIAL” PARA EL BRONX

El comisionado del NYC DOT, Mike Flynn, recordó que Fordham Road constituye una vía esencial para miles de residentes del Bronx. “Los autobuses de Fordham Road son un salvavidas para muchos habitantes del Bronx, pero sus viajes al trabajo, para visitar a la familia o reunirse con amigos son lentos e impredecibles. Este rediseño ofrecerá un alivio muy necesario con un servicio más rápido y confiable”, mencionó.

En barrios donde es común ver a familias latinas repartidas entre distintos puntos de la ciudad —con abuelos en el Bronx, hijos en Queens o Staten Island y amigos en Manhattan— contar con un corredor de buses más eficiente puede facilitar la vida cotidiana y fortalecer los vínculos comunitarios.

LA MTA Y UNA NUEVA ETAPA PARA LOS AUTOBUSES

El presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, señaló que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia para transformar el transporte público en la ciudad. “Fordham Road está en el centro del renacimiento del sistema de autobuses de Nueva York. Todo comienza con más carriles exclusivos para los autobuses”, aseguró.

Por su parte, Demetrius Crichlow, presidente de MTA New York City Transit, sostuvo que una mejor infraestructura termina traduciéndose en un mejor servicio. “Los nuevos carriles desplazados ayudarán a que los 130.000 pasajeros diarios del Bronx lleguen a su destino de forma más rápida, segura y confiable”, sostuvo el directivo.

Estos mensajes se alinean con otras iniciativas del Estado y la ciudad para hacer el transporte más asequible y seguro para todos los neoyorquinos, con especial impacto en comunidades de ingresos medios y bajos donde el auto propio no es una opción.

ES UN PLAN MÁS AMPLIO PARA MEJORAR EL TRANSPORTE EN NUEVA YORK

La reconstrucción de Fordham Road no será un proyecto aislado. La administración de Mamdani explicó que desde comienzos de año se han impulsado intervenciones similares para acelerar los viajes en autobús en distintos puntos de los cinco distritos.

Entre los corredores incluidos figuran:

Fordham Road.

161st Street.

Tremont Avenue.

34th Street.

116th Street.

Madison Avenue.

Lexington Avenue.

Marcy Avenue.

Flatbush Avenue.

Utica Avenue.

Church Avenue.

Linden Boulevard.

Victory Boulevard.

Broadway, en Queens.

Además, el inicio de estas obras llega pocas semanas después de la presentación del plan Next Stop, una iniciativa conjunta entre la ciudad y el estado de Nueva York que busca reducir los tiempos de viaje hasta en seis minutos en 175 rutas de autobús, incluida la de Fordham Road.

Organizaciones como Transportation Alternatives, Regional Plan Association, Bronx Chamber of Commerce, Open Plans y StreetsPAC respaldaron el proyecto al considerar que mejorará la movilidad, reforzará la seguridad vial y facilitará el acceso al trabajo, la educación y los comercios para miles de residentes del Bronx, entre ellos un gran número de hispanohablantes que usan el bus todos los días.

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