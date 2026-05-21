La denominada Ley del Castigo sigue generando dudas entre miles de inmigrantes que salieron de Estados Unidos tras permanecer de manera indocumentada. Esta medida impone sanciones de 3 años fuera del país para quienes acumularon más de 180 días de presencia ilegal y de 10 años para quienes permanecieron más de 365 días sin autorización migratoria. Pero una vez cumplido ese tiempo, muchos se preguntan si ya pueden regresar automáticamente a EE.UU. La respuesta depende de varios factores, incluyendo la razón por la cual fueron deportados, si tienen familiares que puedan pedirlos y si califican para un perdón migratorio. Además, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, abogados advierten que las autoridades migratorias son ahora más estrictas al revisar este tipo de solicitudes.

¿Puede regresar un inmigrante después de cumplir el castigo?

Sí, pero no de manera automática. El abogado de inmigración Ezequiel Hernández explicó a N+ Univision que lo primero es demostrar que la persona cumplió completamente el periodo de castigo fuera de EE.UU.

Según el especialista, después se debe revisar cuál fue la razón de la sanción migratoria. Si el inmigrante salió voluntariamente y luego quedó sujeto a la Ley del Castigo, normalmente necesitará que un familiar inmediato solicite una residencia permanente mediante el Formulario I-130.

Posteriormente, cuando exista disponibilidad de visa, deberá iniciar un trámite consular y solicitar un perdón I-601 para obtener una visa de inmigrante y regresar legalmente al país.

Los perdones migratorios en EE.UU. ahora enfrentan revisiones más estrictas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

El caso de los hijos ciudadanos estadounidenses

Hernández explicó que un hijo ciudadano mayor de 21 años puede pedir la residencia para sus padres. Por ejemplo, si el hijo tiene 24 años, puede presentar el Formulario I-130 para iniciar el proceso migratorio.

Sin embargo, esto no significa que el regreso sea inmediato. El inmigrante todavía debe demostrar que cumple con todos los requisitos de admisibilidad y esperar la aprobación del perdón correspondiente.

¿Qué pasa si hubo deportación por orden de un juez o por un delito?

La situación cambia considerablemente si la deportación ocurrió tras una orden judicial o por haber cometido ciertos delitos.

En esos casos, el inmigrante deberá presentar el perdón I-212, conocido como la Solicitud de Ingreso a EE.UU. después de haber sido deportado o expulsado. El proceso incluye trámites consulares y una revisión más exhaustiva por parte de las autoridades migratorias.

El abogado Hernández advierte que este procedimiento puede tardar bastante tiempo y que ciertos crímenes graves pueden descalificar inmediatamente al solicitante.

“Ahora es más difícil” obtener el perdón

El abogado de inmigración José Guerrero señala que actualmente las solicitudes migratorias enfrentan controles más rigurosos.

“Lo primero es cumplir con el tiempo del castigo. Y después armarse de paciencia, porque ahora es más difícil gestionar y conseguir la aprobación del perdón para volver a Estados Unidos”, explicó.

Según Guerrero, la política migratoria actual mantiene un enfoque de “tolerancia cero”, lo que implica revisiones más estrictas, mayor análisis de documentos y procesos más lentos.

Además, advirtió que los inmigrantes deportados que regresaron sin permiso y fueron expulsados nuevamente podrían enfrentar castigos de hasta 20 años fuera del país. En casos relacionados con delitos graves o reincidencia migratoria, la prohibición puede ser permanente.

¿Qué documentos pide el perdón I-212?

El perdón I-212 requiere presentar abundante documentación relacionada con el historial migratorio del solicitante. Entre los documentos que suelen exigir están:

Copias de la orden de deportación.

Evidencia de vínculos familiares en Estados Unidos.

Información migratoria del familiar patrocinador.

Pruebas de ciudadanía o residencia legal del familiar.

Evidencia de la última salida de EE.UU.

Registros que demuestren permanencia fuera del país durante 10 años.

Sellos migratorios en el pasaporte.

Recibos de boletos de avión.

Facturas de servicios o registros de residencia en el extranjero.

Historial laboral fuera de Estados Unidos.

El costo del trámite del perdón I-212 es de 930 dólares.

Los perdones migratorios en EE.UU. ahora enfrentan revisiones más estrictas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Quiénes califican para el perdón I-601?

El perdón I-601 suele utilizarse cuando el inmigrante tiene un cónyuge o hijo ciudadano estadounidense o residente permanente legal.

No obstante, existen causales que pueden impedir la aprobación, especialmente delitos relacionados con drogas, prostitución, múltiples faltas penales o ciertos delitos considerados graves.

Los abogados consultados recomiendan buscar asesoría legal antes de iniciar el trámite, ya que algunos casos podrían requerir procesos de rehabilitación o documentación adicional para demostrar que el solicitante no representa un riesgo para la seguridad pública.

El perdón no garantiza el regreso automático a EE.UU.

Aunque una persona ya haya cumplido con la Ley del Castigo, eso no significa que pueda abordar un avión y entrar nuevamente a Estados Unidos sin autorización previa.

Primero deberá completar los trámites migratorios correspondientes, obtener la aprobación del perdón y recibir una visa válida. Solo después de cumplir todos esos requisitos podrá regresar legalmente al país.

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