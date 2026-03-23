El inicio de la semana estará marcado por un contraste climático en Estados Unidos. Mientras un sistema frío avanzará por el este y provocará un descenso de temperaturas con lluvias, el oeste vivirá una breve pausa antes de enfrentar nuevamente condiciones de calor extremo. En algunas zonas también podrían registrarse tormentas aisladas, aunque sin eventos severos generalizados.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), este lunes un frente frío seguirá desplazándose hacia el sur a través de regiones del centro y el este del país, modificando de forma notable el panorama meteorológico.

A medida que el sistema avance, las lluvias y tormentas que afectaron previamente al Atlántico medio comenzarán a disiparse durante la mañana, dando paso a un periodo más estable y seco que podría extenderse hasta mediados de semana.

Tras el paso del frente, el NWS prevé la consolidación de un sistema de alta presión que favorecerá condiciones más tranquilas; sin embargo, esto no significa que todas las regiones queden completamente libres de precipitaciones. En Florida, por ejemplo, el frente podría quedar casi estacionario durante la noche, lo que permitiría la presencia de lluvias aisladas.

Tras el paso de un frente frío, se espera un periodo más estable, aunque algunas regiones seguirán con precipitaciones puntuales. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

En otras áreas, como la región de los Grandes Lagos, perturbaciones en niveles altos de la atmósfera podrían generar episodios puntuales de lluvia entre martes y miércoles. Por su parte, el Centro de Predicción de Tormentas (SPC) indicó que podrían formarse tormentas eléctricas en algunas zonas, aunque sin alcanzar niveles de severidad.

Las áreas con mayor probabilidad de actividad se ubican entre el este de Georgia y el sureste de Virginia. Aun así, el SPC explicó que la inestabilidad será limitada y dependerá de factores como la humedad en niveles bajos, además de la debilidad de los vientos en altura y la escasa diferencia de temperatura en la atmósfera, lo que reduce el riesgo de tormentas intensas.

Este escenario se produce después de un sistema de tormentas que impactó el este del país el domingo. De acuerdo con Fox Weather, el fenómeno dejó lluvias intensas y condiciones severas, especialmente en el valle de Ohio y el Atlántico medio, con granizo de gran tamaño y vientos dañinos en zonas como Pensilvania.

En el noreste, el aire frío se hará sentir con más fuerza. Sectores de Massachusetts y el área de Boston podrían registrar chaparrones de nieve durante la mañana. Aunque no se esperan acumulaciones importantes, algunos episodios podrían reducir la visibilidad de forma temporal.

El oeste y centro del país continuarán con temperaturas muy por encima de lo normal y se preparan para una nueva ola de calor. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Mientras tanto, en el corredor de la I-95, desde Nueva York hasta Filadelfia, predominarán cielos nublados con lloviznas ocasionales antes de una mejora gradual hacia el final del día. En contraste, el oeste y centro del país continuarán con temperaturas elevadas. Según AccuWeather, incluso con una leve moderación este lunes, los valores seguirán entre 10 y 20 grados Fahrenheit por encima del promedio.

El alivio será breve. Para martes y miércoles, un sistema de alta presión impulsará un nuevo aumento del calor, con temperaturas que podrían situarse entre 25 y 35 grados Fahrenheit por encima de lo normal.

El meteorólogo Bill Deger advirtió que “decenas de récords diarios y absolutos de marzo ya fueron superados”, destacando extremos como 108°F (42°C) en Palm Springs y 105°F (41°C) en Phoenix.

Finalmente, el oeste también experimentará cambios en los próximos días. El NWS anticipa que el tiempo seco dará paso a mayores probabilidades de lluvia en el noroeste a partir del martes, debido a la llegada de un sistema de baja presión desde el Pacífico. Este fenómeno podría provocar precipitaciones generalizadas, con lluvias en zonas bajas y nevadas en áreas montañosas.

Cuándo subirán las temperaturas y en qué regiones

El aumento de temperaturas no será inmediato en todo Estados Unidos. Tras el paso del frente frío en el este, se espera una recuperación gradual hacia mediados de semana, especialmente en zonas del Atlántico medio y el noreste, donde los valores comenzarán a acercarse a los promedios típicos de primavera. Según Tiempo3.com, este comportamiento es habitual en marzo, un mes caracterizado por cambios bruscos entre días fríos y templados.

En estados como Nueva York, Washington D. C. y áreas cercanas, los pronósticos muestran una tendencia a temperaturas más suaves en los próximos días, con máximas que irán subiendo progresivamente después de los descensos recientes.

Plataformas meteorológicas como AccuWeather indican que, para de mes, los valores pueden estabilizarse en rangos más cercanos a la primavera, aunque con variaciones frecuentes.

El panorama será diferente en el oeste y centro del país, donde el calor ya está presente y seguirá intensificándose. En estas regiones, las temperaturas no solo subirán, sino que se mantendrán muy por encima de lo normal durante varios días, impulsadas por sistemas de alta presión. Esto significa que el “cambio” hacia condiciones más cálidas ya está ocurriendo allí, a diferencia del este, donde el proceso será más lento.

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