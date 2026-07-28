Ante la necesidad de reforzar la plantilla de maestros y responder a la escasez de estos profesionales que desde hace varios años afecta a distintos distritos escolares, Florida trabajó para ajustas las normas que regulan el acceso a estos puestos de trabajo. Como parte de esa estrategia, el gobernador Ron DeSantis promulgó la ley HB 561, una iniciativa que introduce cambios en los requisitos para obtener determinadas certificaciones docentes y amplía las posibilidades de que más personas calificadas puedan incorporarse al sistema educativo. La medida busca facilitar la contratación de nuevos educadores sin dejar de mantener los estándares exigidos para desempeñar esta labor en las escuelas del estado.

¿QUÉ CAMBIA CON LA LEY HB 561?

La HB 561 introduce ajustes a los estatutos de certificación y preparación docente en Florida con la finalidad práctica de reducir retrasos administrativos y crear rutas flexibles hacia el aula. En términos concretos:

Permitir que participantes de programas de preparación docente comiencen cursos introductorios mientras gestionan trámites de elegibilidad.

Ampliar criterios para emitir certificados temporales.

Facilitar la restauración automática de áreas de enseñanza y endosos cuando se restablece un certificado vencido.

Reforzar el rol del Florida Center for Teaching Excellence en formación y mentoría.

Tema Antes Con HB 561 (desde 1 jul 2026) Inicio de formación Algunos aspirantes debían completar trámites antes de iniciar cursos Pueden comenzar cursos introductorios mientras gestionan elegibilidad Certificado temporal Criterios más restrictivos Ampliación de elegibles, incluye ex titulares con certificado vencido Notificaciones No siempre alerta electrónica anticipada Aviso electrónico mínimo 1 año antes del vencimiento Restablecimiento de certificación Endosos y áreas podían perderse al expirar Se recuperan automáticamente al restablecer certificación Apoyo institucional Recursos limitados Florida Center for Teaching Excellence ofrece formación gratuita y red de mentores

¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER AL CERTIFICADO TEMPORAL?

Personas que cumplen requisitos generales de certificación y cuyo certificado profesional anterior haya expirado.

Aspirantes en programas de preparación docente que aún no completan todos los trámites.

Profesionales con títulos no docentes que cumplan requisitos básicos.

La nueva ley ayudará a disminuir el déficit de maestros en Florida (Foto: Freepik)

LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: MAYOR PREVISIBILIDAD

El Departamento de Educación de Florida deberá enviar notificaciones electrónicas a los titulares de certificados temporales al menos 12 meses antes de su vencimiento y detallar alternativas para obtener la certificación profesional permanente. Esto ayuda a docentes y familias a planificar con anticipación.

REINCORPORACIÓN DE DOCENTES EXPERIMENTADOS

A partir del 1 de julio, quien restablezca su certificado profesional recuperará automáticamente las coberturas de áreas de enseñanza y los endosos vigentes al momento del vencimiento, sin tener que volver a tramitar cada uno por separado. Es una medida práctica para maestros que dejaron la profesión por unos años y quieren volver sin reiniciar todo el papeleo.

REQUISITOS PARA RESTABLECER UNA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL

Para recuperar un certificado vencido, el solicitante deberá:

Presentar una solicitud de reincorporación.

Cumplir los requisitos generales de certificación establecidos por Florida.

Completar créditos universitarios, puntos de desarrollo profesional (CPD) o una combinación de ambos dentro de los cinco años previos.

Aprobar los exámenes estatales correspondientes a cada materia del certificado restablecido.

Importante: los créditos o puntos originalmente utilizados para obtener el certificado no podrán reutilizarse para el proceso de reincorporación.

APOYO GRATUITO PARA RENOVAR O RECUPERAR CERTIFICACIONES

La HB 561 refuerza el papel del Florida Center for Teaching Excellence (en coordinación con el David C. Anchin Center for the Advancement of Teaching de USF). Entre sus funciones nuevas:

Desarrollar programas de capacitación basados en evidencia.

Crear modelos de experiencias prácticas para futuros maestros.

Mantener una red estatal de docentes mentores.

Identificar necesidades emergentes en la formación.

Compartir investigaciones sobre prácticas de enseñanza de alto impacto.

Reportar la finalización de capacitaciones al Departamento de Educación.

Los educadores podrán usar gratuitamente el sistema de aprendizaje profesional administrado por el centro para completar requisitos de renovación o reincorporación.

GRUPOS QUE PODRÍAN BENEFICIARSE

Profesionales con títulos universitarios en otras áreas que quieran hacer transición a la docencia.

Docentes cuyo certificado expiró y desean regresar.

Aspirantes que ya están en programas de preparación docente.

Veteranos militares que busquen ingresar al sistema educativo.

Educadores que requieren capacitación para renovar credenciales.

IMPACTO ESPERADO EN LAS ESCUELAS DE FLORIDA

Con la entrada en vigor de la HB 561, el estado busca acelerar la incorporación de maestros y reducir vacantes que afectan desde programas de Pre-K hasta secundaria. En distritos con alta concentración de estudiantes hispanohablantes —Miami‑Dade, Broward, Hillsborough y Orange— la ley puede traducirse en más candidatos bilingües y en mayor oferta para cubrir clases de ESL/ESOL, educación bilingüe y materias clave.

Ron DeSantis firmó la ley y entrará en vigor desde julio (Foto: AFP)

CÓMO SOLICITAR EL CERTIFICADO TEMPORAL EN FLORIDA (PASO A PASO)

Si vives en Florida y quieres aprovechar la ley HB 561 para empezar a trabajar como maestro, estos son los pasos básicos que, en general, deberás seguir ante el Departamento de Educación de Florida y el distrito escolar donde quieras postular:

Verifica si calificas. Revisa si tienes un título universitario (de Estados Unidos o del extranjero) y si cumples los requisitos básicos de certificación que pide el estado. Si ya tuviste un certificado profesional que venció, confirma que no hayan pasado más de los años que admite la normativa para restablecerlo. Reúne tus documentos académicos. Prepara diplomas, récord de notas, traducciones oficiales si tus estudios son de otro país y cualquier certificación previa relacionada con educación. Ten a la mano una identificación válida en Estados Unidos y, si aplica, evidencias de experiencia laboral previa en escuelas. Elige el condado y el tipo de escuela. Define si quieres trabajar en distritos con alta población hispana como Miami-Dade, Broward, Orange o Hillsborough, donde hay mayor demanda de maestros bilingües y de programas ESOL. Revisa las vacantes de escuelas públicas, charter o programas de Pre-K en el distrito que te interese. Inicia el trámite de certificación. Crea tu cuenta en el sistema de certificaciones del Departamento de Educación de Florida. Presenta la solicitud para el certificado temporal, adjuntando tus documentos y declarando en qué área quieres enseñar, por ejemplo, Elementary Education, Spanish, Math o ESOL. Inscríbete en un programa de preparación docente. Aprovecha que la HB 561 permite iniciar cursos introductorios mientras se procesa tu elegibilidad formal. Busca programas aprobados por el estado, incluida la oferta que coordina el Florida Center for Teaching Excellence, donde habrá capacitación gratuita y mentoría para aspirantes. Prepárate para los exámenes estatales. Identifica qué pruebas de certificación necesitas, como los Florida Teacher Certification Examinations (FTCE), según el área en la que quieras enseñar. Diseña un plan de estudio y aprovecha los recursos gratuitos de práctica que ofrecen el estado y las universidades. Postula a plazas en tu distrito. Cuando tu certificado temporal esté en trámite o aprobado, presenta solicitudes a las vacantes abiertas en los distritos de Florida donde quieras trabajar. Muchos distritos priorizan candidatos que puedan cubrir escuelas con déficit de maestros o con alta concentración de estudiantes hispanohablantes. Da seguimiento a las notificaciones. Revisa tu correo electrónico con frecuencia: con la HB 561, el Departamento de Educación debe avisarte con al menos 12 meses de anticipación si tu certificado temporal está por vencer.Usa ese plazo para completar los requisitos que te falten y dar el salto a la certificación profesional permanente.

¿QUÉ PASA SI TENGO UN TÍTULO DEL EXTRANJERO O SOY MAESTRO EN MI PAÍS?

Muchos residentes hispanos en Florida ya fueron maestros en sus países de origen o tienen títulos universitarios en educación, psicología, letras u otras áreas. Con la HB 561, el camino para acercarse al aula puede ser más rápido, pero sigue siendo obligatorio cumplir con las reglas de certificación del estado.

En términos generales, si estudiaste fuera de Estados Unidos deberás:

Presentar la evaluación oficial de tus títulos y créditos universitarios ante una agencia reconocida por Florida. Aportar traducciones certificadas de tus documentos académicos, cuando no estén en inglés. Demostrar que tus estudios son comparables a un título universitario estadounidense, especialmente si quieres enseñar materias específicas.

Aunque la nueva ley facilita certificados temporales y la reincorporación de docentes, no elimina la necesidad de aprobar los exámenes estatales ni de cumplir con créditos o puntos de desarrollo profesional. Por eso resulta clave asesorarte con el distrito escolar donde deseas trabajar o con el Florida Center for Teaching Excellence, que ahora tendrá más peso en la orientación y capacitación de aspirantes y maestros en proceso de reincorporación.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA LEY HB 561 EN FLORIDA

¿Desde cuándo aplica la ley HB 561?La norma entra en vigor el 1 de julio de 2026 y, desde esa fecha, los cambios en certificación, certificados temporales y reincorporación de docentes empiezan a aplicarse en todo el estado de Florida.

¿La ley HB 561 aplica solo a escuelas públicas? El objetivo principal es facilitar el ingreso y regreso de maestros al sistema de educación pública de Florida, incluyendo los distritos escolares donde se concentra la mayor parte de estudiantes del estado. Algunas escuelas charter y programas especiales también podrían beneficiarse si emplean docentes certificados por el estado.

¿Puedo trabajar como maestro si solo tengo certificado temporal? Sí, el certificado temporal es precisamente una vía para que puedas empezar a trabajar en determinadas plazas mientras completas los requisitos para obtener la certificación profesional permanente, siempre que cumplas las condiciones que fija el Departamento de Educación de Florida y el distrito donde postulas.

¿La HB 561 baja los requisitos para ser maestro en Florida? La ley no elimina la necesidad de aprobar exámenes estatales ni de cumplir con créditos o puntos de desarrollo profesional. Lo que hace es reducir trabas administrativas, ofrecer certificados temporales a más personas y facilitar que los maestros con experiencia puedan restablecer su certificación sin perder sus áreas de enseñanza.

¿Qué condados de Florida podrían notar antes el impacto de la ley? Distritos como Miami-Dade, Broward, Hillsborough, Orange, Palm Beach o Duval, que arrastran déficit de maestros en distintas materias, podrían ver más rápido la llegada de nuevos aspirantes, incluyendo perfiles bilingües para programas de educación en inglés como segunda lengua (ESL/ESOL) y educación bilingüe.

¿Dónde puedo encontrar información oficial para iniciar mi trámite? El primer paso es visitar el sitio del Departamento de Educación de Florida y revisar la sección de certificación de maestros. También puedes consultar la página web de tu distrito escolar y los recursos del Florida Center for Teaching Excellence, que la HB 561 refuerza como punto clave para la orientación y capacitación de educadores en el estado.

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