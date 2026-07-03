Desde el 1 de julio entró en vigor un cambio que afecta a miles de conductores que viven, trabajan o visitan Miami Beach: la ciudad implementó el programa End Resident Tows para reducir los remolques por infracciones menores y dar más margen de corrección a los residentes registrados. Si eres vecino de South Beach, trabajas cerca de Collins Avenue, o llegas a alguna parte de dicha ubicación a ver un partido o un concierto, conviene que entiendas bien cómo funcionan ahora las multas, cuándo te pueden enviar la grúa y qué pasos debes seguir para evitar cargos elevados por acarreo y almacenamiento. La medida busca aliviar facturas sorpresivas —muy comunes en zonas turísticas como Lincoln Road o Española Way— sin relajar la respuesta ante faltas que ponen en riesgo a peatones, ciclistas o bloquean accesos de emergencia.

ASÍ FUNCIONAN LAS NUEVAS REGLAS DE ESTACIONAMIENTO EN MIAMI BEACH

La Ciudad de Miami Beach puso en marcha el programa denominado End Resident Tows, una reforma aprobada por unanimidad por la Comisión de la Ciudad de Miami Beach que busca disminuir los remolques considerados innecesarios para los residentes. El beneficio aplica exclusivamente a quienes estén registrados en el Miami Beach Parking Department; el procedimiento para sanciones y remolque cambió respecto al sistema anterior.

¿Qué cambia exactamente?

Situación Nueva regla Primeras tres infracciones de estacionamiento en un mismo trimestre calendario Se emiten multas, pero el vehículo no es remolcado automáticamente. Antes del cuarto incumplimiento El residente recibe un mensaje de texto de cortesía. Cuarta infracción en el mismo trimestre El vehículo puede ser remolcado si no se corrige la infracción.

En otras palabras, para los residentes inscritos ya no basta con una sola falta para que la grúa se lleve el automóvil, siempre que la infracción no represente un riesgo para la seguridad pública.

Sufrir el remolque de tu auto en Miami Beach te podía significar un gran dolor de cabeza (Foto: Magnific)

¿CUÁNDO SÍ PUEDEN REMOLCAR TU VEHÍCULO?

Aunque la reforma ofrece mayor flexibilidad para los residentes, existen situaciones en las que las autoridades mantienen la política de remolque inmediato. Estas son las principales excepciones:

Estacionar frente a un hidrante contra incendios.

Ocupar espacios reservados para personas con discapacidad.

Bloquear entradas de viviendas o negocios.

Obstruir aceras.

Bloquear ciclovías.

Invadir zonas de acceso para vehículos de emergencia.

Estacionar en áreas destinadas a carga y descarga de mercancías.

La ciudad indicó que, aun cuando se envíe un mensaje de texto de cortesía, la grúa podrá retirarlo de inmediato si la infracción afecta la seguridad pública o la movilidad.

TAMBIÉN EXISTE UNA REGLA DE LAS 24 HORAS

Recibir una multa no significa que el vehículo pueda quedar indefinidamente en el mismo sitio. Si un residente recibe una citación y no mueve el automóvil dentro de las siguientes 24 horas, las autoridades podrán ordenar el remolque del vehículo. Antes del retiro, el sistema enviará un mensaje de texto de cortesía aproximadamente 15 minutos antes de que llegue la grúa.

Así queda el procedimiento:

Paso Qué ocurre 1 El conductor recibe una multa de estacionamiento. 2 Tiene hasta 24 horas para mover el vehículo. 3 Si no lo hace, recibe un mensaje de texto de cortesía 15 minutos antes del remolque. 4 El vehículo puede ser retirado por la grúa.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL BENEFICIO?

Estas nuevas reglas aplican solo a propietarios registrados en el Miami Beach Parking Department. Para aprovechar las tres oportunidades antes del remolque previstas por la reforma, debes completar el registro del residente ante el departamento de estacionamiento de la ciudad.

¿Cómo inscribirte?

Entra a la web oficial del Miami Beach Parking Department (busca “Miami Beach resident parking sign up”).

Prepara documento que pruebe residencia (lease, deed, o bill con dirección).

Completa el formulario en línea y vincula tu placa.

Guarda la confirmación por si necesitas reclamar en caso de disputa.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA RESIDENTES Y VISITANTES HISPANOHABLANTES

Mantén tu número de teléfono actualizado con el Parking Department para recibir los mensajes de cortesía. Muchos residentes usan el mismo número para alertas de la HOA o grupos de WhatsApp; asegúrate de que el número vinculado sea el que usas en la ciudad.

Evita zonas sensibles cerca de South Pointe Park, Lummus Park y los accesos a fire stations: ahí las sanciones y remolques suelen ser inmediatos.

Si vives en un edificio con valet o lotes privados (por ejemplo en Collins Avenue), revisa las reglas del edificio: el programa municipal no sustituye normas privadas.

Conserva en el coche una foto del ticket y la hora como evidencia si necesitas apelar.

Los residentes de Miami Beach podrán beneficiarse con esta norma (Foto: AFP) / CHANDAN KHANNA

¿QUÉ DIJO EL GOBIERNO LOCAL?

Las autoridades municipales indicaron que la intención de la reforma es evitar que los residentes enfrenten gastos elevados por remolques derivados de infracciones menores, sin dejar de mantener controles estrictos en los casos que comprometan la seguridad vial. El alcalde de Miami Beach, Steven Meiner, dijo que la ciudad busca “proteger a nuestros residentes de remolques innecesarios” y equilibrar la aplicación de normas con la realidad de quienes viven en una ciudad turística y de alta rotación.

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