La seguridad de las víctimas se ha convertido en una prioridad central en el sistema de justicia penal de Florida, donde comunidades enteras —desde los vecindarios cubanos de Miami hasta las áreas agrícolas con gran población latinoamericana en el oeste de la Florida— siguen de cerca cualquier cambio que pueda proteger a familiares, amigos y vecinos. La nueva ley HB 397, firmada por el gobernador Ron DeSantis, busca cerrar brechas en la protección de víctimas durante la fase de libertad previa al juicio: endurece sanciones por violar órdenes de no contacto, faculta a la policía para arrestos inmediatos y cambia la forma en que los jueces valoran el riesgo para las víctimas.

Para muchas personas en Florida —incluyendo trabajadores esenciales, madres y padres de familia y líderes de organizaciones comunitarias que atienden a migrantes— esto significa mayor posibilidad de respuesta rápida por parte del sistema y, según sus promotores, menos oportunidades para que un acusado intimide o acose a una víctima mientras espera la resolución del caso. La ley entrará en vigor el 1 de octubre de 2026 y ya genera preguntas concretas sobre cómo se aplicará en ciudades como Miami, Orlando, Tampa y pequeñas comunidades del sur de la Florida.

Ron DeSantis aprobó esta nueva ley que beneficiará a miles de ciudadanos en el estado de Florida (Foto: AFP)

¿QUÉ ES LA LEY HB 397 Y CUÁL ES SU OBJETIVO?

La HB 397, conocida oficialmente como Victim Safety in Pretrial Release Act, crea una nueva sección en los Estatutos de Florida para tipificar como delito independiente la violación deliberada de condiciones de libertad previa al juicio en casos de delitos violentos. En la práctica, si una persona acusada recibe una orden de no contactar a una víctima o testigo y la incumple, podrá enfrentar cargos adicionales —separados del proceso original— con sanciones penales propias.

Fecha de vigencia: la ley entra en vigor el 1 de octubre de 2026.

LOS DELITOS INCLUIDOS EN LA NUEVA NORMATIVA

Delito Incluido en la ley Asesinato Sí Homicidio involuntario Sí Agresión simple Sí Agresión agravada Sí Lesiones o agresión física (battery) Sí Lesiones agravadas Sí Acecho (stalking) Sí Acecho agravado Sí Secuestro Sí Privación ilegal de libertad Sí Agresión sexual Sí Delitos lascivos contra menores de 16 años Sí Robo con violencia Sí Amenazas escritas o electrónicas de muerte o daño corporal Sí Otros delitos graves que impliquen uso o amenaza de violencia física Sí

¿QUÉ CASTIGOS ESTABLECE LA LEY?

Uno de los cambios clave es que la violación voluntaria de una condición de libertad previa al juicio se convierte en un delito independiente con penas específicas. Resumo las sanciones en la tabla que ya usabas:

Situación y consecuencia penal:

Situación Consecuencia penal Primera infracción Delito menor de primer grado Segunda infracción o posteriores Delito grave de tercer grado

Esto significa que, además del proceso original, el acusado podrá enfrentar nuevos cargos solo por el incumplimiento de la orden.

¿QUÉ OCURRE SI UNA PERSONA ES ARRESTADA POR INCUMPLIR LA ORDEN?

Cualquier persona arrestada por violar deliberadamente una condición de libertad previa al juicio deberá permanecer bajo custodia hasta su primera comparecencia ante un juez.

En esa audiencia, el juez podrá: mantener al acusado detenido, conceder nuevamente la libertad previa al juicio, imponer condiciones adicionales o modificar las restricciones existentes.

LOS FACTORES QUE DEBERÁ ANALIZAR EL JUEZ

La ley pide a los tribunales priorizar la seguridad de la víctima y del público. Entre los elementos a evaluar están:

La naturaleza y gravedad del delito original.

El historial de cumplimiento de órdenes judiciales por parte del acusado.

Evidencia de intimidación.

Intentos de acoso contra víctimas o testigos.

Conductas que sugieran intención de causar daño.

Este criterio intenta reducir el riesgo de re-victimización mientras el proceso sigue su curso.

Estas personas deberán ser más obedientes a las normas de restricciones existentes (Foto: Magnific)

MÁS FACULTADES PARA LA POLICÍA

La HB 397 autoriza a los agentes a realizar arrestos sin orden judicial cuando exista causa probable para creer en una violación deliberada de condiciones de libertad previa al juicio.

La norma protege legalmente a los oficiales frente a demandas civiles cuando el arresto se basa en causa probable.

¿QUÉ CAMBIA PARA LAS VÍCTIMAS EN FLORIDA?

Desde una perspectiva práctica, la ley pretende dar herramientas más rápidas y contundentes para proteger a víctimas y testigos. En barrios donde las redes familiares y comunitarias hispanas funcionan como primer apoyo —por ejemplo, iglesias, centros culturales, locales de negocios latinos y organizaciones de ayuda a inmigrantes— los defensores dicen que una respuesta policial más ágil y la posibilidad de cargos separados por incumplimiento pueden reducir el miedo a denunciar y facilitar que las personas cooperen con la investigación.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!