Si vives en Florida y usas Facebook, Instagram, TikTok, X, WhatsApp u otras plataformas para compartir fotos, videos, comentarios o mensajes con familiares y amigos, hay una ley estatal que debes conocer antes de su entrada en vigor. El gobernador Ron DeSantis firmó la HB 429, una norma que amplía los criterios que las autoridades pueden tomar en cuenta para determinar si una persona pertenece a una pandilla criminal. No significa que una publicación aislada, una frase popular o una imagen con otras personas convierta automáticamente a alguien en integrante de una organización delictiva.

A partir del 1 de octubre de 2026, determinadas admisiones, códigos, símbolos o expresiones digitales vinculadas con actividad de pandillas podrán integrar una evaluación legal, siempre que también existan otros elementos establecidos por los estatutos de Florida. El cambio interesa a residentes de Miami, Hialeah, Doral, Orlando, Kissimmee, Tampa y otras ciudades donde las redes forman parte de la vida diaria, desde hablar con parientes en América Latina hasta promover un pequeño negocio.

La medida, identificada como CS/HB 429, modifica la definición de “criminal gang member”, o miembro de una pandilla criminal, dentro de la legislación estatal. En la práctica, amplía los tipos de evidencia que pueden ser valorados durante una investigación, una acusación o un proceso de sentencia relacionado con organizaciones delictivas.

La Cámara de Representantes de Florida aprobó el proyecto con 100 votos a favor y 7 en contra. Posteriormente, el Senado estatal dio luz verde a la propuesta con una votación de 29 a 9.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR LA HB 429?

Ron DeSantis aprobó la HB 429 el 16 de junio de 2026. Un día después, la medida quedó registrada como el capítulo 2026-156 de las leyes de Florida. Aunque la firma ya ocurrió, los cambios establecidos no se aplicarán de inmediato: comenzarán a regir el 1 de octubre de 2026.

Dato Información Ley CS/HB 429 Tema Criterios para determinar la pertenencia a una pandilla criminal Gobernador Ron DeSantis Fecha de firma 16 de junio de 2026 Capítulo de las leyes de Florida 2026-156 Entrada en vigor 1 de octubre de 2026 Votación en la Cámara 100-7 Votación en el Senado 29-9

El resumen legislativo señala que la iniciativa cambia la definición utilizada para establecer la presunta pertenencia a una pandilla en investigaciones penales, cargos contra sospechosos y sentencias relacionadas con actividad criminal organizada.

¿QUÉ CAMBIA CON LA NUEVA LEY?

La HB 429 modifica la sección 874.03 de los Estatutos de Florida. La definición legal mantiene un requisito central: para ser considerado “criminal gang member”, una persona debe cumplir con dos o más de los criterios previstos.

Esa aclaración evita interpretaciones exageradas. Una foto, un comentario, un video o una interacción en internet no bastan, por sí solos, para que alguien sea clasificado legalmente como miembro de una pandilla.

Entre los cambios más relevantes se encuentran los siguientes:

Reconoce expresamente que una persona puede admitir pertenencia a una pandilla en persona, en una plataforma digital o mediante redes sociales.

Incluye el uso de “gang-related language”, o lenguaje relacionado con pandillas, cuando se emplea en internet para promover actividad vinculada con una organización criminal.

Añade la posibilidad de que un grupo delictivo identifique o reclame a una persona como uno de sus integrantes.

Reduce de cuatro a dos el número de ocasiones en que alguien debe ser visto con miembros conocidos de una pandilla para cumplir ese criterio.

Conserva otros indicadores ya establecidos, como ciertos tatuajes, señales con las manos, vestimenta, comunicaciones, información de confidentes o evidencia física.

DeSantis firmó la ley el 16 de junio, pero recién entrará en vigor el 1 de octubre (Foto: AP)

REDES SOCIALES: ¿QUÉ DICE EXACTAMENTE LA HB 429?

El punto que puede causar más dudas entre usuarios de Facebook, Instagram, TikTok o X se relaciona con el nuevo criterio sobre lenguaje asociado con pandillas.

La norma define “gang-related language” como una declaración verbal o escrita que pueda:

Indicar afiliación con una pandilla.

Respaldar actividades de una pandilla.

Utilizar códigos, símbolos o terminología reconocidos como asociados con organizaciones criminales.

El texto también especifica que las declaraciones escritas pueden ser digitales o electrónicas. Eso incluye mensajes, comentarios, publicaciones, fotos con texto, videos subtitulados y otras comunicaciones difundidas en plataformas en línea.

Sin embargo, la disposición incorpora una condición relevante: ese contenido debe emplearse “in furtherance of criminal gang-related activity”, expresión que puede entenderse como la intención de promover, impulsar o contribuir a actividades relacionadas con una pandilla criminal.

Por esa razón, no sería preciso afirmar que la HB 429 prohíbe mencionar una pandilla en internet o que castiga automáticamente una publicación desafortunada. Una referencia en una noticia, una canción, una broma, una conversación cotidiana, un apodo o una expresión sin contexto delictivo no equivale necesariamente a una admisión de afiliación criminal.

En Florida conviven formas de hablar de comunidades cubanas, venezolanas, colombianas, puertorriqueñas, dominicanas, mexicanas y centroamericanas. En lugares como el sur de Miami-Dade, Broward u Orlando, una frase popular, una referencia musical o un término usado entre amigos puede tener una lectura distinta según el entorno. Por ello, el contexto de cualquier comunicación puede ser relevante dentro de una investigación.

LOS CRITERIOS PARA IDENTIFICAR A UN MIEMBRO DE PANDILLA

La legislación señala que una persona puede entrar en la definición de miembro de una pandilla criminal cuando reúne dos o más de los criterios establecidos en la sección 874.03 de los Estatutos de Florida.

Entre los elementos que pueden tomarse en consideración aparecen:

Admitir en persona, en una plataforma digital o mediante redes sociales que se pertenece a una pandilla criminal.

Ser identificado o reclamado como integrante por una organización delictiva.

Ser señalado por un padre, tutor o cónyuge que vive con la persona.

Ser identificado por un informante confiable documentado.

Adoptar una forma de vestir asociada con una pandilla.

Usar una señal con la mano reconocida como propia de un grupo criminal.

Tener un tatuaje relacionado con una organización delictiva.

Asociarse con uno o más miembros conocidos de una pandilla.

Ser identificado mediante evidencia física.

Haber sido visto con uno o más miembros conocidos en dos o más ocasiones.

Escribir una comunicación que indique afiliación o actividad de pandilla, o que asuma responsabilidad por un delito cometido por uno de sus integrantes.

Usar lenguaje relacionado con pandillas en una plataforma digital o red social para promover actividad vinculada con una organización criminal.

La norma añade que, si un mismo acto o circunstancia satisface más de uno de los criterios, cada uno puede contabilizarse por separado dentro de la definición legal.

Situación Qué establece la ley Una publicación utiliza lenguaje relacionado con pandillas Puede constituir uno de los criterios si promueve actividad de una organización criminal Una persona cumple dos o más criterios legales Puede entrar en la definición de “criminal gang member” Una publicación aislada sin otros elementos No implica automáticamente que la persona sea considerada integrante Una admisión de pertenencia en redes sociales Está contemplada de forma expresa como criterio Ser visto con miembros conocidos de una pandilla El umbral se reduce de cuatro a dos ocasiones Una observación dentro de una cárcel o centro de detención Debe existir asociación voluntaria

Publicaciones en redes sociales podrían jugarte en contra (Foto: Magnific)

LA REDUCCIÓN DE CUATRO A DOS OBSERVACIONES

La HB 429 también introduce un cambio que no está relacionado de manera directa con Facebook, Instagram o TikTok. Antes de la reforma, una persona debía ser observada junto a uno o más miembros conocidos de una pandilla en cuatro o más ocasiones para cumplir ese indicador.

Con la legislación firmada por DeSantis, el requisito baja a dos o más ocasiones. Esto amplía las circunstancias que pueden ser consideradas por autoridades y fiscales al evaluar una presunta afiliación.

La medida contempla una precisión para cárceles, prisiones y otros centros de detención. Si el contacto ocurre bajo custodia, la asociación debe ser voluntaria. El objetivo es diferenciar una relación intencional de la convivencia obligada entre personas que comparten el mismo lugar.