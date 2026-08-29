Para muchos profesores de México, España y otros países, dar clases en California puede ser una meta profesional y también una experiencia de vida: conocer otro sistema educativo, convivir con nuevas comunidades y llevar al salón de clases una parte de su cultura. Esa posibilidad acaba de recibir un impulso con la AB 2056, una ley firmada por el gobernador Gavin Newsom el 24 de agosto de 2026. La medida actualiza las reglas para que más instituciones del estado participen en programas de intercambio docente, incluidos distritos escolares, oficinas de educación de los condados y escuelas charter. En un lugar donde el español se escucha todos los días en casas, mercados, parques y escuelas, la noticia puede despertar especial interés entre las familias latinas y los educadores que buscan compartir con estudiantes bilingües.

La norma menciona a maestros extranjeros, pero hace un énfasis con México y España, un detalle que no pasa desapercibido y abre muchísimas puertas e ilusión entre ciudadnos de dichas naciones. Sin embargo, es importante poner los pies sobre la tierra: la AB 2056 no entrega una visa, no asegura un empleo y tampoco permite que una persona llegue a California y empiece a enseñar de inmediato. Lo que hace es ampliar el camino para programas de intercambio, siempre que se cumplan los requisitos migratorios, académicos y profesionales que exijan las autoridades y las instituciones participantes.

¿QUÉ CAMBIA CON LA AB 2056?

La ley modifica reglas que California mantiene desde hace décadas para facilitar intercambios entre maestros locales y educadores de otros países. Hasta ahora, el sistema estaba más vinculado a los distritos escolares y establecía un límite estatal de un año para este tipo de experiencias.

Con la AB 2056, ese panorama se amplía. La norma reconoce que no solo los distritos pueden formar parte de estos programas, sino también las oficinas de educación de los condados y las escuelas charter. Además, elimina el antiguo límite estatal de un año, aunque la duración real seguirá dependiendo de las condiciones federales de la visa J-1 y del programa que reciba al profesor.

Institución educativa de California ¿Puede participar en el intercambio? Distritos escolares Sí Oficinas de educación de los condados Sí Escuelas charter Sí

Para un maestro que vive fuera de Estados Unidos, este cambio puede traducirse en más lugares potenciales donde buscar una oportunidad. Pero cada entidad decidirá si quiere participar, qué tipo de perfil necesita y qué plazas puede ofrecer.

La nueva ley de California abre nuevas oportunidades a maestros de otros países (Foto: Freepik)

MÉXICO Y ESPAÑA APARECEN EN LA LEY

Uno de los puntos que más puede llamar la atención es que la AB 2056 incluye de manera expresa a México y España. Esto no quiere decir que los docentes de ambos países tengan prioridad automática ni una vía directa para obtener una plaza, pero sí que su posible participación quedó reconocida dentro del nuevo marco de California.

La medida puede conectar con una realidad muy visible en el estado. En muchos salones, los estudiantes hablan español con sus abuelos, padres o hermanos; algunos alternan entre inglés y español durante el día, y otros forman parte de programas de inmersión dual. Para esas comunidades, contar con maestros que entiendan esa experiencia desde cerca puede ser valioso.

Un profesor mexicano podría llevar al aula historias, autores, tradiciones o expresiones que resulten familiares para alumnos con raíces en Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Guerrero o Puebla. Un docente de España también puede aportar otras formas de enseñar, referencias culturales y una mirada distinta sobre el idioma. La idea es que esa convivencia enriquezca la educación, no que funcione como un atajo migratorio.

LA VISA J-1 SIGUE SIENDO FUNDAMENTAL

La AB 2056 no crea una visa para profesores extranjeros. El mecanismo sigue vinculado a la visa J-1, utilizada en Estados Unidos para programas de intercambio cultural y educativo.

La ley establece que, si el State Board of Education aprueba las regulaciones necesarias, los patrocinadores J-1 designados por el Departamento de Estado podrán participar en el proceso para ubicar a maestros de otros países en instituciones educativas de California.

En términos sencillos, esos patrocinadores pueden ser una pieza central del proceso. Son quienes ayudan a organizar el programa de intercambio, verifican requisitos y acompañan los trámites que permiten que un docente viaje temporalmente a Estados Unidos.

Las instituciones que podrían recibir a los participantes son:

Distritos escolares de California.

Oficinas de educación de los condados.

Escuelas charter.

Programas educativos que cumplan las reglas estatales y federales.

Aun con la nueva ley, una persona interesada deberá demostrar que cumple con las condiciones del programa. Eso puede incluir experiencia laboral, estudios, documentos académicos, nivel de inglés, requisitos de credencialización y una oferta o colocación dentro de una institución elegible.

¿CUÁNTO TIEMPO PUEDE PERMANECER UN PROFESOR?

La AB 2056 elimina el límite estatal de un año que existía para los intercambios. Es un cambio importante, porque permite que California se ajuste mejor a la duración prevista para los programas de visitantes docentes.

Pero eso no significa que la estancia pueda extenderse sin fin. La visa J-1 para maestros tiene reglas federales propias. Por lo general, un docente visitante puede participar durante un período de hasta tres años. En ciertos casos, es posible solicitar una extensión de uno o dos años más, sin superar un máximo total de cinco años.

Tema Qué cambia con la AB 2056 Qué sigue dependiendo de normas federales o locales Límite de un año Se elimina el antiguo tope estatal La duración depende del programa J-1 y sus condiciones Tipo de institución Incluye distritos, oficinas de educación de condados y escuelas charter Cada entidad decide si participa y qué plazas ofrece Patrocinio J-1 Considera patrocinadores designados por el Departamento de Estado si se adoptan regulaciones El candidato debe cumplir los requisitos migratorios Contratación Amplía el marco de intercambio No hay empleo ni visa garantizados Permanencia en EE.UU. Ya no existe un tope estatal de un año La estadía es temporal y se rige por normas federales

LA LEY BUSCA MUCHOS BENEFICIOS

Promover el entendimiento entre estudiantes, maestros y comunidades de distintas culturas.

Permitir que educadores extranjeros compartan conocimientos, tradiciones y experiencias.

Fortalecer la relación entre escuelas californianas e instituciones de otros países.

Impulsar la educación bilingüe y el aprendizaje de idiomas.

Ampliar la participación de agencias educativas locales.

¿LA LEY YA PERMITE CONTRATAR MAESTROS EXTRANJEROS?

No de forma automática. Newsom firmó la AB 2056 el 24 de agosto de 2026, pero su implementación dependerá de varios pasos. Será necesario ver qué programas se organizan, qué patrocinadores J-1 participan y qué distritos, oficinas de educación o escuelas charter deciden abrir espacios.

Por eso, un profesor extranjero no debería asumir que basta con enviar su currículum a una escuela de California o presentar una solicitud de visa por su cuenta. La participación dependerá de que exista un programa autorizado, una institución interesada y un patrocinador que acompañe el proceso.

Los docentes que ingresen mediante este tipo de intercambio deberán trabajar en instituciones elegibles y cumplir los requisitos que se establezcan. La compensación también debe ser comparable con la de un maestro estadounidense que tenga una preparación, experiencia y carga laboral similares.

LO QUE DEBEN TENER EN CUENTA LOS PROFESORES

Para quienes están pensando en postular desde México, España u otro país, conviene diferenciar entre lo que esta ley permite y aquello que todavía dependerá de otros trámites.

La AB 2056 no significa:

Que todos los profesores extranjeros puedan trabajar automáticamente en California.

Que exista una visa nueva para ejercer como maestro.

Que cualquier solicitante vaya a recibir una visa J-1.

Que se pueda escoger una escuela y ser contratado sin pasar por un programa autorizado.

Que desaparezcan los requisitos de credenciales, documentos, evaluaciones o dominio del inglés.

Que una persona pueda quedarse indefinidamente en Estados Unidos.

Que todos los distritos o escuelas charter abran plazas en este momento.

Lo que sí cambia:

Se amplía el marco estatal para intercambios docentes.

México y España quedan incluidos de forma expresa.

Pueden participar distritos escolares, oficinas de educación de condados y escuelas charter.

Se elimina el anterior límite estatal de un año.

Se contempla el trabajo de patrocinadores J-1 designados por el Departamento de Estado, si se adoptan las regulaciones necesarias.

Se refuerza el objetivo de impulsar el bilingüismo, los idiomas y el intercambio cultural.

¿QUÉ PUEDE HACER UN PROFESOR INTERESADO?

El primer paso no es comprar un boleto de avión ni iniciar un trámite migratorio sin información. Lo más útil es verificar qué programas autorizados existen, qué patrocinadores están activos y qué instituciones tienen opciones disponibles.

Estos son algunos puntos que conviene revisar:

Confirmar que haya un patrocinador J-1 autorizado que trabaje con profesores de su país. Revisar los requisitos de estudios, experiencia, nivel de inglés y documentos académicos. Consultar si el puesto requiere una credencial o autorización específica de California. Buscar distritos, oficinas de educación de condados o escuelas charter que participen en el programa. Evaluar el costo de vida de la zona antes de aceptar una plaza. Revisar el seguro médico, los gastos de instalación, el transporte y las reglas para familiares con estatus J-2.

Este último punto es especialmente importante. Vivir en California puede ser una gran experiencia, pero también exige planificación. La renta en áreas como Los Ángeles, Orange County, San Diego o el Área de la Bahía suele ser alta, y los gastos iniciales pueden incluir depósito de vivienda, seguro médico, transporte, trámites y materiales personales.

El gobernador Gavin Newsom aprobó esta nueva ley el pasado lunes 24 de agosto (Foto: AFP)

¿CUÁNDO COMIENZA A APLICARSE?

La AB 2056 fue firmada por Gavin Newsom el 24 de agosto de 2026. Ahora queda por conocer cómo se aplicará en la práctica: qué patrocinadores J-1 se sumarán, qué reglas se aprobarán y qué instituciones educativas decidirán participar.

Para los profesores extranjeros, especialmente quienes tienen experiencia en educación bilingüe, enseñanza de español, desarrollo del inglés o programas de inmersión dual, la medida puede ser una noticia alentadora. Abre un marco más amplio para buscar una experiencia docente temporal en California, aunque no reemplaza los requisitos necesarios para trabajar legalmente en el estado.

En un territorio donde la diversidad cultural forma parte de la vida cotidiana, la AB 2056 apunta a que las escuelas puedan aprovechar mejor el conocimiento, las lenguas y las historias que los docentes visitantes llevan consigo.