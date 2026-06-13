El acceso a una vivienda en alquiler suele comenzar con un proceso de verificación en el que propietarios y administradores revisan la identidad, los ingresos y los antecedentes de los futuros inquilinos. En un estado como Florida, donde el mercado inmobiliario se mueve rápido y las ciudades hispanas como Miami, Hialeah, Orlando y Tampa registran alta demanda, la precisión de esa información es clave para proteger a dueños y a la comunidad. Vecinos, comités de condominio y gestores de propiedades coinciden en que los fraudes en solicitudes de alquiler generan pérdida económica, inseguridad y conflictos vecinales que afectan desde pequeñas comunidades latinas hasta complejos de apartamentos en el corredor I-4. Por eso la Legislatura aprobó la HB 1293: una norma diseñada para endurecer las consecuencias contra quienes obtengan una vivienda mediante engaños o documentos falsos. El proyecto ya superó el proceso legislativo y el gobernador Ron DeSantis estampó su firma para que entre en vigor el 1 de octubre de 2026.

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY HB 1293?

La HB 1293, aprobada el 12 de junio, crea una nueva sección dentro de los Estatutos de Florida para tipificar el delito de “ingreso fraudulento a una vivienda residencial”. En términos sencillos, la norma busca sancionar a quien obtenga y ocupe una propiedad de alquiler mediante información falsa o documentación fraudulenta. Según el texto aprobado, queda prohibido entrar o tomar posesión de una vivienda residencial cuando esa acción se realice de forma consciente e intencional usando engaños relacionados con la identidad o la documentación presentada en el proceso de arrendamiento.

Esta nueva ley protegerá a propietarios ante malos inquilinos (Foto: Pexels)

CONDUCTAS QUE SERÍAN CONSIDERADAS FRAUDULENTAS

La HB 1293 enumera acciones concretas que podrían dar lugar a una acusación penal. Entre ellas:

Información falsa: presentar datos falsos sobre la identidad en la solicitud de alquiler.

Documentos falsificados: entregar documentos alterados, falsificados o inventados al propietario o administrador.

Suplantación de identidad: hacerse pasar por otra persona para firmar un contrato de arrendamiento.

Documentos que, si resultan falsos o alterados, podrían agravar la situación:

Licencias de conducir.

Tarjetas de identificación (ID).

Estados de cuenta bancarios.

Comprobantes de ingresos o recibos de pago.

Cualquier otro documento usado para obtener aprobación de un alquiler.

Ejemplos:

Conducta Ejemplo Información falsa Declarar ingresos que no existen en la solicitud. Documentos falsificados Entregar un estado de cuenta bancario alterado. Suplantación de identidad Firmar el contrato usando la identidad de otra persona.

LA FALTA PASARÁ A SER UN DELITO GRAVE

Uno de los cambios más relevantes es que la HB 1293 no se limita a sanciones administrativas o contractuales: crea un nuevo delito penal llamado “ingreso fraudulento a una vivienda residencial”, clasificado como delito grave de tercer grado (third-degree felony) bajo la ley estatal. Esto implica consecuencias penales importantes, además de efectos en empleo, crédito y futuras solicitudes de vivienda.

Aspecto Disposición de la HB 1293 Tipo de infracción Delito grave de tercer grado Conducta castigada Obtener y ocupar una vivienda mediante fraude Estado de la ley Firmada por el gobernador Entrada en vigor 1 de octubre de 2026

Consecuencias adicionales para el historial del acusado:

Antecedentes penales que pueden dificultar acceso a servicios y empleo.

Afectación del historial crediticio y posibilidad de exclusión en verificaciones futuras.

LOS PROPIETARIOS PODRÁN TERMINAR EL CONTRATO DE ALQUILER

La HB 1293 también modifica reglas sobre la relación entre propietario e inquilino. Actualmente, la ley de Florida permite rescindir un contrato por incumplimientos graves; con la nueva norma, el ingreso fraudulento se incorpora expresamente como causal. Esto autorizaría al propietario a iniciar la terminación del contrato aún sin una condena penal firme.

PLAZO DE SIETE DÍAS PARA DESOCUPAR

Si el propietario determina que existió ingreso fraudulento según los criterios de la ley, podrá entregar una notificación escrita de terminación inmediata del contrato. Desde ese momento, el ocupante tendría solamente siete días para abandonar la vivienda. Este mecanismo busca agilizar la recuperación del inmueble por parte del propietario y reducir el tiempo de conflicto.

¿QUÉ SITUACIONES PERMITIRÍAN LA TERMINACIÓN INMEDIATA?

La ley considera ciertas conductas tan graves que no exigen un periodo para corregirlas. Entre las listadas están:

Destrucción intencional de bienes del propietario.

Daños deliberados a la propiedad.

Uso indebido de bienes de otros inquilinos.

Ingreso fraudulento a una vivienda residencial.

Perturbaciones reiteradas e irrazonables.

¿POR QUÉ FLORIDA IMPULSA ESTA MEDIDA?

Los legisladores argumentan que el fraude en solicitudes de alquiler —como la falsificación de documentos financieros, la suplantación de identidad y la presentación de datos falsos— genera pérdidas económicas, litigios costosos y problemas de seguridad para vecinos y arrendadores. En ciudades con gran población hispana y alta rotación de alquileres, como muchos vecindarios de Miami-Dade o partes de Central Florida, estos casos suelen generar alarma comunitaria y costos adicionales para propietarios y asociaciones de vivienda.

¿QUÉ CAMBIA EN LA PRÁCTICA PARA PROPIETARIOS E INQUILINOS?

Para propietarios: la HB 1293 provee una causa explícita para terminar contratos y acelerar desalojos en casos de fraude, además de la posibilidad de presentar cargos penales.

Para inquilinos: quienes utilicen documentación fraudulenta se enfrentan a un delito grave, menos tiempo para desocupar y riesgos mayores en su historial legal y crediticio.

Para la comunidad: la medida promete mayor capacidad de respuesta frente a fraudes, pero también plantea dudas sobre garantías procesales si la terminación del contrato puede ocurrir antes de una condena.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

Para propietarios y administradores:

Verificar documentos con servicios de verificación y pedir documentos originales cuando sea posible.

Mantener registros fotográficos y copias digitalizadas fechadas.

Consultar a un abogado inmobiliario antes de iniciar procesos de desalojo o terminación contractual.

Para inquilinos:

Presentar documentación veraz y actualizada.

Pedir recibos y contratos por escrito.

Consultar asesoría legal si se recibe una notificación de terminación o desalojo.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, firmó la ley el viernes 12 de junio (Foto: AFP)

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