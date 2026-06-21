La crisis inmobiliaria en Florida se siente en Miami, Orlando y Tampa: alquileres que suben, lotes que se vuelan rápidamente con ventas casi inmediatas, y familias hispanas —desde inmigrantes recientes hasta multiculturales con raíces en Puerto Rico, Cuba y Centroamérica— que buscan opciones más asequibles sin alejarse de sus trabajos y redes familiares. Con ese telón de fondo, la HB 399 firmada por el gobernador Ron DeSantis pretende reducir trabas y crear rutas más claras para construir viviendas nuevas, incluidas las prefabricadas y modulares. La ley no transformará el mercado de la noche a la mañana, pero introduce cambios puntuales en permisos, zonificación y tarifas que podrían acelerar proyectos y dar más predictibilidad a desarrolladores, municipios y compradores.

¿QUÉ ES LA LEY HB 399?

La HB 399, aprobada por la Legislatura de Florida y firmada por el gobernador, es una reforma que afecta regulaciones de uso del suelo, permisos de construcción y el tratamiento legal de viviendas manufacturadas o construidas fuera del sitio (prefabricadas/modulares). Su objetivo declarado por los patrocinadores es agilizar trámites, uniformar criterios y reducir costos regulatorios que, según ellos, han encarecido la oferta de vivienda.

Principales cambios de la HB 399:

Tarifas de permisos: ya no podrán calcularse como porcentaje del costo del proyecto, del terreno o del valor total.

Compatibilidad residencial: se establecen reglas más claras para justificar rechazos o aprobaciones de proyectos.

Viviendas manufacturadas: más opciones de instalación en distintos tipos de lotes.

Viviendas construidas fuera del sitio: limitaciones a las restricciones locales que discriminan por método de construcción.

Desarrollo urbano: agilización de ciertos procedimientos administrativos.

Tabla resumen:

Medida Qué cambia Tarifas de permisos Los gobiernos locales ya no podrán calcular tarifas basándose en el valor total del proyecto. Compatibilidad residencial Se establecen reglas más claras para rechazar o aprobar proyectos de vivienda. Viviendas manufacturadas Se amplían las posibilidades de instalación en distintos tipos de lotes. Viviendas construidas fuera del sitio Reciben protección frente a restricciones locales discriminatorias. Desarrollo urbano Se busca agilizar ciertos procedimientos administrativos relacionados con proyectos de construcción.

NUEVAS REGLAS PARA LOS COSTOS DE PERMISOS

La HB 399 obliga a que las tarifas por revisión y permisos guarden relación con los costos reales administrativos (revisión, procesamiento y resolución). Además, esas tarifas deben publicarse de forma transparente en los cronogramas oficiales de cada jurisdicción. Para empresas constructoras y promotores esto significa mayor previsibilidad a la hora de presupuestar proyectos, y para compradores potenciales, menos sorpresas en costos asociados.

El tema inmobiliario en Florida es algo que genera preocupación en millones de ciudadanos (Foto: Freepik)

CAMBIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

La pieza clave para muchas familias es la ampliación del acceso a viviendas manufacturadas y modulares. La ley establece que:

Una vivienda manufacturada que cumpla las certificaciones estatales no podrá ser rechazada automáticamente en parques de casas móviles, parques de vehículos recreativos u otras comunidades similares.

Las viviendas construidas fuera del sitio deberán permitirse en cualquier distrito donde hoy se permitan viviendas unifamiliares tradicionales.

¿QUÉ PROHÍBEN LAS AUTORIDADES LOCALES?

La HB 399 veta que los gobiernos locales:

Traten las viviendas construidas fuera del sitio de forma más restrictiva que las viviendas tradicionales.

Impongan reglas basadas únicamente en el método de construcción.

Restrinjan estas viviendas por haber sido fabricadas en otra ubicación.

Apliquen políticas que tengan como efecto excluir este tipo de viviendas.

En otras palabras, la ley busca que las casas prefabricadas compitan en igualdad de condiciones con las casas construidas en el terreno.

¿PODRÁN EXISTIR REQUISITOS DE DISEÑO?

Sí. Las ciudades y condados conservan potestad para exigir estándares arquitectónicos y de diseño, siempre que:

Se apliquen de forma uniforme a todas las viviendas unifamiliares en la misma zona.

Sean razonables y no se usen para excluir por método de construcción.

Ejemplos de requisitos autorizados: inclinación del techo, tamaño mínimo habitable, materiales exteriores, diseño de la cimentación, estructuras anexas, retiros y dimensiones de lotes.

NUEVAS LIMITACIONES PARA RECHAZAR PROYECTOS RESIDENCIALES

La ley exige que, al evaluar solicitudes de rezonificación o desarrollo, los funcionarios locales:

Identifiquen con precisión cualquier incompatibilidad del proyecto.

Documenten por escrito y con argumentos técnicos por qué las medidas propuestas por el desarrollador no mitigaron el problema si deciden rechazarla.

No pueden usar motivos vagos como “el carácter del vecindario” o “la sensación del barrio” como única justificación para negar un proyecto.

El gobernador de Florida aprobó esta ley el 27 de marzo de este año (Foto: JOE RAEDLE / Getty Images via AFP) / JOE RAEDLE

FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR

Disposición Fecha de entrada en vigor Ley HB 399 en general Al convertirse en ley Cambios sobre tarifas de permisos 1 de enero de 2027 Reglas de compatibilidad residencial 1 de enero de 2027 Regulaciones sobre viviendas construidas fuera del sitio 1 de enero de 2027

¿POR QUÉ IMPORTA ESTA LEY PARA FLORIDA Y PARA LA COMUNIDAD HISPANA?

Florida es uno de los estados con mayor crecimiento demográfico en EEUU y muchas familias hispanas viven en vecindarios donde el acceso a vivienda asequible es crítico. En ciudades con fuerte presencia latina —como Hialeah, Westchester, partes de Miami-Dade, o barrios de Orlando con amplias comunidades de inmigrantes— la HB 399 podría facilitar alternativas más económicas (por ejemplo, casas modulares para familias que desean ser propietarias sin salirse del área metropolitana). Para pequeños negocios latinos que dependen de empleados locales, una oferta de vivienda más accesible puede significar retener mano de obra y sostener la actividad comercial comunitaria (tiendas de abarrotes, restaurantes, servicios de reparación, etc.). Además, en épocas de huracanes, las viviendas prefabricadas que cumplan norma estatal ofrecen opciones de reconstrucción más rápidas para familias afectadas.

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