Las constantes detenciones por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) no solo están separando parejas o padres con sus hijos pequeños, sino que ahora también los llena de dolor al saber que no volverán a abrazar a ese ser querido nunca más. Hoy te traigo la historia de Ismael Ayala Uribe, un inmigrante mexicano que fue capturado por los agentes en una redada en Huntington Beach, California, y llevado al Centro de Detención de Adelanto. Ahí estuvo recluido algunos días hasta que empezó a sentirse mal y fue trasladado a un hospital donde falleció el 22 de septiembre. Su familia vive un verdadero drama no solo por la pérdida del hombre de 39 años, sino porque denuncian negligencia y falta de atención por más que él manifestó los problemas de su salud y solo recibió Tylenol, cuando en realidad necesitaba atención urgente. Aquí los detalles que se conocen hasta el momento.

El país liderado por Donald Trump afronta el mayor programa de deportaciones masivas en su historia, siendo los más afectados aquellos que no cuentan con papeles legales que acrediten su permanencia en él, por lo que muchos están actualmente detenidos o han aceptado firmar su autodeportación para no seguir viéndose afectados.

En este marco, el pasado 17 de agosto se realizó un operativo migratorio y los agentes de la Patrulla Fronteriza llegaron hasta el centro de lavado de autos Fountain Valley Auto Wash donde Ismael Ayala-Uribe se desempeñaba como encargado. “Ahí se lo llevaron, él estaba encargado ahí, porque el patrón todavía no llegaba, él abría, él empezaba el trabajo en las mañanas”, dijo Eusebio Ayala, padre de la víctima, en conversación con Univision Noticias.

Según reportes oficiales, Ayala-Uribe fue trasladado al hospital Victor Valley Global Medical Center el domingo tras presentar complicaciones médicas derivadas de un absceso. (Foto: captura @UnivisionLosAngeles / YouTube)

El infierno empezó cuando estaba bajo custodia de ICE

Su madre, Lucía Ayala, afirmó que su hijo no estaba enfermo antes de la detención y que durante una visita en el Centro de Detención de Adelanto observó deterioro físico en su hijo, quien se quejaba de fuertes dolores. “Ya no aguanto, me siento muy mal”, le habría dicho según declaró entre lágrimas.

Ella lo visitaba cada sábado y el último notó que tosía y le dijo que solicitara medicina. “Amá, no me quieren dar nada”, le dijo Ismael a su madre. Al siguiente sábado, el inmigrante mexicano le llamó por teléfono y le dijo: “Amá, me siento mal”.

En conversación con La Opinión aseguró que los compañeros de celda alertaron a los guardias, quienes hicieron sonar un código azul. Según testimonio de la familia, el 18 de septiembre, Ayala-Uribe fue evaluado por un médico del centro quien únicamente le recetó Tylenol, tres veces al día, y lo devolvió a su celda; sin embargo, su salud nunca mejoró.

“Cuando se puso mal no lo atendieron bien (…) No le dieron la atención necesaria", agregó su hermano José, de 31 años.

Inmigrantes mexicano falleció bajo arresto de ICE

Según reportes oficiales citados por Univision Noticias, Ayala-Uribe fue trasladado al hospital Victor Valley Global Medical Center el domingo 21 tras presentar complicaciones médicas derivadas de un absceso. Tras ser intervenido quirúrgicamente, fue encontrado inconsciente a la 1:48 de la madrugada del lunes y declarado muerto a las 2:32 am.

“Él era una persona generosa y muy amable (…) Estaba soltero y trataba a los hijos de nuestra hermana Mayra como si fueran suyos”, agregó su hermano. Los familiares también señalaron que no fueron notificados sobre su traslado al hospital hasta después de su fallecimiento.

Ismael Ayala-Uribe fue traído por sus padres a Estados Unidos, desde Morelos, México, cuando tenía cuatro años. Fue receptor de DACA, de 2012 a 2016 y, según ICE, se le negó el estatus migratorio por conducir bajo la influencia del alcohol en 2015 y otra en 2019. Por la segunda infracción fue sentenciado a 120 días más cinco años de libertad condicional.

Ayala-Uribe había sido detenido durante un operativo migratorio en su lugar de trabajo, un lavado de automóviles en Huntington Beach, donde se desempeñaba como encargado. (Foto: captura @UnivisionLosAngeles / YouTube)

La versión de ICE tras la muerte del inmigrante mexicano

ICE declaró que todos los detenidos reciben atención médica, dental y de salud mental desde el primer día de custodia y que a nadie se le priva de atención de emergencia. La agencia confirmó que fue evaluado por un médico de guardia el 18 de septiembre y que el caso del inmigrante mexicano ya forma parte de investigaciones oficiales.

“Le administraron medicamentos y regresó a su dormitorio. Fue remitido al Centro Médico Global Victor Valley al mediodía del 21 de septiembre para una evaluación más exhaustiva de un absceso en el glúteo y se programó una cirugía para tratarlo (…) Ayala también presentaba hipertensión y taquicardia anormal. A la 1:48 a. m., el Centro Médico Global Victor Valley declaró a Ayala inconsciente e inició medidas para salvarle la vida. El personal médico lo declaró fallecido a las 2:32 a. m.”, indica el informe.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!