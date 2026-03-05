El clima en el noreste de Estados Unidos vuelve a recordarle a todo el mundo en Nueva York lo impredecible que puede ser el final del invierno, sobre todo para quienes ya están acostumbrados a ver cómo la ciudad pasa, en cuestión de horas, de un paisaje potencialmente nevado a calles mojadas, paraguas abiertos y trenes del subway llenos de gente sacudiéndose el agua del abrigo. En vez de postales blancas en Central Park o en los barrios de Queens, El Bronx o Brooklyn, lo que domina ahora mismo es otro escenario: lluvias persistentes, neblina densa y un ambiente muy húmedo que obliga a salir de casa con impermeable, calzado adecuado y algo de paciencia extra para moverse entre estaciones como Jackson Heights–Roosevelt Ave, 125 St en Harlem o estaciones de la línea 7 en Queens, donde el andén suele sentirse más resbaloso. Eso es justamente lo que está ocurriendo hoy en buena parte del área metropolitana, desde los cinco condados hasta zonas cercanas de Nueva Jersey, y se nota tanto en la calle como en las aplicaciones de tránsito que los neoyorquinos consultan a diario para llegar a tiempo al trabajo, la escuela o el segundo turno.

Si uno mira los pronósticos más recientes del National Weather Service y los reportes de cadenas locales, el mensaje es claro: el episodio de lluvia que comenzó este jueves será uno de los eventos más húmedos de los próximos días, con un patrón de cielo gris, neblina y temperaturas frías típicas de comienzos de marzo. No es una tormenta extrema, pero sí un evento lo suficientemente persistente como para afectar la movilidad, la visibilidad y el ritmo habitual de la ciudad, desde los retrasos en el metro y los autobuses hasta el tráfico cargado en autopistas como la I-278 o la I-95 durante las horas pico.

“Lo que estamos viendo es un episodio típico de final de invierno en el noreste: un sistema frontal que trae lluvia moderada, algo de neblina y temperaturas frías, antes de un repunte más templado hacia el fin de semana”, señalaron meteorólogos del National Weather Service para el área de Nueva York.

UN JUEVES PASADO POR AGUA EN NUEVA YORK

Desde primeras horas de la mañana del jueves 5 de marzo, las precipitaciones comenzaron a avanzar sobre la región del Área Metropolitana de Nueva York, dejando un cielo cerrado y un ambiente frío que se ha mantenido casi todo el día. La lluvia se instaló cerca del amanecer y, según los meteorólogos, continuará de forma intermitente durante buena parte de la jornada y la noche, con momentos de lluvia más intensa mezclados con pausas de llovizna o simple cielo encapotado.

En términos simples: será un día largo, gris y muy húmedo, de esos en los que uno sale de casa sabiendo que el paraguas no puede quedarse atrás.

Las estimaciones actuales apuntan a que podrían acumularse entre 1 y 1,5 pulgadas de lluvia, suficiente para empapar el suelo y generar acumulaciones de agua en esquinas y charcos en avenidas transitadas, aunque sin riesgo de inundaciones generalizadas para la ciudad en su conjunto.

Lo más relevante del jueves:

Condición Pronóstico Temperatura Entre 30 y 40 °F Lluvia acumulada 1 a 1.5 pulgadas (estimado) Intensidad Lluvia intermitente durante el día y la noche Riesgo Charcos en carreteras, visibilidad reducida y retrasos en el tráfico

Durante la tarde se esperan periodos de lluvia intermitente, lo que significa que no lloverá con la misma intensidad todo el tiempo, pero el ambiente frío y húmedo se mantendrá a lo largo del día. Para quienes deben moverse entre boroughs —por ejemplo, de El Bronx a Manhattan o de Queens a Brooklyn— es probable que el viaje tome más tiempo de lo habitual, tanto en carro como en transporte público.

Las lluvias dejarán varias calles de Nueva York con charcos (Foto: AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

NEBLINA DENSA Y VISIBILIDAD REDUCIDA

A la lluvia se suma otro factor importante: la neblina. Autoridades meteorológicas han destacado la presencia de niebla densa en sectores del noreste, con avisos que incluyen zonas de Nueva Jersey y áreas próximas al corredor de Nueva York, donde la visibilidad puede caer a valores muy bajos durante las primeras horas del día.

En algunos momentos de la mañana, la visibilidad podría caer por debajo de una milla, lo que complica el tráfico en autopistas y carreteras principales justo en las horas pico de entrada al trabajo. Esto es especialmente sensible para quienes manejan servicios de rideshare, entregas o trabajan conduciendo entre Nueva York y Nueva Jersey.

Si hay algo que los expertos repiten en este tipo de escenarios es lo siguiente:

Reducir la velocidad al conducir.

Mantener mayor distancia entre vehículos.

Usar luces bajas para mejorar la visibilidad.

Prever retrasos adicionales en el trayecto diario.

No se trata de un fenómeno extremo, pero sí de uno de esos días en los que el clima obliga a moverse con más calma, salir unos minutos antes de casa y, en lo posible, revisar el estado del tránsito en tiempo real antes de tomar el metro, el bus o la autopista.

¿QUÉ PASARÁ EL VIERNES?

La buena noticia es que el episodio más intenso de lluvia comenzará a retirarse durante la madrugada del viernes, dejando atrás el tramo más húmedo de esta fase del patrón inestable. Eso no significa que llegue el sol de inmediato: se espera un día mayormente nublado y frío, con temperaturas máximas cercanas a los 40 °F, todavía por debajo de los valores típicos de comienzos de marzo en la ciudad.

En resumen para el viernes:

Podría haber llovizna o lluvia ligera por la mañana.

Las nubes dominarán gran parte del día.

El ambiente seguirá siendo frío y algo húmedo.

Será, en pocas palabras, un día de transición después del frente lluvioso, ideal para quienes necesitan recuperar rutinas al aire libre con algo más de calma, pero sin confiarse todavía con la ropa ligera.

EL CAMBIO QUE LLEGARÁ EL FIN DE SEMANA

A partir del fin de semana, los modelos apuntan a un cambio gradual hacia temperaturas más cálidas en el noreste, incluyendo la ciudad de Nueva York. El sábado continuaría mayormente nublado, con máximas alrededor de 50 °F y la posibilidad de algunos chubascos hacia el final del día, especialmente en la tarde y noche.

Además, esa noche se producirá un cambio importante en el reloj: el inicio del horario de verano, conocido como Daylight Saving Time, que en 2026 comenzará el domingo 8 de marzo a las 2 a.m., cuando los relojes se adelantan una hora. Esto significa que, a partir de entonces, el atardecer llegará más tarde, algo que muchos residentes valoran para aprovechar más luz después del trabajo, ya sea para caminar por el vecindario, llevar a los niños al parque o simplemente regresar a casa con algo de claridad.

El domingo podría sentirse como una pequeña recompensa después de varios días grises, con más breaks de sol y una atmósfera menos invernal.

Pronóstico general del fin de semana:

Sábado: nublado, cerca de 50 °F y lluvias tardías.

Domingo: algunos chubascos temprano y luego cielo parcialmente soleado.

Temperatura domingo: alrededor de 60 °F.

Para muchos residentes hispanos de la ciudad, ese aumento de temperatura será el primer anticipo claro de la transición hacia la primavera, el momento en que vuelven poco a poco las actividades al aire libre en parques y calles de vecindarios como Washington Heights, Corona, Sunset Park o el South Bronx.

UN CALENTAMIENTO NOTABLE LA PRÓXIMA SEMANA

Los modelos meteorológicos apuntan a algo llamativo para esta época del año: a partir de la próxima semana podría instalarse un período de clima inusualmente templado en el noreste del país. En ciudades como Nueva York, las temperaturas podrían subir gradualmente hasta acercarse a los 70 °F hacia mediados de la semana, un salto considerable respecto a los valores actuales de principios de marzo.

De confirmarse, el panorama quedaría más o menos así:

Día aproximado Temperatura esperada Viernes cerca de 40 °F Sábado alrededor de 50 °F Domingo cerca de 60 °F Mediados de semana hasta 70 °F (aprox.)

Eso sí, los meteorólogos advierten que podrían aparecer nuevos episodios de lluvia ligera entre la noche del sábado y algunos momentos de la próxima semana, típicos de un patrón inestable pero ya más templado.

UN PATRÓN CLIMÁTICO TÍPICO DEL FINAL DEL INVIERNO

Si algo caracteriza al final del invierno en el noreste de Estados Unidos es precisamente esta mezcla de condiciones: lluvia, frío, niebla y subidas de temperatura que, de un día a otro, hacen sentir el aire más primaveral. Los especialistas del National Weather Service explican que, cuando masas de aire templado comienzan a avanzar desde el sur, tienden a chocar con el aire frío aún presente en la región, y el resultado son lluvias persistentes, cambios bruscos de temperatura y fenómenos como la neblina.

Para quienes viven o trabajan en Nueva York, el consejo más práctico en estos días es sencillo: tener siempre el paraguas y una capa extra de ropa a mano, revisar el pronóstico antes de salir y asumir que, al menos por ahora, el clima seguirá moviéndose entre el final del invierno y los primeros indicios de primavera. En barrios con alta presencia de comunidad latina, como Jackson Heights, Washington Heights, Bushwick o el área de Fordham, eso se traduce en adaptar horarios, prever retrasos y, sobre todo, estar atentos a cómo el tiempo puede cambiar de cara al fin de semana y a la llegada del horario de verano.

“Los inviernos en el noreste se están volviendo más lluviosos y menos nevados; cuando el aire está más caliente, hay más humedad disponible y la precipitación tiende a caer como lluvia, no como nieve”, explicó la climatóloga Michelle Karmalkar en un análisis sobre el noreste de Estados Unidos.

Nueva York parece haber dejado atrás el clima más extremo del invierno, que se había caracterizado por intensas nevadas (Foto: AFP)

