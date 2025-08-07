Más problemas para la administración Trump. La jueza federal del Distrito Sur de Florida, Kathleen M. Williams, emitió la orden de suspender, por al menos un periodo de 14 días, la construcción de la polémica cárcel para migrantes llamada “Alligator Alcatraz”. La disposición de la magistrada responde a favor de las quejas de un grupo de ambientalistas del propio Estado Naranja quienes denuncian una falta de trasparencia en el proceso que ha ocasionado la muerte de algunas especies de la fauna silvestre (aves, felinos, anfibios y reptiles) y contaminación en la zona natural de los Everglades.

¿Por qué ‘Alligator Alcatraz’ causa preocupación ambiental en Florida?

La demanda de esta organización, la Tribu Miccosukee y Center for Biological Diversity busca frenar por razones ambientales el centro, abierto el 3 de julio pasado y con una capacidad actual para 2.000 personas que espera crecer a 4.000, según expuso el mes pasado la División de Gestión de Emergencias de Florida (DEM).

“Nos complace que la jueza haya visto la urgente necesidad de pausar la construcción adicional, y esperamos que avance nuestra meta final de proteger al único y amenazado ecosistema de los Everglades de mayor daño causado por este centro de detención masiva”, expuso Eve Samples, directora de Friends of The Everglades.

MIAMI, FLORIDA (EE.UU.), 07/08/2025.- Familias de los migrantes detenidos denuncian que hay jaulas con hasta 32 personas por celda, enfrentando falta de agua potable, comida podrida, baños no funcionales, calor extremo e insectos . Foto de CHANDAN KHANNA para AFP / CHANDAN KHANNA

La preocupación de los ambientalistas aumentó tras el anuncio el 25 de julio del gobernador de Florida, Ron DeSantis, sobre que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a operar vuelos con deportados desde el sitio, donde hay un aeropuerto que no se usaba, del que han expulsado al menos a 600 migrantes.

Samples ha denunciado las “amenazas graves que representa este campo masivo de detención en el corazón de los Everglades”, al señalar que los camiones trasladan combustible para aviones y desechos humanos, además de al menos 20 acres (casi 81.000 metros cuadrados) de pavimento nuevo.

¿Cuál será el futuro de ‘Alligator Alcatraz’?

La orden no impide continuar con la operación de la obra, que se construyó de forma “precipitada” y sin una evaluación de impacto ambiental, según Friends of The Everglades, lo que afecta un área natural con 36 especies de Florida amenazadas como la pantera floridana, la cigüeña de madera, y el caimán americano (alligator).

La jueza Williams permitió a las asociaciones proseguir con la demanda que presentaron el 27 de junio mientras las partes interesadas completan las audiencias para exponer los argumentos a favor y en contra del lugar.

MIAMI, FLORIDA (EE.UU.), 07/08/2025.- Una jueza federal estadounidense frenó este jueves la construcción del nuevo centro de detención migratoria mientras analiza una demanda de grupos ambientales contra el sitio, que abrió hace un mes en medio de la zona natural de los Everglades de Florida. Foto de EFE y Casa Blanca / Casa Blanca

Esta es una demanda distinta a la que analiza el juez Rodolfo A. Ruiz II, también del Distrito Sur de Florida, y que interpusieron defensores liderados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) que representan a migrantes detenidos por denuncias de violaciones a sus derechos humanos.

Preguntas frecuentas sobre Alligator Alcatraz

¿Por qué la prisión lleva el nombre de Alligator Alcatraz?

El apelativo de “Alligator Alcatraz” es una combinación de dos palabras: 1) Alligator: se relaciona directamente con el caimán, uno de los reptiles con mayor presencia en los pantanos que se encuentran en el estado de Florida, sobre todo en la zona de los Everglades, y 2) Alcatraz, este corresponde a la antigua prisión de máxima seguridad que tuvo a los criminales más peligrosos de los EE.UU. entre los años 1934 y 1963.

¿Cuánto costó la construcción de Alligator Alcatraz?

El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, aseguró que la financiación de la construcción de ‘Alligator Alcatraz’ tuvo un costó de 450 millones de dólares para su edificación. Asimismo, espera un reembolso del Programa de Refugios y Servicios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

¿Qué denuncias enfrenta la prisión?

Según la agencia de noticias EFE, legisladores han denunciado que los detenidos están hacinados en jaulas con hasta 32 personas por celda, enfrentando falta de agua potable, comida podrida, baños no funcionales, calor extremo e insectos.