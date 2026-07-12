En los próximos meses la política de Florida dará un giro que interesará tanto a votantes habituales como a familias de inmigrantes, trabajadores de la construcción, dueños de pequeñas tiendas latinas y comunidades cubanas, puertorriqueñas y venezolanas que siguen de cerca cada cambio en Tallahassee. Aunque Ron DeSantis todavía ejerce como gobernador y mantiene una agenda activa en temas que afectan la vida diaria —educación, inmigración, seguros de vivienda, transporte y empleo— su mandato tiene una fecha de caducidad clara: el 12 de enero de 2027. Saber cuándo termina oficialmente la gobernación y qué reglas constitucionales lo impiden buscar un nuevo período es clave para entender el calendario electoral de 2026, planear cobertura comunitaria y decidir a quién apoyar en campañas locales que a menudo se juegan en ferias de barrio, mítines en centros culturales y programas de radio en español en estaciones del sur de la Florida.

Si vives en Florida —ya sea en Miami-Dade, Broward, Hillsborough o el corredor entre Orlando y Kissimmee— o sigues la política estatal desde fuera, esto es lo que debes saber sobre fechas, límites constitucionales y qué se viene para 2026.

Ron DeSantis asumió como gobernador de Florida por primera vez en el 2019 (Foto: AP)

¿CUÁNDO TERMINA EL MANDATO DE RON DESANTIS?

El mandato de Ron DeSantis concluirá oficialmente el 12 de enero de 2027. Ese día asumirá el gobernador electo en las elecciones programadas para el 3 de noviembre de 2026.

Aunque la votación será en noviembre, el relevo no es inmediato: como es habitual en Florida, existe un periodo de transición entre la elección y la toma de posesión que permite al equipo entrante preparar la administración estatal.

Fechas clave del cambio de gobierno en Florida:

Elección del nuevo gobernador: 3 de noviembre de 2026

Fin del mandato de Ron DeSantis: 12 de enero de 2027

Toma de posesión del nuevo gobernador: 12 de enero de 2027

¿POR QUÉ RON DESANTIS NO PUEDE BUSCAR LA REELECCIÓN?

La Constitución de Florida limita a los gobernadores a dos mandatos consecutivos. Eso permite una reelección inmediata por un segundo periodo, pero impide una tercera candidatura de forma consecutiva.

En el caso de DeSantis:

Primer mandato: asumió el 8 de enero de 2019.

Reelección en 2022.

Segundo mandato: comenzó en enero de 2023.

Fin del segundo período: 12 de enero de 2027.

Por eso no podrá figurar como candidato en las elecciones estatales de 2026.

EL RECORRIDO DE RON DESANTIS AL FRENTE DE FLORIDA

Desde 2019, DeSantis ha dirigido un estado en pleno crecimiento urbano y demográfico. Sus prioridades han incluido:

Seguridad pública.

Cambios en educación (leyes sobre contenido curricular y escuelas charter).

Políticas migratorias y relaciones con la comunidad latina.

Reducción de impuestos y estímulos al empleo.

Respuesta y manejo de huracanes y emergencias.

Reformas en el mercado de seguros de viviendas.

En 2022 obtuvo una victoria amplia que consolidó su segundo mandato y reforzó la presencia republicana en el gobierno estatal.

¿QUÉ PASARÁ DESPUÉS DE LAS ELECCIONES DE 2026?

La campaña para la gobernación intensificará su ritmo durante 2025 y 2026. Los candidatos comenzarán a recorrer condados clave —Miami-Dade, Hillsborough (Tampa), Orange (Orlando) y Duval (Jacksonville)— y a participar en eventos comunitarios, foros en iglesias y programas radiales en español, lugares donde muchas familias hispanas acostumbran a informarse.

El ganador del 3 de noviembre de 2026 asumirá el 12 de enero de 2027, lo que permitirá el periodo de transición y la designación de secretarios estatales (Department heads) que administrarán áreas como transporte, educación y manejo de emergencias.

Ron DeSantis dejará el cargo de gobernador de Florida en enero de 2027 (Foto: AFP)

EN RESUMEN

Pregunta Respuesta ¿Cuándo termina el mandato de Ron DeSantis? 12 de enero de 2027 ¿Cuándo se elige a su sucesor? 3 de noviembre de 2026 ¿Puede postularse para un tercer mandato consecutivo? No ¿Por qué no puede hacerlo? La Constitución de Florida limita a los gobernadores a dos mandatos consecutivos.

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