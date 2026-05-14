El gobierno de Estados Unidos publicó el nuevo Boletín de Visas de junio 2026, un documento clave para miles de inmigrantes que esperan avanzar en procesos de residencia permanente por empleo, familia o programas especiales. Entre las novedades más importantes aparece la decisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de volver a utilizar la tabla de “Final Action Dates” (Fechas de Acción Final) para ciertos trámites de ajuste de estatus, un cambio que podría retrasar o limitar la posibilidad de presentar solicitudes en algunas categorías. Además, el boletín trae retrocesos para visas laborales EB-1 y EB-2 en India, movimientos positivos en categorías familiares y advertencias sobre posibles restricciones adicionales antes de que termine el año fiscal.

Qué cambia con USCIS y las fechas de acción final en junio

La principal modificación anunciada para junio tiene que ver con los solicitantes de residencia permanente basados en empleo. USCIS confirmó que quienes presenten ajustes de estatus deberán seguir la tabla de “Final Action Dates” y no la de “Dates for Filing”, que normalmente permite adelantar trámites incluso cuando la visa todavía no está disponible.

El Departamento de Estado explicó que la tabla de presentación solo puede utilizarse cuando existe suficiente disponibilidad de visas para cubrir la demanda proyectada del año fiscal. En caso contrario, los solicitantes deben ajustarse a las fechas de acción final publicadas en el boletín.

Esto significa que muchas personas deberán esperar más tiempo antes de poder enviar o completar su solicitud de residencia. Por esa razón, las autoridades recomendaron revisar cuidadosamente el portal oficial de USCIS antes de iniciar cualquier trámite migratorio.

Fechas de decisión final para casos de preferencia basada en empleo. | Crédito: travel.state.gov

Retrocesos en visas EB-1 y EB-2 para India

El boletín de junio también confirmó retrocesos importantes en varias categorías laborales debido al alto volumen de solicitudes y a los límites anuales establecidos por la ley migratoria estadounidense.

Para India, la categoría EB-1 retrocedió hasta el 15 de diciembre de 2022, mientras que la EB-2 quedó fijada en el 1 de septiembre de 2013. En términos prácticos, solo podrán avanzar quienes tengan fechas de prioridad anteriores a esos plazos.

Las autoridades también advirtieron que podrían aplicarse nuevas restricciones antes de finalizar el actual año fiscal si continúa el mismo nivel de demanda. Incluso no se descartan futuros ajustes para categorías correspondientes a China y Filipinas.

La abogada de inmigración Ana Gabriela Urizar explicó que estos cambios pueden afectar directamente a quienes planeaban presentar solicitudes de ajuste de estatus en las próximas semanas.

Según detalló la experta, “el boletín de visas de junio ya salió y hay cambios muy importantes especialmente para categorías de empleo y casos familiares”. También señaló que India sufrió uno de los mayores retrocesos en EB-2, mientras que China mantuvo sus fechas sin cambios.

Buenas noticias para categorías familiares

Aunque el boletín trae restricciones en algunas visas laborales, también incluye avances positivos para categorías familiares.

Uno de los movimientos más importantes ocurrió en la categoría F2A, destinada a esposos e hijos de residentes permanentes legales. Para la mayoría de los países, la fecha de acción final avanzó aproximadamente cinco meses, pasando del 1 de agosto de 2024 a enero de 2025.

Urizar destacó que este avance representa una noticia importante para muchas familias que llevaban meses esperando la posibilidad de continuar con sus casos migratorios.

Además:

La categoría F2B mostró avances en varios países.

mostró avances en varios países. La categoría F4 registró pequeños movimientos.

registró pequeños movimientos. F1 prácticamente no tuvo cambios.

prácticamente no tuvo cambios. F3 permaneció sin movimiento.

La especialista recomendó revisar constantemente la fecha de prioridad y mantener actualizada la estrategia migratoria, ya que el boletín puede cambiar rápidamente de un mes a otro.

USCIS confirmó nuevos ajustes en el Boletín de Visas de junio 2026, incluyendo avances familiares y retrocesos en visas laborales. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Cómo impacta el boletín en las solicitudes de residencia

El regreso de las fechas de acción final cambia el calendario de elegibilidad para miles de inmigrantes patrocinados por empleo.

En la práctica, quienes tengan fechas posteriores a las publicadas deberán esperar hasta que exista disponibilidad de visas antes de presentar o finalizar el ajuste de estatus. Las autoridades sostienen que esta medida busca evitar que se excedan los límites anuales de visas permitidos por ley.

Sin embargo, el Departamento de Estado advirtió que podrían existir nuevos retrocesos o incluso categorías que pasen temporalmente a estado de “no disponibles” en los próximos meses si continúa aumentando la demanda.

Cuál es la fecha límite para la lotería de visas 2026

El gobierno estadounidense recordó además que la fecha límite para los seleccionados en la lotería de visas de diversidad del año fiscal 2026 será el 30 de septiembre.

Después de esa fecha no podrán emitirse visas de diversidad correspondientes a este período fiscal. La restricción también aplica para cónyuges e hijos que dependan del beneficiario principal.

Las autoridades señalaron que los solicitantes no deben asumir que habrá disponibilidad hasta el último día, ya que los cupos podrían agotarse antes del cierre oficial del programa.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!