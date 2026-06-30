Salir a comer en Florida podría ser mucho más transparente a partir de ahora. Si alguna vez, ya sea en Little Havana buscando un cafecito cubano o en un restaurante frente al mar en Miami Beach después de un partido del Inter Miami, te has quedado mirando la cuenta y preguntándote de dónde salió un cargo extra por servicio, una tarifa de entrega o un recargo por pagar con tarjeta, esta ley llega para darle luz a esas dudas desde el primer instante. La SB 606, que ya tiene la firma del gobernador Ron DeSantis, obliga a que los establecimientos informen con claridad qué cargos se aplican y por qué, tanto en menús físicos como digitales, recibos y plataformas de entrega.

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Para millones de residentes latinos que frecuentan restaurantes familiares, bodegas con mesas compartidas y locales de comida rápida donde el fin de semana se juntan familias para ver un partido, esto puede significar menos sorpresas a la hora de pagar y decisiones más informadas al ordenar.

Esta es una de esas normas que no cambia el precio base de una comida, pero sí transforma cómo los consumidores —familias latinas que van a almorzar después de misa, estudiantes universitarios en Gainesville, o turistas que vienen a verlo todo en Key West— toman decisiones. La ley SB 606 obliga a los restaurantes y otros establecimientos de comida en Florida a ser mucho más claros con los cargos adicionales que aplican, con el objetivo de evitar sorpresas desagradables cuando llega la cuenta.

Ron DeSantis firmó esta ley en junio de 2025 (Foto: AFP)

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY SB 606 DE FLORIDA?

La SB 606 modifica varias disposiciones de la legislación estatal sobre establecimientos de hospedaje y de servicio de alimentos. Uno de los cambios más relevantes para residentes y visitantes es la obligación de informar de manera visible cualquier cargo operativo adicional que se cobre junto con el precio de los alimentos o bebidas.

La ley define como “operations charge” (cargo operativo) cualquier tarifa automática que el cliente deba pagar además del costo de la comida y las bebidas, excepto los impuestos exigidos por el gobierno.

Entre esos cargos pueden encontrarse:

Cargos por servicio.

Propinas automáticas.

Recargos por uso de tarjeta de crédito.

Tarifas de entrega.

Cualquier otro cargo obligatorio añadido a la cuenta.

¿QUÉ DEBERÁN HACER LOS RESTAURANTES?

La nueva normativa establece varias obligaciones para los establecimientos de comida que cobren estos cargos:

Nueva obligación ¿Qué exige la ley? Menús Informar claramente el monto o porcentaje del cargo operativo y explicar su finalidad. Sitios web y aplicaciones Mostrar esa misma información cuando los pedidos se hagan en línea. Contratos para banquetes o catering Incluir el cargo y su propósito de forma visible. Restaurantes sin menú impreso Colocar un aviso claramente visible en el tablero del menú o junto a la caja registradora.

Además, la ley exige que estos avisos utilicen un tamaño de letra igual o mayor al empleado para describir los productos del menú o las condiciones generales del contrato, evitando que la información quede escondida en letra pequeña.

LA CUENTA Y EL RECIBO TAMBIÉN DEBERÁN SER MUCHO MÁS CLAROS

Otro de los cambios importantes aparece al momento de pagar. La SB 606 dispone que la factura entregada al cliente deberá indicar de forma expresa si existe un cargo operativo, especificando exactamente el porcentaje o el monto aplicado. Después del pago, el recibo también deberá desglosar cada concepto por separado.

El recibo deberá mostrar:

Propina voluntaria

Cargo operativo

Impuesto sobre las ventas

Cuando el cargo operativo incluya una propina automática, esa información deberá aparecer diferenciada para que el consumidor entienda exactamente qué está pagando.

Los restaurantes estarán obligados a detallar los cargos obligatorios que se pagarán al finalizar la cuenta (Foto: Freepik)

FECHAS CLAVE: ¿CUÁNDO ENTRAN EN VIGOR ESTAS REGLAS?

Fecha Cambio 1 de julio de 2025 Entró en vigor la mayor parte de la ley, incluyendo cambios sobre establecimientos de hospedaje y procedimientos para retirar huéspedes. 1 de julio de 2026 Comienzan a aplicarse las nuevas obligaciones relacionadas con la divulgación de cargos operativos en restaurantes y establecimientos de comida.

Esto significa que los negocios tuvieron de un año adicional para adaptar menús, sistemas de facturación, sitios web y recibos a las nuevas exigencias.

LA LEY TAMBIÉN MODIFICA LAS REGLAS PARA HOTELES Y ALOJAMIENTOS

Aunque la transparencia en los restaurantes ha recibido gran parte de la atención mediática, la SB 606 actualiza normas aplicables a hoteles, moteles, alquileres vacacionales y otros alojamientos en Florida. Entre los principales cambios se encuentran:

Actualización de las definiciones de ocupación transitoria y no transitoria.

Aclaración de los procedimientos para desalojar huéspedes que no paguen o no abandonen la habitación a la hora acordada.

Requisito de notificación por escrito (correo electrónico, mensaje de texto o documento impreso) antes de solicitar que un huésped abandone la habitación.

Conservación de la facultad de solicitar apoyo de las autoridades cuando un huésped permanezca después de recibir la notificación.

¿LOS CLIENTES PODRÁN DEMANDAR SI UN RESTAURANTE INCUMPLE?

No. La propia ley establece expresamente que estas nuevas obligaciones no crean un derecho de demanda privada contra los restaurantes por incumplimiento de los requisitos de divulgación. Además, las disposiciones no se aplican a planes de comidas, paquetes u ofertas de precio fijo cuyo costo haya sido informado al consumidor antes de la compra.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO EN LA PRÁCTICA PARA LOS HISPANOS EN FLORIDA?

Más transparencia en locales familiares: negocios de comida cubana, puertorriqueña, colombiana y mexicana tendrán que mostrar los cargos claramente, lo que ayuda a quienes pagan en efectivo o con tarjeta y no manejan inglés técnico en facturas.

Menos sorpresas en apps: Uber Eats, DoorDash y otras plataformas deberán mostrar esos cargos cuando el pedido se haga en línea, algo importante para familias que piden comida para ver el partido.

Atención a los turistas: visitantes de Latinoamérica que visitan zonas como South Beach o los Cayos tendrán una factura más clara sin depender de traducciones improvisadas.

Educación del consumidor: sigue siendo clave que los clientes revisen el menú y el total antes de autorizar el pago —si ves “service charge 18%” en el menú, ya sabrás si la propina automática está incluida o no.

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