Su caso acaparó portadas luego que se difundiera su emotivo reencuentro con su hijo de dos años al que dejó de ver durante dos meses tras ser detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. Ellos se abrazaron en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles minutos antes de abordar un avión para su deportación. Con el paso de los días, la inmigrante colombiana Laura Fonseca rompió el silencio y narró la pesadilla que asegura vivió bajo custodia de ICE. Aquí los detalles de su nueva vida en Colombia.

Ella estuvo recluida en el centro de procesamiento de ICE en Adelanto, California, luego que los agentes federales la esposaran tras presentarse a la corte migratoria en Santa Ana. Al finalizar su Entrevista de Miedo Creíble (CFI), que es una conversación con un oficial de inmigración donde el solicitante de asilo explica su temor de regresar a su país de origen, le arrebataron a su pequeño de los brazos y se la llevaron.

Durante el tiempo que estuvo privada de su libertad como parte del mayor programa de deportaciones masivas en la historia del país iniciado por el presidente Donal Trump, la inmigrante sufrió de depresión y tuvo un cuadro de parálisis facial por el estrés de estar alejada de su hijo, según información difundida por Univision Los Ángeles.

Laura Fonseca dice que vivió una pesadilla en custodia de ICE y alejada de su pequeño hijo. (Foto: captura Noticias Telemundo / YouTube)

Colombiana dice que su paso por un centro de detención “fue horrible”

Instalada en Colombia, su país natal, Laura Fonseca conversó con Noticias Telemundo por videollamada y narró lo que calificó como una pesadilla bajo custodia de ICE durante dos meses y medio. Esto motivó que aceptara su deportación voluntaria pese a que no tenía antecedentes criminales.

“Horrible, horrible, fueron momentos difíciles. Yo no me voy a quedar callada a tanto sufrimiento, tanta cosa y vivencia tan fea”, narró la mujer que no tenía antecedentes criminales.

Sobre su nueva vida en el país cafetero, Fonseca dijo que “estoy tratando de salir adelante y empezar desde cero otra vez”.

Laura Fonseca inició una nueva vida en Colombia junto a su pequeño hijo y dejando atrás el sueño americano. (Foto: captura Noticias Telemundo / YouTube)

Noticias Telemundo se comunicó con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) sobre lo expuesto por la inmigrante colombiana, pero no recibieron respuesta al cierre de su informe.

