Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han sido expuestos usando su fuerza desmedida para arrestar a inmigrantes que no cuentan con documentación legal para residir en Estados Unidos. En esta ocasión, un latino terminó con una mano fracturada cuando fue arrestado en Washington D.C.

Quizás consideres que este migrante, de nombre Erick Montez, intentó agredir a los agentes, pero no fue así. En un video de Univision Noticias, se observa al hombre implorar que no sea detenido y trasladado a un centro de detención.

Erick Montez suplicaba a los agentes de ICE que no sea arrestado. Estaba preocupado por su familia. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

La razón de sus súplicas se debe a que teme por la vida de su esposa, quien presenta una herida de consideración que le impide caminar a cualquier sitio, y por la de su hija recién nacida.

Pese a los pedidos de Erick, los agentes migratorios siguieron firmes en su detención y lo trasladaron hacia una instalación de ICE para verificar su estatus migratorio . Afortunadamente, el latino fue liberado, pero terminó con su mano rota.

Erick fue trasladado a una instalación de ICE para verificar su estatus migratorio. Finalmente fue liberado. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

“Yo no soy ningún criminal”

Para Erick Montez, esta experiencia fue totalmente traumática, pues considera que, anteriormente, no pasó una situación similar en Estados Unidos ni en su país de origen.

“Me siento bastante mal por esto. No tengo palabras, pues yo nunca he experimentado esto en este país (Estados Unidos). Yo no soy ningún criminal”, declaró a Univision Noticias.

El hombre terminó con el brazo fracturado por evitar ser arrestado. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Él cuenta que, desde que llegó a territorio americano, siempre ha sido un hombre de bien y a “aportar lo mejor que tiene”. Si bien acepta que intentó correr de las autoridades, justificó que su accionar lo hizo pensando en su familia.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!