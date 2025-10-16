Cada día, se conoce más historias desgarradoras de familias afectadas por los operativos migratorios realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas . En esta ocasión, quiero contarte el duro momento que está atravesando un menor de edad, pues se quedó solo en Estados Unidos, debido a que su madre fue deportada y su padre está bajo custodia de ICE.

Adelaida Fonseca es aquella progenitora que terminó expulsada del país estadounidense. Actualmente, se encuentra residiendo en Venezuela, su país de origen, pero siente una inmensa angustia al saber la situación actual que está enfrentando su hijo de tan solo 10 años.

La mujer venezolana emigró a este país cargada de sueños con el propósito de encontrar una estabilidad económica y atender una complicación en las rodillas de su menor hijo. Residían en Lubbock, Texas, desde hace dos años, hasta que los agentes federales de inmigración irrumpieron su tranquilidad.

Adelaida Fonseca fue deportada de Estados Unidos a Venezuela, su país de origen. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Cuando fue deportada a Venezuela, Adelaida encargó a su padre y a su hermano mayor que le brinden los cuidados necesarios a su menor hijo, quien recientemente fue intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, ambos también fueron detenidos por agentes de ICE y es cuestión de días para que sean expulsados.

La situación obligó a que este menor de edad esté bajo el cuidado de unos vecinos. Sin embargo, la intranquilidad inunda en esta madre, pues siente temor de que su hijo se le asigne una familia sustituta. Esto reduce las posibilidades de un reencuentro.

“Solo pido que me ayuden a recuperar a mi hijo”, fueron las palabras emotivas de Adelaida al medio de comunicación citado.

Por el momento, Adelaida solo puede mantener comunicación su hijo de 10 años mediante videollamada. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Aún mantienen contacto

A pesar de la distancia, Adelaida no ha perdido la comunicación con su hijo de 10 años. Recurre a las videollamadas diarias y así conocer cómo está afrontando esta nueva realidad. Por su parte, el menor solo desea regresar a Venezuela y reunirse con su familia.

Por el momento, esta familia debe mantener la paciencia y buena fe ante la crítica situación. No se sabe cuánto tiempo deberá pasar que estos integrantes nuevamente puedan brindarse una muestra de cariño.