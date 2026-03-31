En el día en el que sus fanáticos y familiares recuerdan a “La Reina del Tex-Mex” a 31 años de su muerte, muchos también se preguntan por Yolanda Saldívar, acusada de matarla, quien sigue presa en Estados Unidos luego que un juez le negara la libertad condicional por considerarla “una amenaza para la seguridad pública” el año pasado. Quien era presidente de su club de fans decidió acabar con la vida de Selena Quintanilla el 31 de marzo de 1995 en Texas tras dispararle por la espalda faltando dos semanas para que cumpliera 24 años y cuando se encontraba en el mejor momento de su carrera. Pasaron tres décadas y aquí te cuento la información que necesitas conocer, así como cuándo su asesina puede volver a pedir el beneficio penitenciario que permite a los internos salir de prisión antes de tiempo sin extinguir la pena y tentar suerte para dejar la prisión.

Cómo murió Selena Quintanilla-Pérez

La cantante que llegó al estrellato a principios de la década de 1990, con su mezcla única de música tejana, pop, cumbia y otros estilos musicales, recibió un disparo por la espalda con un revólver calibre .38 que llevaba en la mano Yolanda Saldívar, quien era presidenta de su club de fans. Todo ocurrió tras un enfrentamiento en el motel Days Inn de Corpus Christi. Tras ser baleada, Selena salió corriendo y se desplomó en el vestíbulo y, aunque fue trasladada a un hospital cercano, fue declarada muerta aproximadamente una hora después.

Según detallan desde FOX11, la artista logró identificar a Yolanda, de la “habitación 158” como su atacante, de acuerdo a la versión de los empleados del motel que testificaron en el caso.

Tras matarla, Saldívar se enfrentó a la policía durante nueve horas, tiempo durante el cual se apuntó con una pistola a la cabeza. Declaró a la policía que había comprado el arma para suicidarse.

Tenía apenas 23 años y una carrera musical que iba en ascenso, cuando la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar le quitó la vida de un disparo. (Foto: TARA ZIEMBA / AFP)

Dónde está Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla-Pérez

Selena, conocida a nivel mundial por éxitos como “Bidi Bidi Bom Bom”, “Como la Flor”, “Amor Prohibido”, “No Me Queda Mas” y “Tu Solo Tu”, murió el 31 de marzo de 1995 a manos de Yolanda Saldívar, una exenfermera y la fundadora y presidenta del club de fans de la cantante. Aunque aseguró que fue un accidente, meses después fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua que cumple actualmente en la prisión de máxima seguridad Unidad Mountain View en Gatesville, Texas, con la posibilidad de solicitar libertad condicional tras 30 años.

Ese momento llegó en marzo de 2025; sin embargo, no tuvo éxito. El juez le negó el beneficio por ser “una amenaza para la seguridad pública”. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas se basó en la naturaleza del delito: “el expediente indica que el delito en cuestión presenta elementos de brutalidad, violencia y comportamiento agresivo”. La familia de Selena y su viudo Chris Pérez celebraron la noticia.

Yolanda Saldívar, responsable del asesinato, continúa cumpliendo cadena perpetua en Texas. (Foto: AP)

Cuándo puede volver a solicitar la libertad condicional

Con 65 años, la prisión de máxima seguridad en Texas seguirá siendo su lugar de reclusión por 5 años más, ya que puede volver a solicitarla en marzo del 2030, según información difundida por Telemundo Los Ángeles.

“Tras analizar a fondo toda la información disponible, incluyendo las entrevistas confidenciales realizadas, el panel decidió denegar la libertad condicional a Yolanda Saldívar y programar su próxima revisión para marzo de 2030”, dijo en un comunicado la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas.

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