Para muchos neoyorquinos —incluidas las familias latinas de Queens, el Bronx, Brooklyn, Manhattan y Staten Island— asistir al US Open suele ser un plan para una fecha especial. Al precio de las localidades se suman el viaje, la comida y otros gastos de una salida en Nueva York. Ahora habrá una alternativa de costo reducido para presenciar el último Grand Slam de la temporada en Flushing Meadows: el alcalde Zohran Kwame Mamdani y la United States Tennis Association (USTA) anunciaron 1,000 accesos de US$100 para habitantes de la ciudad. La venta será por orden de llegada y abarcará encuentros del cuadro principal, por lo que será importante conectarse a tiempo el miércoles 26 de agosto.

El beneficio está disponible para personas que vivan en cualquiera de los cinco boroughs y permite adquirir hasta dos localidades por comprador. Los pases serán válidos para jornadas programadas entre el domingo 30 de agosto y el martes 8 de septiembre. Según el inventario disponible durante la compra, podrían corresponder a Arthur Ashe Stadium, Louis Armstrong Stadium o al acceso general a los terrenos del complejo.

Aficionados de tenis en el US Open Fan Week (Foto: AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

¿CUÁNDO SE PODRÁN COMPRAR?

La venta comenzará el miércoles 26 de agosto a las 10:00 a. m., hora de Nueva York. Solo se habilitarán 1,000 accesos y la distribución seguirá la regla de first come, first served: tendrán prioridad quienes terminen el proceso primero y cumplan con los requisitos de residencia en New York City.

La operación se realizará en el portal habilitado por la organización del torneo. Como la cantidad es limitada, satisfacer las condiciones no garantiza que habrá disponibilidad al ingresar a la plataforma.

DATOS CLAVE DE LA PROMOCIÓN

Detalle Información Entradas disponibles 1,000 Precio US$100 por boleto Beneficiarios Residentes de New York City Límite Hasta 2 boletos por persona Inicio de venta Miércoles 26 de agosto Hora 10:00 a. m. de Nueva York Modalidad Por orden de llegada Partidos incluidos Cuadro principal del US Open Fechas de los partidos Del 30 de agosto al 8 de septiembre Recinto USTA Billie Jean King National Tennis Center, Queens Compra Sitio oficial del US Open

¿CÓMO COMPRAR LOS BOLETOS?

Las personas que residan en los cinco boroughs deberán acceder al sitio de la campaña desde las 10:00 a. m. del 26 de agosto. La medida está destinada exclusivamente a habitantes de New York City y el procedimiento puede requerir la validación de un código postal local.

Pasos para intentar conseguirlos:

Ingresa al sitio oficial de la promoción unos minutos antes de las 10:00 a. m. Ten a mano una dirección o ZIP code correspondiente a New York City. Revisa qué opciones siguen disponibles para el cuadro principal. Selecciona un máximo de dos localidades. Finaliza el pago antes de que se termine el inventario.

No es recomendable esperar hasta el mediodía. Las 1,000 unidades están destinadas a residentes de toda la ciudad y podrían agotarse rápidamente. Para quienes viven en Flushing, Corona, Jackson Heights, Elmhurst u otros vecindarios cercanos, el evento queda a una distancia accesible mediante el tren 7 o el Long Island Rail Road, con parada en Mets-Willets Point.

¿QUÉ PARTIDOS INCLUYEN?

La promoción corresponde a partidos del Main Draw, conocido en español como cuadro principal. Los encuentros estarán programados entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre.

Dependiendo de la sesión elegida y de la disponibilidad del sistema, las localidades pueden dar acceso a:

Arthur Ashe Stadium.

Louis Armstrong Stadium.

Los terrenos del USTA Billie Jean King National Tennis Center mediante un grounds pass.

Esta última alternativa permite recorrer el recinto y entrar a las canchas incluidas en el pase. La experiencia puede abarcar partidos de individuales, dobles y otras actividades del torneo, dentro de uno de los eventos deportivos más concurridos del verano en Queens.

UNA INICIATIVA PARA AMPLIAR EL ACCESO

La venta a precio reducido se integra a la estrategia de la administración Mamdani para facilitar la asistencia de residentes a grandes eventos deportivos. Entre las medidas presentadas en los últimos meses figuran entradas asequibles para el Mundial FIFA 2026, FanFests gratuitos en los cinco boroughs, opciones económicas para Gotham FC y accesos sin costo a los campeonatos nacionales de USA Track & Field.

La ciudad también anunció transmisiones de partidos de playoffs de los New York Knicks a través de pantallas de LinkNYC y la ampliación de horarios de iluminación en instalaciones deportivas durante el verano. Estas acciones buscan que más vecinos puedan disfrutar de actividades recreativas sin que el costo represente una barrera.

EL IMPACTO DEL US OPEN EN NUEVA YORK

El campeonato representa mucho más que dos semanas de tenis. De acuerdo con cifras divulgadas por la USTA y la Alcaldía, genera más de US$1,200 millones de impacto económico anual y sostiene más de 7,000 empleos. Durante 2025, el torneo registró cerca de 1.2 millones de asistentes, mientras su audiencia internacional superó los 200 millones de personas en alrededor de 200 países y territorios.

La competencia se celebra en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Flushing Meadows-Corona Park. Para la comunidad hispana de la ciudad, es también una oportunidad de seguir a figuras de América Latina y España en una sede conectada con barrios donde el español se escucha a diario, desde Corona hasta Jackson Heights.

ALTERNATIVA GRATUITA DURANTE FAN WEEK

Quienes no consigan una de las 1,000 localidades promocionales tendrán otra forma de acercarse al ambiente del campeonato durante la US Open Fan Week. En esa etapa, los terrenos del Billie Jean King National Tennis Center ofrecen acceso sin costo mediante un Fan Access Pass, aunque esta alternativa no incluye la entrada a partidos del cuadro principal.

La fecha para marcar en el calendario es el miércoles 26 de agosto a las 10:00 a. m. La promoción se limita a residentes de New York City, permite comprar hasta dos unidades por persona y continuará únicamente hasta agotar existencias.