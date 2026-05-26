El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó un nuevo y ambicioso plan de vivienda con el objetivo de enfrentar la crisis de asequibilidad que afecta a miles de residentes de la ciudad. La propuesta incluye construcción de viviendas, protección para inquilinos e inversiones históricas en vivienda pública durante la próxima década.

El proyecto lleva por nombre “Block by Block: The Housing Plan for a New Era” y busca aumentar la cantidad de viviendas asequibles en Nueva York mientras se aceleran los procesos de construcción y se fortalecen las normas contra propietarios negligentes. La administración aseguró que el plan pretende transformar la política de vivienda de la ciudad a largo plazo.

Construcción masiva y el plan para duplicar el programa Open Door

Según el sitio web oficial de la ciudad de Nueva York, uno de los objetivos principales es construir 200 mil nuevas viviendas asequibles y preservar otras 200 mil unidades ya existentes durante los próximos 10 años. Para lograrlo, la ciudad planea invertir 22 mil millones de dólares en programas de vivienda durante los próximos cinco años, además de impulsar cambios de zonificación y uso de suelo para facilitar nuevos desarrollos.

El alcalde también anunció que se ampliará el programa Open Door, iniciativa que ayuda a financiar cooperativas y condominios asequibles para familias trabajadoras.

Según la propuesta, el programa duplicará su alcance y se complementará con una nueva iniciativa llamada “Our Home”, enfocada en crear viviendas cooperativas permanentemente asequibles.

El plan incluye inversiones millonarias en vivienda pública, nuevas oportunidades de compra para familias trabajadoras y reglas más estrictas contra propietarios negligentes. (Foto: Freepik / AFP)

Inspecciones directas y mano dura contra los propietarios negligentes

El plan incluye además importantes cambios en la protección de los inquilinos. Bajo las nuevas medidas, algunos residentes podrán programar inspecciones directamente con el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda cuando enfrenten problemas en sus edificios. La ciudad también realizará inspecciones más amplias en propiedades con múltiples denuncias.

La administración de Mamdani prometió endurecer las acciones contra propietarios que mantengan edificios inseguros o en malas condiciones. El gobierno municipal aseguró que reforzará el cumplimiento de las normas de vivienda y aumentará las sanciones para dueños negligentes.

Inyección de fondos para NYCHA y un sueldo de $40 la hora para constructores

Otro de los puntos destacados del proyecto es una de las mayores inversiones recientes en New York City Housing Authority (NYCHA), la agencia encargada de la vivienda pública en la ciudad. Los fondos se utilizarán para reparaciones, modernización de edificios y mejoras generales en complejos residenciales públicos.

La propuesta también incluye medidas laborales y contra la falta de vivienda. Entre ellas destaca la creación de un estándar salarial de 40 dólares por hora para trabajadores de proyectos financiados por la ciudad mediante la llamada Construction Justice Act.

Además, el plan busca acelerar el acceso a viviendas permanentes para personas sin hogar y ampliar la disponibilidad de viviendas de apoyo.

La propuesta busca reducir la crisis habitacional y acelerar la construcción de viviendas en distintos barrios de Nueva York. (Foto: Freepik / Imagen referencial)

Finalmente, la administración quiere ampliar el uso de viviendas accesorias, pequeñas unidades habitacionales adicionales construidas dentro o junto a una propiedad principal, incluyendo departamentos en sótanos que cumplan con estándares de seguridad.

El objetivo del gobierno es permitir más de estas viviendas legales para aumentar la oferta habitacional y dar opciones más económicas a personas que no pueden pagar alquileres altos.

El gobierno municipal también planea reformar normas de construcción para reducir costos y acelerar el desarrollo de nuevas viviendas en distintos barrios de Nueva York.

Los desafíos del plan: obstáculos políticos y financieros para su aprobación

Aunque el plan de vivienda de Zohran Mamdani ha sido bien recibido por algunos sectores, expertos advierten que podría enfrentar obstáculos políticos y financieros antes de ponerse en marcha.

La propuesta busca construir y preservar 400 mil viviendas asequibles en 10 años mediante inversiones por 22 mil millones de dólares, además de reformas para acelerar permisos y reducir costos de construcción.

No obstante, las medidas no entrarán en vigor de inmediato. El plan todavía debe pasar procesos legislativos y presupuestarios, por lo que algunas iniciativas podrían comenzar gradualmente entre finales de 2026 y 2027 si reciben aprobación oficial.

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