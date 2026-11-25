Todo el que es padre es consciente de lo cansado que es criar niños. A veces los progenitores dejan de hacer sus acostumbradas rutinas por dedicarles todo el tiempo a los más pequeños, lo cual se hace con mucho amor. Sin embargo, siempre es bueno darse un respiro para que la pareja pueda compartir tiempo haciendo lo que más les gusta, como compartir un café, caminar por Central Park, cenar bajo las estrellas o lo que sea. Por ello, hay una buena noticia para todos ellos. Las familias de Nueva York tendrán una opción gratuita para dejar a sus hijos bajo supervisión mientras hacen compras navideñas, resuelven pendientes o descansan unas horas.

El alcalde Zohran Mamdani anunció el regreso de Parents’ Night Out, una iniciativa que recibirá a menores de 6 a 13 años durante la tarde del domingo 13 de diciembre. La convocatoria incluye actividades recreativas y cena en cinco establecimientos municipales, uno por distrito. Quienes deseen aprovecharla deberán registrarse por internet con anticipación, ya que los cupos son limitados y se asignarán por orden de solicitud.

La jornada funcionará de 3:00 p. m. a 7:00 p. m., hora local, bajo la organización de NYC Parks. No corresponde a un servicio permanente de guardería: el anuncio contempla únicamente esa fecha.

El alcalde Zohran Mamdani confirmó el regreso de Parents’ Night Out (Foto: Getty images)

¿CUÁNDO SERÁ PARENTS’ NIGHT OUT Y QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

La actividad está dirigida a niños que tengan entre 6 y 13 años cumplidos al 13 de diciembre de 2026. Durante su permanencia en las instalaciones, estarán acompañados por personal capacitado y podrán compartir juegos con otros participantes. Estos son los datos principales del evento:

Información Detalle Fecha Domingo 13 de diciembre de 2026 Horario De 3:00 p. m. a 7:00 p. m., hora de Nueva York Costo Gratis Edades De 6 a 13 años cumplidos al día del encuentro Sedes Cinco centros recreativos, uno por distrito Alimentación Cena incluida Asignación de cupos Por orden de inscripción Registro presencial durante la jornada No permitido

LOS CINCO CENTROS DE NYC QUE RECIBIRÁN A LOS NIÑOS

Habrá una ubicación en Brooklyn, Manhattan, Queens, el Bronx y Staten Island. La distribución permitirá contar con una alternativa dentro de cada distrito, aunque la disponibilidad dependerá de los espacios restantes al momento del registro.

Distrito Centro recreativo Dirección Brooklyn Shirley Chisholm Recreation Center 3105 Farragut Place, Brooklyn, NY 11210 Manhattan Gertrude Ederle Recreation Center 232 West 60th Street, New York, NY 10023 Queens Al Oerter Recreation Center 131-40 Fowler Ave, Flushing, NY 11355 Bronx St. Mary’s Recreation Center 450 Saint Ann’s Avenue, Bronx, NY 10455 Staten Island Greenbelt Recreation Center 501 Brielle Avenue, Staten Island, NY 10314

¿CÓMO SOLICITAR EL CUIDADO INFANTIL GRATUITO?

El trámite debe completarse por internet antes del miércoles 2 de diciembre. El comunicado oficial no precisa una hora de cierre, por lo que conviene evitar dejar la gestión para esa fecha.

El procedimiento anunciado contempla los siguientes pasos:

Ingresar al portal oficial de NYC Parks. Elegir una única sede y completar el registro. Revisar el correo electrónico enviado después de la solicitud. Seguir las instrucciones para presentar las autorizaciones obligatorias. Tramitar la membresía gratuita correspondiente al menor.

La documentación y la afiliación deberán quedar listas a más tardar el 8 de diciembre. Ese plazo es distinto del establecido para apuntarse: cumplir con la primera etapa no reemplaza los requisitos posteriores.

¿QUÉ DOCUMENTOS Y TRÁMITES SE NECESITAN?

Después de inscribirse, los adultos recibirán por correo las indicaciones sobre las autorizaciones requeridas. El anuncio municipal también exige obtener la membresía del centro recreativo, sin costo para los niños.

Requisito Qué deben tener en cuenta Registro anticipado Es obligatorio y admite una sola ubicación por familia Autorizaciones Las instrucciones llegarán por correo electrónico Membresía Es gratuita para los menores Fecha para completar los trámites A más tardar el 8 de diciembre de 2026

Antes de asistir, es importante haber terminado ambas gestiones. La convocatoria no permite reemplazarlas con una solicitud presencial durante el encuentro.

¿QUÉ ACTIVIDADES HABRÁ DURANTE LAS CUATRO HORAS?

La programación combinará propuestas deportivas, artísticas y de convivencia. El personal de NYC Parks estará a cargo de la supervisión durante toda la tarde.

Entre las opciones anunciadas figuran:

Juegos dirigidos.

Deportes.

Arte y manualidades.

Otras dinámicas recreativas.

Cena para los participantes.

La iniciativa también busca acercar a los pequeños a las oportunidades disponibles en estos espacios municipales durante el resto del año.

La nueva edición de Parent's Night Out se ha programado para el 13 de diciembre (Foto: NYC Parks)

LA PRIMERA EDICIÓN SE REALIZÓ EN AGOSTO

Parents’ Night Out tuvo su estreno en agosto de 2026, cuando cerca de 300 niños participaron en establecimientos de los cinco distritos, según informó la Alcaldía.

La convocatoria de diciembre recupera ese formato durante las fiestas: entretenimiento supervisado para los menores y tiempo libre para los adultos, sin cobro por asistencia. Por ahora, no se han anunciado otras fechas dentro de esta edición.