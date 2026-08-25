Para quienes manejan a diario entre Brooklyn, Queens y Manhattan —desde trabajadores que entran temprano por la BQE hasta familias que cruzan el borough para hacer compras— hay una obra de gran escala que ya conviene tener en el radar, por más que ahora parezca algo lejana su fecha de inicio. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó un plan de aproximadamente US$4 mil millones para rehabilitar BQE Central, el segmento de la Brooklyn-Queens Expressway bajo control municipal. La construcción principal está proyectada para comenzar en 2030, durar cerca de una década y mantener la circulación mediante estructuras provisionales, con el objetivo de evitar que decenas de miles de autos y camiones terminen en calles vecinales. Parece todo muy complicado y difícil de entender, ¿no?

Mira también: Las medidas que Nueva York ha adoptado para proteger a inmigrantes en el ámbito laboral y como consumidores

El anuncio puede tener repercusiones para buena parte de la comunidad hispana de Nueva York, en especial para quienes viven o trabajan en Brooklyn, Sunset Park, Red Hook, Bushwick y Queens. Muchos dependen del auto o de vehículos de carga para llegar a sus empleos, trasladar productos o realizar entregas. La BQE es una de esas vías que suele generar quejas por sus congestiones, pero que continúa siendo indispensable para conectar zonas comerciales, residenciales e industriales de la ciudad.

La intervención será amplia, así que saca lápiz y papel o anótalo en tu teléfono celular. La ciudad sostiene que BQE Central ya está alrededor de 20 años por encima de su vida útil de diseño y recibe unos 130,000 vehículos diarios, una carga superior a la prevista cuando fue construida. Cerca de 13,000 camiones pesados también recorren el corredor cada día.

¿QUÉ PARTE DE LA BQE SERÁ REPARADA?

El proyecto se denomina BQE Central y comprende aproximadamente 1.5 millas de la Interstate 278 entre Atlantic Avenue y Sands Street, en Brooklyn. Se trata del tramo de la Brooklyn-Queens Expressway administrado por la Ciudad de Nueva York.

Dentro de este sector se encuentra el Triple Cantilever, una de las estructuras más complejas y reconocibles de la autopista, ubicada en Brooklyn Heights. Durante años, ha enfrentado los efectos del tránsito pesado, las filtraciones, la corrosión y el desgaste del concreto y del acero.

La administración de Mamdani calcula que cada año sin iniciar la rehabilitación podría sumar unos US$160 millones a la factura final. A la vez, crecería el riesgo de que un deterioro mayor obligue a cerrar parte del corredor sin suficiente anticipación.

Dato clave Información Proyecto BQE Central Ubicación Brooklyn, Nueva York Tramo Atlantic Avenue – Sands Street Extensión Aproximadamente 1.5 millas Inversión estimada US$4 mil millones Duración prevista Cerca de 10 años Inicio estimado de construcción 2030 Vida útil adicional estimada Aproximadamente 20 años Vehículos diarios Cerca de 130,000 Camiones diarios Cerca de 13,000

La Brooklyn-Queens Expressway es una vía muy transitada en la ciudad de Nueva York (Foto: AFP) / DREW ANGERER

¿QUÉ HARÁ LA CIUDAD DURANTE LA OBRA?

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que NYC Department of Transportation (NYC DOT) no plantea cerrar por completo la BQE ni enviar todo el flujo vehicular por Brooklyn Heights, Cobble Hill, Downtown Brooklyn o DUMBO.

La estrategia contempla la construcción de desvíos temporales elevados, conocidos como bypasses, para que la circulación continúe mientras avanzan las reparaciones sobre la infraestructura actual.

El primer bypass tendría dos niveles y se levantaría sobre Furman Street, debajo de Brooklyn Heights Promenade. La estructura se extendería desde Atlantic Avenue hasta Columbia Heights.

De acuerdo con el plan, esa ruta provisional no superaría la altura de la calzada actual en dirección a Queens ni bloquearía la Promenade, uno de los paseos más concurridos por residentes, turistas y familias que recorren el waterfront con vista al skyline de Manhattan.

Luego se construiría una segunda vía temporal elevada desde Columbia Heights, sobre el acceso al Brooklyn Bridge y hasta el Manhattan Bridge. La finalidad es trasladar el tránsito a esas estructuras mientras se reconstruyen los sectores más deteriorados de BQE Central.

¿QUÉ REPARACIONES SE REALIZARÁN?

La iniciativa va más allá del pavimento. El objetivo municipal es rehabilitar los componentes estructurales del corredor, estabilizar sus áreas más vulnerables y extender la vida útil de diseño por aproximadamente dos décadas.

Entre los trabajos previstos están:

Reparar el concreto deteriorado.

Atender el acero expuesto y los daños por corrosión.

Mejorar el sistema de drenaje.

Reparar y actualizar las barandas.

Mejorar la iluminación.

Estabilizar el Triple Cantilever.

Mantener conexiones y accesos durante la construcción.

Reducir la posibilidad de que camiones y autos sean enviados a calles residenciales.

En términos sencillos, primero se habilitarían rutas provisionales para sostener el paso de vehículos. Con ese movimiento fuera de la estructura original, la ciudad podría intervenir las zonas que presentan mayores daños sin apagar por completo una de las conexiones más importantes de Brooklyn.

¿HABRÁ DESVÍOS HACIA LAS CALLES DE BROOKLYN?

Esta es una de las principales preguntas para residentes, trabajadores y comercios cercanos a la autopista.

La ciudad asegura que las estructuras temporales buscan impedir que el cierre de BQE Central traslade decenas de miles de vehículos a las calles locales. El desafío también involucra a los camiones: los cerca de 13,000 viajes diarios de carga son relevantes para el abastecimiento de restaurantes, mercados, bodegas, tiendas y servicios de entrega en Brooklyn y otros boroughs.

Por ahora, las autoridades no han publicado un calendario definitivo de cierres diarios de carriles ni un listado final de rutas alternativas. El plan debe pasar por estudios ambientales, diseño técnico y espacios de participación pública, por lo que los detalles de circulación podrían cambiar.

Los residentes tendrán que esperar para conocer el mapa final de cierres, ajustes de tránsito, accesos y posibles rutas de reemplazo. Para quienes ya enfrentan demoras cerca de Atlantic Avenue, Downtown Brooklyn o los puentes hacia Manhattan, esa información será determinante.

¿QUÉ PASARÁ CON BROOKLYN HEIGHTS PROMENADE Y BROOKLYN BRIDGE PARK?

La protección de estos dos espacios figura entre los temas más sensibles de la propuesta por su cercanía con BQE Central.

El plan de la administración de Mamdani contempla preservar el acceso a Brooklyn Heights Promenade y Brooklyn Bridge Park durante los trabajos. La primera estructura temporal se instalaría debajo del paseo, sobre Furman Street, sin superar la altura de la calzada actual en dirección a Queens ni bloquear el recorrido peatonal.

El reto es importante: reparar una autopista envejecida junto a edificios residenciales, parques, zonas turísticas y accesos a puentes históricos sin transformar una obra necesaria en un problema mayor para el vecindario.

FECHAS CLAVE DE LA OBRA

Aunque la construcción principal está proyectada para 2030, aún quedan varias etapas antes de que comiencen los trabajos de mayor impacto.

Fecha Qué ocurriría Otoño de 2026 NYC DOT prevé iniciar el proceso de revisión ambiental. 2026-2028 Estudios ambientales, diseño y participación comunitaria. Verano de 2028 La ciudad espera completar la declaración de impacto ambiental. 2030 Inicio estimado de la construcción. 2030-2040 aprox. Desarrollo de la rehabilitación durante cerca de 10 años. Después de la obra BQE Central tendría unos 20 años adicionales de vida útil de diseño.

El proceso ambiental será decisivo. NYC DOT deberá trabajar junto con el New York State Department of Transportation (NYSDOT) y la Federal Highway Administration (FHWA), además de abrir instancias de información y participación para residentes, negocios y otros grupos interesados.

¿POR QUÉ MAMDANI DICE QUE NO SE PUEDE ESPERAR?

El alcalde presentó la intervención como una respuesta a décadas de aplazamientos en las reparaciones de BQE Central. “Ya no podemos permitirnos esperar por la solución perfecta”, afirmó Mamdani al presentar el proyecto.

El funcionario añadió que la ciudad reparará el concreto envejecido, estabilizará el Triple Cantilever y levantará caminos provisionales para mantener abierta la autopista durante los trabajos. La meta es evitar que autos y camiones terminen circulando por vías locales.

La preocupación de fondo es que el desgaste estructural podría forzar cierres de emergencia. Si eso ocurriera, el problema dejaría de ser solo de infraestructura: una parte considerable del flujo tendría que buscar rutas alternas y recaería sobre zonas residenciales, corredores comerciales y calles que ya registran congestión.

UN PLAN MÁS AMPLIO PARA BROOKLYN

La administración también relacionó la rehabilitación de BQE Central con otras inversiones de movilidad en distintos puntos del borough.

Entre los proyectos mencionados aparecen:

Un rediseño de seguridad vial en Third Avenue, en Sunset Park.

Cerca de US$17 millones para mejoras de capital en Park Avenue, en Fort Greene y Clinton Hill.

US$26 millones vinculados a la Brooklyn Waterfront Greenway en Gowanus y Red Hook.

El futuro Interborough Express (IBX), que conectaría Sunset Park con Jackson Heights.

La Brooklyn Bus Network Redesign de la MTA.

La intención municipal es ampliar las opciones de transporte público y movilidad para reducir parte de la dependencia del automóvil. Sin embargo, para miles de neoyorquinos —incluidos trabajadores de construcción, repartidores, conductores y pequeños comerciantes— la BQE seguirá siendo una ruta esencial durante los próximos años.

Por ahora, el punto clave es que la obra todavía no comenzó. El siguiente paso será la revisión ambiental que NYC DOT proyecta iniciar este otoño. Si el calendario avanza según lo anunciado, los efectos visibles de la construcción llegarían en 2030 con una intervención de aproximadamente US$4 mil millones que podría prolongarse durante una década.