Antes de entrar en los detalles, vale la pena poner el tema en contexto, sobre todo para quienes viven y consumen servicios todos los días en la ciudad de Nueva York: contratar un plan de streaming desde el celular en el metro rumbo a Queens, inscribirse al gimnasio en Jackson Heights o activar un servicio digital mientras haces fila en una bodega del Bronx suele tomar unos segundos. Sin embargo, cuando llega el momento de cancelar, la experiencia puede ser completamente diferente: páginas escondidas, menús confusos, chats que nunca responden, llamadas larguísimas y, en muchos casos, cargos que siguen llegando mes tras mes aunque ya no uses el servicio. A eso se suman los llamados “cargos ocultos”, tarifas que aparecen recién al final de una compra online, en la reserva de un hotel o al pedir comida a domicilio, y que elevan el precio que finalmente termina pagando el cliente, algo especialmente sensible para familias latinas que tienen que estirar cada dólar para cubrir renta, mercado y transporte.

Ahora, la administración del alcalde Zohran Kwame Mamdani busca cambiar ese escenario con un paquete de medidas que apunta directamente contra las llamadas subscription traps (trampas de suscripción) y las junk fees (cargos ocultos). La iniciativa, anunciada junto con el New York City Department of Consumer and Worker Protection (DCWP), promete reforzar los derechos de millones de consumidores en la ciudad y obligará a las empresas a ofrecer procesos de cancelación mucho más sencillos y transparentes.

LA NUEVA REGLA OBLIGARÁ A LAS EMPRESAS A FACILITAR LA CANCELACIÓN DE SUSCRIPCIONES

La medida más llamativa es la aprobación definitiva de la regla “Click to Cancel”, que entrará en vigor el 1 de octubre de 2026 y convertirá a Nueva York en el primer municipio del país en exigir que cancelar una suscripción sea tan sencillo como contratarla.

En términos simples, si una empresa permite registrarse con apenas unos clics, también deberá ofrecer un mecanismo igual de rápido para poner fin al servicio. La intención es eliminar las barreras que muchas compañías utilizan para desalentar las cancelaciones, como formularios interminables, llamadas telefónicas obligatorias o procesos difíciles de encontrar.

Según las estimaciones del Roosevelt Institute, esta regla podría generar un ahorro anual de entre 21,5 y 162,5 millones de dólares para los consumidores de la ciudad.

Así funcionará la regla “Click to Cancel”:

Aspecto Lo que establece la nueva norma Entrada en vigor 1 de octubre de 2026 A quién aplica Suscripciones con renovación automática y servicios continuos Obligación principal Permitir una cancelación sencilla y transparente Información obligatoria Explicar claramente los términos de la suscripción Sanciones Desde 525 dólares por infracción, además de compensación al consumidor

TAMBIÉN HABRÁ UN MAYOR CONTROL SOBRE LOS CARGOS OCULTOS

La administración de Mamdani no se limitó a las suscripciones. También presentó una propuesta normativa para combatir los llamados junk fees, esos cobros obligatorios que aparecen cuando el consumidor ya está prácticamente decidido a realizar la compra, por ejemplo, en reservas de hoteles, entradas a eventos o servicios digitales.

La regla obligará a que las empresas anuncien desde el inicio el precio completo del producto o servicio, incluyendo todos los cargos obligatorios. Además, no podrán presentar tarifas de procesamiento, cargos por servicio u otros conceptos sin explicar claramente qué cubren.

De aprobarse definitivamente, las compañías que incumplan también enfrentarán multas civiles desde 525 dólares por cada infracción, además de tener que devolver el dinero a los consumidores afectados.

¿QUÉ CAMBIARÁ CON LA PROPUESTA SOBRE CARGOS OCULTOS?

El precio anunciado deberá incluir todos los cargos obligatorios.

Las empresas no podrán ocultar tarifas hasta el momento del pago.

Cada cargo adicional deberá estar claramente identificado.

Se exigirá explicar el motivo de cada tarifa.

Habrá restitución para los consumidores perjudicados y sanciones económicas para las empresas que incumplan.

La propuesta fue publicada oficialmente el 8 de julio y ahora pasará por un período de comentarios públicos antes de la audiencia prevista para el 7 de agosto.

¿POR QUÉ ESTAS MEDIDAS SON IMPORTANTES?

De acuerdo con Consumer Reports, los cargos ocultos representan un gasto promedio de 3.200 dólares al año para una familia de cuatro integrantes. La administración municipal considera que estas prácticas afectan directamente el costo de vida y reducen el poder adquisitivo de los hogares, algo que se siente con fuerza en comunidades inmigrantes e hispanas que ya lidian con rentas altas, transporte, envío de remesas y cuidado de familiares.

Por ello, el alcalde Zohran Kwame Mamdani sostuvo que las empresas han construido parte de su modelo de negocio dificultando que los consumidores conserven su dinero.

“Si puedes suscribirte con un solo clic, también debes poder cancelar con un solo clic”, afirmó el alcalde al presentar las nuevas medidas.

La vicealcaldesa para Justicia Económica, Julie Su, señaló que las familias no solo pierden dinero con estas prácticas, sino también tiempo.

“Cada dólar perdido por una tarifa oculta o una suscripción que no pudieron cancelar es un dólar que pudo destinarse al alquiler, los alimentos o el cuidado de los hijos. Y el tiempo invertido intentando cancelar también es tiempo robado”, explicó.

Por su parte, el comisionado del Department of Consumer and Worker Protection, Samuel A.A. Levine, aseguró que las nuevas reglas buscan garantizar que “el precio que ves sea el precio que pagas”, además de impedir que las empresas obtengan ventajas mediante prácticas poco transparentes.

FOTO 4 | 4. Los servicios de suscripción seguirán creciendo Aunque el crecimiento de las suscripciones ha desacelerado comparándolo con años anteriores, la industria sigue creciendo uno por ciento mensual. Las suscripciones de comida, belleza, moda y estilo de vida siguen siendo las más populares, en ese orden. Habiendo dicho eso, los publicistas parecen tener suficiente espacio para suscripciones de nicho. Nicely Noted, un servicio de cartas por suscripción, se ha mantenido en pie desde 2012 a pesar de cobrar un cuota mensual de $20 dólares por sobres personalizados y estampillas. BarkBox, con su cajita que cuesta $21 dólares al mes, ha deleitado a más de 2 millones de perros. (Foto: Freepik)

UNA MEDIDA QUE TAMBIÉN RECIBIÓ RESPALDO DE ESPECIALISTAS

Las nuevas normas fueron respaldadas por diversas autoridades y especialistas en protección al consumidor.

La expresidenta de la Federal Trade Commission (FTC), Lina Khan, afirmó que las trampas de suscripción y los cargos ocultos cuestan miles de millones de dólares cada año a los consumidores estadounidenses y calificó las nuevas reglas de Nueva York como un modelo para otras ciudades del país.

También la senadora estatal Kristen Gonzalez destacó que muchas familias enfrentan una creciente presión económica y que estas prácticas comerciales agravan aún más esa situación.

LO QUE DEBEN SABER LOS CONSUMIDORES DE NUEVA YORK

Medida Situación Regla “Click to Cancel” Aprobada definitivamente Entrada en vigor 1 de octubre de 2026 Regla contra cargos ocultos En proceso de comentarios públicos Multas para empresas Desde 525 dólares por infracción Beneficio esperado Cancelaciones más simples y mayor transparencia en los precios

CONEXIÓN CON LA VIDA COTIDIANA DE LA COMUNIDAD HISPANA

Para muchos residentes latinos en los cinco condados —desde familias en el Bronx y Washington Heights hasta trabajadores que viven en Queens o Staten Island— estas reglas pueden marcar una diferencia concreta en el presupuesto mensual. Cancelar un servicio que ya no usas, revisar los cargos en tu tarjeta o entender claramente el precio final antes de reservar un viaje o un evento significa más control sobre el dinero que entra y sale del hogar.

En una ciudad donde es común compartir recomendaciones en grupos de WhatsApp, chats de iglesia, ligas deportivas comunitarias o asociaciones de padres en escuelas públicas, la información sobre estos cambios puede circular rápido y ayudar a más personas a identificar y reportar prácticas abusivas.

LO QUE PUEDES HACER COMO CONSUMIDOR

Revisar tus métodos de pago y detectar suscripciones que ya no usas.

Guardar correos y capturas de pantalla si una empresa te pone trabas para cancelar.

Presentar quejas ante el DCWP cuando encuentres cargos ocultos o procesos de cancelación poco claros.

Consultar organizaciones comunitarias que ofrecen orientación gratuita en español si tienes dudas legales o necesitas apoyo para presentar denuncias.

Con este paquete de iniciativas, la administración de Zohran Kwame Mamdani, el New York City Department of Consumer and Worker Protection (DCWP) y otras autoridades municipales buscan reforzar la protección de los consumidores frente a prácticas comerciales que, durante años, han generado gastos inesperados y dificultades para millones de residentes de la ciudad.

Zohran Mamdani manifestó todo sobre estas nuevas medidas de Nueva York (Foto: AP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!