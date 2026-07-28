Hacer las compras en Nueva York se ha convertido en un verdadero desafío para miles de familias y creo que nadie puede negarlo. Es algo que a muchos les quita el sueño, les provoca estrés y hasta ansiedad. Entre la subida constante de precios, las promociones que cambian cada semana, la inflación y los gastos de transporte, muchos neoyorquinos —y en especial las familias latinas en barrios como East Harlem, Sunset Park o el Southwest Bronx— han tenido que ajustar su presupuesto, priorizar arroz, frijoles y plátanos y depender más de las bodegas del barrio o de despensas comunitarias, dejando de lado cosas cruciales pero costosas. Desde 2019 el costo de los comestibles ha subido un 33% a nivel nacional en Estados Unidos, una realidad que también golpea con fuerza a quienes viven en la Gran Manzana y que hace que medidas de control de precios sean urgentes.

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Con ese panorama como punto de partida, el alcalde Zohran Mamdani anunció hace un tiempo uno de los proyectos más ambiciosos de su agenda de asequibilidad: una red de supermercados municipales llamada N.Y.C. Groceries, donde una canasta de productos esenciales costará un 30% menos que en las tiendas tradicionales, tal y como confirmó el lunes 27 de julio en una conferencia de prensa. La iniciativa busca reducir el gasto mensual en alimentos para cualquier residente, sin importar su nivel de ingresos, y ofrecer precios estables que no cambien semana tras semana.

El primer supermercado municipal de NYC es un hecho y ya se dieron a conocer los detalles más esperados (Foto: Imagen creada por El comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ PRODUCTOS TENDRÁN EL DESCUENTO DEL 30%?

Si algo deja claro el plan es que la rebaja no se limitará a unos pocos artículos promocionales. La ciudad garantizará tarifas reducidas en una canasta básica compuesta por alimentos de consumo diario.

“Ir al supermercado no debería ser motivo de preocupación para los neoyorquinos. Por eso, garantizamos un 30 % de descuento en los productos básicos más comunes y esenciales para las familias de los cinco distritos, incluyendo huevos, leche, pollo, frutas y verduras frescas. En una ciudad que se caracteriza por la imprevisibilidad, usted merece estabilidad, sin importar en qué pasillo se encuentre”, mencionó el alcalde.

Entre los productos incluidos se encuentran:

Categoría ¿Está incluida? Frutas frescas Sí Verduras frescas Sí Carne Sí Mariscos y pescados Sí Huevos Sí Leche Sí Pollo Sí Productos lácteos Sí Alimentos refrigerados Sí Productos básicos de despensa Sí (alrededor de 20 categorías)

La administración explicó además que los precios de esos artículos permanecerán “bloqueados” durante cada mes, para impedir las oscilaciones habituales en establecimientos privados. Según las estimaciones municipales, la medida podría recortar cerca de un 15% el gasto total en alimentación de una familia promedio, lo que equivale a un ahorro aproximado de US$90 mensuales o cerca de US$1,000 al año.

¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER AL BENEFICIO?

Uno de los puntos más llamativos del programa es que no habrá requisitos de ingresos.

Esto significa:

Cualquier persona podrá comprar en los supermercados.

No será necesario demostrar ingresos.

No habrá inscripción previa.

Los descuentos estarán disponibles para todos los clientes.

El objetivo es convertir estos locales en una alternativa permanente para quienes buscan alimentos de calidad a precios más accesibles.

¿DÓNDE ESTARÁN UBICADOS LOS SUPERMERCADOS MUNICIPALES?

La administración anunció que habrá cinco tiendas, una por cada borough. Estas son las ubicaciones confirmadas hasta ahora:

Distrit Estado del proyect Bronx (Hunts Point) Confirmado como el primer supermercado Manhattan (La Marqueta, East Harlem) Confirmado Brooklyn Se definirá mediante un portal de selección de sitios Queens Se definirá próximamente Staten Island Se definirá próximamente

El primer establecimiento abrirá en Hunts Point, un vecindario del Bronx donde, según datos del Ayuntamiento, el 77% de los hogares enfrenta dificultades para cubrir necesidades básicas. La selección de futuras ubicaciones considerará datos sobre acceso a alimentos y niveles de asequibilidad en cada comunidad.

¿DESDE CUÁNDO COMENZARÁN A FUNCIONAR?

El calendario presentado contempla una implementación gradual. Estos son los plazos anunciados:

Finales de 2027: apertura del primer supermercado en Hunts Point.

Antes de que concluya el primer mandato del alcalde (2029): funcionamiento de las cinco tiendas.

El alcalde destinó US$70 millones del presupuesto de capital para impulsar el proyecto, recursos que administrará junto con la New York City Economic Development Corporation (NYCEDC).

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante una conferencia de prensa realizada el lunes 27 de julio para dar mayores alcances sobre los supermercados municipales y los precios de los productos (Foto: Oficina del Alcalde de Nueva York)

LA CIUDAD BUSCA EMPRESAS PARA OPERAR LAS TIENDAS

La NYCEDC publicó una Solicitud de Propuestas (RFP) para seleccionar a los operadores privados que gestionarán uno o varios supermercados. Entre sus responsabilidades estarán:

Abastecimiento y cadena de suministro.

Gestión del inventario.

Contratación y capacitación de personal.

Atención al cliente y seguridad en tienda.

Control de calidad y seguridad alimentaria.

Desarrollo de una marca propia para N.Y.C. Groceries.

Aunque empresas privadas manejarán la operación diaria, la ciudad fijará las reglas de funcionamiento, estándares de calidad y la política de precios.

UN MODELO PENSADO PARA REDUCIR EL COSTO DE VIDA

El programa N.Y.C. Groceries: A Recipe for Affordability busca convertirse en el primer sistema de supermercados municipales de este tipo entre las grandes ciudades estadounidenses. La administración afirma que cerca del 80% de los neoyorquinos está preocupado por el aumento de los precios y que más del 40% de las familias tiene dificultades para costear su alimentación.

La vicealcaldesa para Justicia Económica, Julie Su, dijo que el costo de los alimentos presiona el presupuesto doméstico y aseguró que el nuevo modelo combinará precios más bajos con empleos de calidad para los trabajadores de estas tiendas.

Con la publicación de la convocatoria para elegir a los operadores privados, el proyecto entra ahora en una etapa de selección. Si se cumplen los plazos previstos por el Ayuntamiento y la NYCEDC, los primeros clientes podrán comprar con descuentos permanentes en 2027 y la red completa estará operativa antes de que concluya el mandato actual.

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