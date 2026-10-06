Miles de hogares de Nueva York que llevan meses —y, en algunos casos, más de un año— esperando apoyo para pagar el cuidado de sus hijos podrían comenzar a recibir noticias de ACS en las próximas semanas. El alcalde Zohran Mamdani anunció el lunes 5 de octubre que la ciudad retirará de la lista de espera a más de 10,000 menores para que sus padres puedan solicitar un voucher del Child Care Assistance Program (CCAP). El subsidio sirve para cubrir el costo de una guardería, un day care familiar u otro proveedor autorizado. Para quienes salen temprano a trabajar en Manhattan, el Bronx, Queens, Brooklyn o Staten Island, incluidos numerosos hogares hispanos que dependen de turnos largos, empleos por hora o estudios, la iniciativa puede marcar una diferencia concreta.

La expansión no crea un plan desde cero. En cambio, habilita nuevos cupos dentro del sistema municipal de asistencia para el cuidado de menores. La Administración de Servicios para Niños de Nueva York, conocida en inglés como ACS, empezará a enviar cartas durante las próximas semanas y continuará haciéndolo de forma escalonada en los meses siguientes. Estar anotado no garantiza el beneficio: cada hogar deberá recibir la invitación, presentar la recertificación y demostrar que reúne las condiciones exigidas. Una vez aprobado, podrá usar la ayuda en un establecimiento elegible que elija.

Zohran Mamdani hizo el importante anuncio el lunes 5 de octubre (Foto: Oficina del Alcalde de Nueva York)

¿CUÁNDO COMENZARÁN LAS INVITACIONES?

La ciudad no informó una fecha única para que los más de 10,000 niños accedan a esta etapa. El procedimiento será gradual.

Durante las próximas semanas, ACS contactará a personas que ya tienen hijos registrados en la lista de espera del CCAP. Las notificaciones llegarán en distintas tandas durante los meses siguientes. Por eso, no recibir una comunicación de inmediato no significa necesariamente que el caso haya sido descartado.

Después de recibir la carta, los solicitantes deberán completar el proceso de recertificación. El trámite puede realizarse mediante MyCity, el portal de servicios de Nueva York. La plataforma permite enviar documentos y revisar los pasos necesarios sin acudir primero a una oficina.

Dato clave Información Niños que saldrán de la lista de espera Más de 10,000 Programa Child Care Assistance Program (CCAP) Agencia responsable NYC Administration for Children’s Services (ACS) Inicio de las invitaciones Durante las próximas semanas Forma de distribución Gradual, durante los próximos meses Tipo de ayuda Voucher para cubrir cuidado infantil Dónde puede usarse Con un proveedor calificado elegido por la familia Trámite recomendado Recertificación mediante MyCity

¿QUIÉNES TENDRÁN PRIORIDAD PARA RECIBIR EL VOUCHER?

El CCAP ofrece asistencia para menores desde las 6 semanas hasta los 13 años. En casos de discapacidad o necesidades especiales, la cobertura puede extenderse hasta los 19 años.

Para esta ampliación, ACS dará preferencia a los grupos definidos por las normas federales:

Familias con ingresos por debajo del 300% del nivel federal de pobreza.

Personas que no tienen vivienda estable o viven en refugios y alojamientos temporales.

Hogares con un hijo con necesidades especiales.

La preferencia no implica una aprobación automática. Los solicitantes tendrán que presentar la documentación requerida y cumplir las condiciones de elegibilidad antes de obtener la ayuda.

También es necesario diferenciar este criterio de otros límites económicos vinculados a la asistencia infantil. NYC311 menciona el 300% del State Income Standard o SIS en determinadas reglas de continuidad, mientras que el anuncio de la nueva ronda de cupos se refiere específicamente al 300% del umbral federal de pobreza.

¿QUÉ HACER SI TU HIJO YA ESTÁ EN LA LISTA?

El anuncio puede provocar una duda inmediata entre padres y madres: “¿Debo enviar otra solicitud?”. En principio, no. Quienes ya están inscritos deben esperar el aviso oficial antes de iniciar una nueva gestión.

Si tu hijo figura en el registro de espera, sigue estas recomendaciones:

Revisa el correo postal, correo electrónico y las comunicaciones relacionadas con tu caso. Espera la carta para iniciar la recertificación. Completa el trámite mediante MyCity tan pronto como recibas el aviso. Presenta los documentos solicitados para verificar ingresos, residencia, integrantes del hogar y motivo de necesidad de cuidado. Si la solicitud es aprobada, recibirás el subsidio para utilizarlo en un centro o proveedor autorizado.

Las notificaciones se remiten de forma progresiva. Por ello, no es necesario presentar una aplicación adicional únicamente porque se anunció la ampliación de cupos.

¿QUÉ CUBRE EL VOUCHER DE CUIDADO INFANTIL?

El subsidio puede cubrir gran parte o la totalidad del precio de una guardería, un programa en una vivienda particular u otras modalidades aprobadas. Según el caso, también puede usarse con familiares, amigos o vecinos autorizados para brindar este servicio.

Antes de matricular al menor, conviene confirmar directamente con el proveedor el monto final que deberá asumir el hogar. Desde septiembre de 2026, la ciudad eliminó el copago para muchas personas que reciben estos apoyos y para ciertos cupos contratados por NYC Public Schools. Sin embargo, si el establecimiento cobra una tarifa superior al pago autorizado, es posible que la diferencia quede a cargo de los padres. Ese importe no corresponde al copago anterior y puede variar según el lugar seleccionado.

Aspecto Cómo funciona Edad cubierta De 6 semanas a 13 años Menores con necesidades especiales Hasta los 19 años Tipo de proveedor Centros, cuidado en el hogar y otros servicios aprobados Vigencia potencial Durante todo el año, según el establecimiento Copago Eliminado para familias cubiertas desde septiembre de 2026 Posible costo adicional Puede existir si la tarifa supera el pago autorizado por la ciudad

NUEVA HERRAMIENTA PARA ENCONTRAR CENTROS QUE ACEPTAN VOUCHERS

La ciudad también actualizó su mapa de cuidado infantil para que los residentes puedan localizar programas con licencia y filtrar aquellos que aceptan este tipo de ayuda.

La herramienta puede ahorrar tiempo a quienes antes tenían que llamar a varios establecimientos para confirmar si recibían este subsidio. Es una mejora especialmente útil en zonas donde conseguir una vacante suele ser difícil, como Jackson Heights, Corona, Washington Heights, Sunset Park, East New York y distintos vecindarios del Bronx.

Lisa Gelobter, comisionada de la Office of Technology and Innovation de Nueva York, señaló que la actualización concentra la información en un solo sitio para facilitar las decisiones de los hogares.

Zohran Mamdani participó de la conferencia de prensa con algunos niños de Nueva York (Foto: Oficina del Alcalde de Nueva York)

UNA INVERSIÓN DE $1,200 MILLONES DE KATHY HOCHUL

La ampliación anunciada por Mamdani cuenta con una inversión estatal de $1,200 millones de la gobernadora Kathy Hochul para iniciativas de atención infantil sin costo en la ciudad.

De esa cantidad, $475 millones fueron destinados específicamente a los vouchers. La Alcaldía indicó que los recursos ayudaron a estabilizar las ayudas existentes y a encontrar fondos para aumentar el número de beneficiarios.

La medida se suma a los $5.2 millones que Mamdani destinó para eliminar los pagos de bolsillo asociados al copago. También forma parte de una estrategia de mayor alcance orientada a avanzar hacia un sistema universal en Nueva York.

Hochul destacó que la expansión se complementa con el lanzamiento de 2-K, el programa gratuito y universal para niños de 2 años.

“Ninguna familia debería tener dificultades para pagar el cuidado infantil que necesita y merece”, afirmó Hochul al anunciar la iniciativa junto con Mamdani.

El alcalde, por su parte, describió los vouchers como una herramienta transformadora para hogares con dificultades económicas y señaló que la medida representa un avance hacia su objetivo de alcanzar un sistema universal.

UNA LISTA DE ESPERA QUE AÚN PERSISTE

La medida ofrece alivio a más de 10,000 menores, pero no elimina por completo el registro pendiente. La ciudad reconoce que habrá padres y madres que deberán continuar esperando asistencia.

Althea Stevens, presidenta del Comité de Niños y Jóvenes del Concejo Municipal de Nueva York, calificó el anuncio como un avance relevante. Aun así, sostuvo que las autoridades deben continuar trabajando hasta que todas las personas que necesiten un voucher tengan una oportunidad real de recibirlo.

Para quienes aguardan una respuesta, el mensaje principal es revisar con atención las comunicaciones de ACS y no dejar pasar la oportunidad de completar la recertificación. Tener a la mano los documentos de ingresos, vivienda y composición del hogar puede ayudar a evitar retrasos cuando llegue la carta.