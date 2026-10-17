Los neoyorquinos que necesitan ayuda para alimentar a sus perros y gatos tendrán una nueva alternativa desde el 19 de octubre de 2026: recoger comida gratis en 22 despensas comunitarias de la ciudad. La iniciativa, anunciada por el alcalde Zohran Mamdani, permitirá retirar esos productos en algunos establecimientos donde los vecinos ya reciben provisiones para llevar a casa. Entre la renta, las compras del supermercado y otros gastos esenciales, este apoyo busca aliviar el presupuesto de quienes conviven con animales, sin obligarlos a renunciar a su compañía cuando el dinero no alcanza.

La distribución llegará al Bronx, Queens, Brooklyn, Manhattan y Staten Island, aunque no estará disponible en todas las despensas de NYC. El anuncio municipal identifica las organizaciones participantes, pero no establece un horario único de atención. Antes de organizar el viaje, conviene consultar directamente con el establecimiento elegido.

¿QUÉ DIJO MAMDANI SOBRE LA COMIDA GRATIS PARA MASCOTAS EN NUEVA YORK?

El alcalde presentó la medida junto con el Concejo Municipal, la Oficina de Bienestar Animal del Alcalde (MOAW, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Servicios Sociales (DSS). El objetivo es evitar que las dificultades económicas terminen separando a los residentes de sus animales.

“La crisis de asequibilidad afecta a todos los miembros de una familia, incluidas las mascotas que amamos”, afirmó Mamdani en el comunicado oficial, en declaraciones traducidas del inglés.

“Ningún neoyorquino debería tener que elegir entre alimentarse y alimentar a sus mascotas. Mantener unidas a las familias también significa mantener a las mascotas en casa”, agregó.

La ciudad destinará US$500.000 adicionales a la entrega de productos para perros y gatos. Esa partida acompaña una inversión más amplia: la administración municipal y el Concejo asignaron US$78 millones a la distribución de alimentos durante el año fiscal 2027.

Además, el gobierno local triplicó la financiación base de Community Food Connection (CFC), programa del DSS que respalda a más de 700 despensas en los cinco distritos. Sin embargo, la incorporación de comida para mascotas comenzará únicamente en los 22 puntos incluidos en este anuncio.

El alcalde Zohran Mamdani comunicó la noticia el pasado 15 de octubre (Foto: AFP)

LOS 22 PUNTOS DONDE ENTREGARÁN COMIDA GRATIS PARA PERROS Y GATOS EN NYC

La siguiente lista reúne las organizaciones participantes, sus direcciones y códigos postales, según la información publicada por la Alcaldía. Los nombres se mantienen en inglés para facilitar su identificación al buscar una ubicación o realizar una consulta telefónica.

Bronx: cuatro puntos de entrega

Despensa comunitaria Dirección Código postal Part of the Solution 2759 Webster Ave. 10458 New York Common Pantry 1290 Hoe Ave. 10459 Davidson Community Center 2038 Davidson Ave. 10453 The Kingsbridge Heights Community Center 3067 Kingsbridge Terrace 10463

Queens: cuatro puntos de entrega

Despensa comunitaria Dirección Código postal First United Methodist Church of Jamaica 162-10 Highland Ave. 11432 River Fund 89-11 Lefferts Boulevard 11418 Yeshua Worldwide Ministries Food Pantry 7911 Caldwell Ave. 11379 Hour Children Community Outreach 36-49 11th Street 11106

Brooklyn: seis puntos de entrega

Despensa comunitaria Dirección Código postal Community Help in Park Slope 200 Fourth Ave. 11217 Metropolitan Council on Jewish Poverty 5361 Preston Court 11234 On the Go Relief 2832 Fulton Street 11207 St. John’s Bread and Life Food Pantry 795 Lexington Ave. 11221 The Campaign Against Hunger 2004 Fulton Street 11233 YMCA Community Market 2980 West 29th Street 11224

Manhattan: seis puntos de entrega

Despensa comunitaria Dirección Código postal Holy Apostles Soup Kitchen Pantry 296 Ninth Ave. 10001 New York Common Pantry 8 East 109th Street 10029 St. Clemens Food Pantry 423 West 46th Street 10036 The Father’s Heart Ministries 543-545 East 11th Street 10009 The Lower Eastside Girls Club 402 East 8th Street 10009 Trinity’s Services and Food for the Homeless 602 East 9th Street 10009

Staten Island: dos puntos de entrega

Despensa comunitaria Dirección Código postal Project Hospitality 205 Canal Street 10304 Feeding with TLC 309 St. Paul’s Ave. 10304

¿QUIÉNES PUEDEN RECOGER EL ALIMENTO Y QUÉ REQUISITOS SE CONOCEN?

El anuncio establece que habrá comida gratuita para perros y gatos a partir del 19 de octubre. Sin embargo, no detalla criterios individuales de elegibilidad, documentos obligatorios, cantidades por hogar ni un procedimiento común de inscripción.

Tampoco especifica condiciones relacionadas con los ingresos o el estatus migratorio. Esa falta de información no permite afirmar que exista una restricción determinada ni que el acceso sea automáticamente irrestricto.

Para quienes buscan ayuda por primera vez, conviene reconocer el término food pantry: así se denomina en inglés a las despensas que distribuyen alimentos para llevar a casa. Son distintas de los comedores comunitarios, donde se sirven platos calientes.

Antes de acudir a uno de los establecimientos participantes, es recomendable consultar:

Qué días y a qué horas se realizará la entrega.

Si habrá productos para perros, gatos o ambos.

Si será necesario registrarse o presentar algún documento.

Qué cantidad podrá retirar cada hogar y con qué frecuencia.

Si ofrecen atención en español, en caso de necesitarla.

Estas preguntas sirven para preparar la visita; no representan condiciones generales anunciadas por la ciudad. El comunicado tampoco garantiza existencias en todo momento.

La comida disponible será para perros y gatos (Foto: Magnific)

¿CÓMO LOCALIZAR UNA DESPENSA Y EVITAR UN VIAJE INNECESARIO?

La página oficial de asistencia alimentaria de la Administración de Recursos Humanos de Nueva York (HRA) incluye una sección de ayuda para mascotas y acceso al mapa Food Help NYC. También ofrece recursos para ubicar despensas y comedores comunitarios.

Otra alternativa es llamar al 311, cuyos agentes están disponibles las 24 horas, los siete días de la semana. Esa orientación permite encontrar servicios cercanos, aunque los detalles sobre el reparto de productos para animales deben confirmarse con la organización correspondiente.

Para quienes necesitan acomodar la visita entre el trabajo, la recogida de los niños y el trayecto en subway o bus, vale la pena resolver esas dudas antes de salir. No basta con elegir un local próximo a casa: también debe formar parte del programa y contar con disponibilidad al momento de acudir.

¿POR QUÉ NUEVA YORK INCORPORARÁ ALIMENTO PARA MASCOTAS EN LAS DESPENSAS?

La administración municipal sostiene que el aumento del costo de vida puede llevar a algunos hogares a considerar la entrega de sus animales a un refugio. Con esta iniciativa busca intervenir antes de que las dificultades económicas obliguen a tomar esa decisión.

Erin Dalton, comisionada del Departamento de Servicios Sociales, destacó que los beneficiarios podrán recoger productos para sus mascotas durante la misma visita en la que buscan provisiones destinadas al consumo familiar.

Por su parte, Allie Taylor, directora de la Oficina de Bienestar Animal del Alcalde, señaló que la compañía y la estabilidad que aportan perros y gatos están estrechamente relacionadas con el bienestar de sus dueños.

Desde el Concejo Municipal, Harvey Epstein, presidente del Caucus de Bienestar Animal, respaldó la inversión como una forma de prevenir entregas innecesarias a refugios. El funcionario advirtió que el encarecimiento de los gastos cotidianos dificulta cubrir las necesidades de todos los integrantes del hogar.

Risa Weinstock, presidenta y directora ejecutiva de Animal Care Centers of NYC (ACC), añadió que estos puntos pueden conectar a los residentes con otras organizaciones y recursos comunitarios.

La ayuda comenzará el 19 de octubre a través de una red que ya funciona en los barrios. Para acceder a ella, el primer paso será identificar alguno de los 22 establecimientos anunciados y confirmar sus condiciones de atención.