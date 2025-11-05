NUEVA YORK.- Zohran Mamdani no perdió tiempo como alcalde electo de la ciudad de Nueva York antes de dejar claro que ve parte de su nuevo rol como defensor de la ciudad ante el presidente Donald Trump, quien había amenazado no solo con retirarle fondos a la ciudad si ganaba, sino también con arrestarlo y deportarlo.

Mamdani, un demócrata, se dirigió directamente y extensamente al presidente republicano desde el escenario en su fiesta de victoria en Brooklyn el martes por la noche.

“Donald Trump, sé que estás viendo esto así que sube el volumen”,indicó, antes de declarar: “Si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer”.

Mamdani, quien nació en Uganda y se convirtió en ciudadano estadounidense naturalizado después de graduarse de la universidad, continuó presentándose como el emblema de la resistencia.

“Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante”, afirmó. “Así que escúchame, presidente Trump, cuando digo esto: Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrás que pasar por todos nosotros”.

Las deportaciones han sido un tema central de la segunda presidencia de Donald Trump.

Trump, quien ha pasado meses insultando a Mamdani y advirtiendo que la ciudad se arruinaría si él ganaba, parecía estar mirando.

“¡...Y ASÍ COMIENZA!” publicó en las redes sociales mientras Mamdani hablaba.

Mamdani, un socialista democrático que hizo campaña en base a promesas progresistas y un optimismo alegre que contrasta marcadamente con las tácticas más oscuras y de línea dura de Trump, probablemente seguirá enfrentando los persistentes ataques políticos del presidente, junto con un gobierno federal que podría intentar frustrar su agenda.

“Alcalde Trump”

Nueva York hasta ahora ha salido relativamente ilesa de los embates de la administración Trump, quien ha apuntado a ciudades como Los Ángeles y Washington, enviando a la Guardia Nacional. El actual alcalde, Eric Adams, disfrutó de una alianza inusual con el presidente republicano, cuya administración desestimó un caso federal de corrupción contra el alcalde a cambio de que el alcalde ayude a la agenda de inmigración del presidente.

Trump ha amenazado con recortar la financiación federal a la ciudad y montar una toma de control total, amenazas que fueron mencionadas por los rivales de Mamdani durante la campaña electoral.

“Será el alcalde Trump” si Mamdani gana, sostuvo el exgobernador Andrew Cuomo durante su último debate, advirtiendo que Mamdani era demasiado inexperto y demasiado vulnerable para negociar eficazmente con el presidente.

A medida que Mamdani ascendió de legislador estatal desconocido a estrella demócrata, Trump y otros en su partido aprovecharon con entusiasmo sus propuestas políticas más controvertidas y declaraciones pasadas, tratando de presentar a Mamdani como el rostro de un nuevo Partido Demócrata que está fuera de sintonía con los estadounidenses comunes.

“El Partido Demócrata se ha rendido al radical socialista Zohran Mamdani y a la turba de extrema izquierda que ahora dirige el espectáculo”, alegó el portavoz del Comité Nacional Republicano del Congreso, Mike Marinella, en un comunicado el martes por la noche. “Han abrazado con orgullo la desfinanciación de la policía, la abolición del ICE, el gravar a los estadounidenses trabajadores hasta la muerte y reemplazar el sentido común con el caos. Cada demócrata de la Cámara de Representantes es cómplice tonto en el colapso de su partido, y los votantes les harán pagar en 2026”.

Ecos de Trump

Hace casi una década, Trump era el candidato audaz pero no probado que logró una notable victoria política al construir una coalición populista, aprovechar las redes sociales, comandar la atención de los medios y prometer una ola de cambio.

Esas mismas cualidades han ayudado a Mamdani a ascender para convertirse en el próximo alcalde de la ciudad natal de Trump y la ciudad más grande del país.

Pero en lugar de ver a Mamdani como un análogo demócrata de su propio camino hacia el poder, Trump lo ha presentado como un principal antagonista y una razón por la que podría buscar castigar o dominar la ciudad.

Ambos parecen estar listos para ello.

Aunque la mayoría de los presidentes no dedican tiempo a enfrentarse con funcionarios locales electos, Trump no es la mayoría de los presidentes, y la ciudad de Nueva York tiene un significado especial para él.

El exestrella de reality shows nacido en Queens hizo su fama en Manhattan, donde se convirtió en protagonista de televisión desde su apartamento lujoso y luego lanzó su improbable campaña presidencial después de descender por su escalera mecánica dorada.

Trump le ha dedicado particular atención a la ciudad, tratando de impedir la imposición de tarifas de transporte, tratando de cancelar la construcción de túneles bajo el río Hudson e insistiendo el año pasado en realizar un megamítin en el Madison Square Garden a pesar de su impopularidad en la ciudad.

A medida que la ciudad se preparaba para elegir a su próximo alcalde, Trump se involucró de manera inusualmente activa. Falsamente etiquetó a Mamdani como comunista y amenazó con retirar fondos federales de la ciudad, o incluso tomar el control, si Mamdani era elegido.

Y en el otoño, intermediarios de la administración Trump se acercaron a Adams para tratar de persuadirlo de abandonar su campaña de reelección en un intento de bloquear el camino de Mamdani hacia la victoria.

En vísperas de la elección, Trump sostuvo que probablemente recortará la financiación federal de la ciudad si Mamdani ganaba, escribiendo en las redes sociales que “es muy poco probable que contribuya con fondos federales, aparte del mínimo requerido”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el martes se negó a aclarar qué fondos podría buscar retener.

Pero ya había intentado castigar a la ciudad este año como parte de un patrón más amplio de afirmar poder contra funcionarios electos demócratas que lo han criticado, incluyendo la suspensión de fondos para algunos proyectos de infraestructura durante el cierre del gobierno y tratando de recortar subvenciones destinadas a abordar los costos de los migrantes.

Las amenazas también resonaron con algunos votantes.

Amy Snyder, una asesora de arte que votó por Cuomo, aseguró que teme que Mamdani “no podrá enfrentarse a Trump”.

Ariel Kohane, un republicano registrado que votó por Cuomo pero ha votado por Trump varias veces, aseveró que espera que el presidente haga todo lo posible para evitar que Mamdani logre su agenda.

“Probablemente Trump tendrá que enviar a la Guardia Nacional y a los agentes de ICE también”, afirmó Kohane.

Wacef Chowdhury, un voluntario de la campaña de Mamdani, expresó que anticipaba plenamente que Trump intentaría castigar a la ciudad en represalia por la victoria del socialista democrático.

“Sabemos que lo intentará, pero estamos listos”, manifestó Chowdhury, quien trabaja en finanzas. “Luchamos contra el establecimiento, y vamos a hacer lo mismo con el presidente”.