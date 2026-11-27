Si alguna vez cruzaste Carl Schurz Park con los chicos, camino a un domingo tranquilo en el Upper East Side, seguro miraste de lejos esa casona amarilla frente al East River sin imaginar que algún día podrías pasar al interior. Déjame decirte que ese momento llegó. El alcalde Zohran Mamdani abrirá Gracie Mansion, residencia oficial de quienes gobiernan la ciudad, para el Family Joy Fest, una celebración gratuita que recibirá a unas 700 personas el martes 1 de diciembre de 2026. Será la primera jornada de puertas abiertas de su gestión y coincide con esos días en que la Gran Manzana se llena de luces, abrigos gruesos y filas para tomar chocolate caliente.

La iniciativa responde al deseo de Mamdani de volver más accesible la llamada Casa del Pueblo para vecinos de los cinco condados, tal y como prometió al inicio de su gestión. No desaproveches esta oportunidad porque habrá adornos navideños, manualidades, refrigerios y retratos familiares, aunque los boletos son limitados y se adjudican por orden de solicitud.

Zohran Mamdani y su esposa Rama Duwaji habitan Gracie Mansion en New York City (Foto: AFP)

¿CUÁNDO ES Y QUÉ HABRÁ?

El evento, organizado por la Gracie Mansion Conservancy, está dirigido a todas las edades. Cada grupo ingresa en un turno asignado y el recorrido dura cerca de 20 minutos, de modo que no se trata de un paseo libre durante la tarde.

Estas son las actividades anunciadas:

Decoración navideña: guirnaldas, luces y un árbol de 16 pies, casi cinco metros.

guirnaldas, luces y un árbol de 16 pies, casi cinco metros. Manualidades: propuestas creativas para chicos y grandes.

propuestas creativas para chicos y grandes. Comida y bebidas: bocados calientes de vendedores locales, perfectos para el frío.

bocados calientes de vendedores locales, perfectos para el frío. Fotos en familia: el entorno decorado sirve para la postal de las fiestas.

el entorno decorado sirve para la postal de las fiestas. Historias de la casa: guías relatarán el pasado del edificio y su papel como hogar de los alcaldes.

¿CÓMO CONSEGUIR LOS TICKETS GRATIS?

La mala noticia del artículo llega en esta parte. Y es que habrás tenido que ser rápido para adquirir un boleto, puesto que ya se agotaron todos, según la web oficial del evento. La inscripción se hacía en línea y sin precio. Los cupos se adjudicaron hasta agotarse. Cada persona podía solicitar hasta cuatro entradas, incluida la suya.

Información Detalle Fecha Martes 1 de diciembre de 2026 Entrada Gratuita Horario de inicio 4:30 p. m. Último ingreso 8:00 p. m. Duración de cada visita Aproximadamente 20 minutos Límite de entradas Hasta cuatro por registro Asignación Por orden de llegada, hasta agotar los cupos Público Todas las edades

¿DÓNDE QUEDA Y QUÉ SABER ANTES DE IR?

Gracie Mansion se ubica en el Upper East Side de Manhattan, dentro de Carl Schurz Park, cerca de East 88th Street y East End Avenue, con el río a sus pies. Quienes lleguen en metro deberán caminar un buen tramo desde la estación más cercana. En diciembre, abrigo y guantes son obligatorios, sobre todo con niños.

La casa tiene un largo recorrido. Fue levantada en 1799 como residencia campestre del comerciante Archibald Gracie y, desde 1942, aloja a los alcaldes, a partir de la gestión de Fiorello La Guardia. Otros mandatarios, como Bill de Blasio, también abrieron sus salones al público durante las fiestas.

Mamdani y su esposa, Rama Duwaji, se mudaron en enero de 2026. Desde entonces, el alcalde ha dicho que desea acercar el edificio a los neoyorquinos.

Aún no está confirmado si Mamdani asistirá. Según amNewYork, dependerá de su agenda. Por eso, nadie debería dar por hecho un encuentro con el jefe de la ciudad. Además, recordemos que acaba de pasar por una cirugía.