La ciudad de Nueva York ampliará su estrategia de prevención de la violencia armada en Bushwick, Harlem y Washington Heights/Inwood, con más trabajadores dedicados a mediar en disputas, evitar represalias después de un tiroteo y acercar a los residentes a oportunidades de empleo, educación y atención de salud mental. La iniciativa impulsada por la administración del alcalde Zohran Mamdani destinará US$4,8 millones al Crisis Management System (CMS), una red que se apoya en organizaciones con vínculos de confianza dentro de sus vecindarios. Para las familias de estas zonas de Brooklyn y Manhattan, el cambio previsto será una mayor presencia de equipos especializados en intervenir antes de que una situación de riesgo termine en tragedia, aunque todavía no se ha establecido cuándo comenzarán los servicios adicionales.

Según información de la Alcaldía recogida por amNewYork, los fondos permitirán crear 42 puestos de trabajo. De ellos, 30 corresponderán a los llamados credible messengers: referentes capacitados que conocen a sus vecinos y pueden acercarse a quienes necesitan acompañamiento.

La expansión no tendrá las mismas características en todos los casos. Bushwick y Harlem recibirán recursos para reforzar iniciativas existentes, mientras que Washington Heights e Inwood contarán con un nuevo equipo de intervención en las calles.

¿QUÉ ZONAS DE NUEVA YORK RECIBIRÁN MÁS SERVICIOS DEL CMS?

La administración seleccionó las áreas a partir de datos sobre delincuencia, necesidades de asistencia todavía no cubiertas y otros indicadores de seguridad comunitaria. Cada una recibirá US$1,6 millones para el año fiscal 2027.

Zona Organización o iniciativa ¿Qué cambiará? Bushwick, Brooklyn The Wick Against Violence, operado por Southside United Se ampliará el acercamiento a los vecinos y el respaldo a personas expuestas a la violencia armada, sobre la base de las labores existentes en Woodhull Hospital y Bushwick Houses. Harlem, Manhattan Living Redemption Se reforzará la mediación de conflictos y la conexión de jóvenes y familias con mentores, empleos y oportunidades educativas. Washington Heights/Inwood, Manhattan Grow Up Grow Out Jr., operado por United Way Se creará un equipo de intervención en las calles para resolver disputas y acompañar a residentes en riesgo.

Aunque el anuncio comprende tres zonas de servicio, Washington Heights e Inwood son dos vecindarios que recibirán atención conjunta. La principal diferencia será la incorporación de una cobertura territorial que, de acuerdo con la administración municipal, no existía previamente allí.

¿QUÉ ES EL CRISIS MANAGEMENT SYSTEM Y CÓMO FUNCIONA?

El Crisis Management System es una red de organizaciones que busca prevenir y reducir la violencia armada en Nueva York. Surgió hace más de una década y actualmente opera en 46 áreas de servicio, según la Oficina de Seguridad Comunitaria citada por amNewYork.

Su funcionamiento depende, en buena medida, de referentes con credibilidad dentro de sus barrios. Algunos han vivido de cerca situaciones violentas y utilizan esa experiencia para establecer contacto con personas que podrían no acudir por iniciativa propia a una institución.

El modelo combina la intervención inmediata con el acompañamiento sostenido. Además de reducir tensiones durante una disputa, busca que los participantes encuentren alternativas mediante orientación laboral, formación académica y acceso a otros recursos.

Entre las principales tareas se encuentran:

Mediar en disputas: intervenir antes de que un desacuerdo termine en una agresión o un tiroteo.

Prevenir represalias: actuar después de un episodio violento para evitar nuevos enfrentamientos.

Acercar oportunidades laborales y educativas: vincular a los participantes con empleos, capacitación y opciones de estudio.

Facilitar consejería: orientar hacia servicios que respondan a necesidades personales o familiares.

Conectar con mentores: construir relaciones de confianza que continúen más allá de una intervención puntual.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, ha confirmado la ampliación del programa CMS el martes 20 de octubre (Foto: AFP) / ANGELA WEISS

¿QUÉ CAMBIARÁ EN BUSHWICK, HARLEM Y EL ALTO MANHATTAN?

Bushwick: más recursos para The Wick Against Violence

En Bushwick, Brooklyn, la inversión reforzará The Wick Against Violence, una iniciativa operada por Southside United. Su personal ya desarrolla actividades en Woodhull Hospital y Bushwick Houses; el financiamiento permitirá ampliar el contacto con residentes expuestos a tiroteos y ofrecerles acompañamiento.

El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, respaldó la medida y destacó la colaboración de su oficina con los equipos de prevención. La asambleísta Maritza Davila también expresó su apoyo, aunque subrayó que estas organizaciones necesitan pagos a tiempo y respaldo municipal para sostener sus labores.

Harlem: más mediación y oportunidades para jóvenes

En Harlem, los fondos ampliarán las actividades de Living Redemption, que ya trabaja en acercamiento comunitario y resolución de conflictos. También fortalecerán la vinculación de jóvenes y familias con mentores, opciones de empleo y recursos educativos.

No se trata de comenzar desde cero, sino de aumentar la capacidad de una organización presente en el vecindario. El objetivo es llegar a más personas e intervenir antes de que las tensiones deriven en enfrentamientos.

Washington Heights e Inwood: un nuevo equipo de intervención

Washington Heights e Inwood recibirán un equipo de intervención en las calles mediante Grow Up Grow Out Jr., operado por United Way. Según la administración, esta zona del norte de Manhattan no contaba previamente con esa cobertura territorial del CMS.

La incorporación tiene relevancia para una comunidad con profundas raíces dominicanas y latinoamericanas. Esa identidad forma parte de la historia del Alto Manhattan, sus comercios, espacios culturales y redes de apoyo vecinal.

En ese entorno, el programa buscará establecer relaciones de confianza con los residentes. Sus trabajadores tendrán el encargo de mediar en disputas, identificar situaciones de riesgo y mantener el seguimiento necesario para facilitar el acceso a servicios.

¿CUÁNTO DINERO RECIBIRÁ CADA ZONA Y EN QUÉ SE UTILIZARÁ?

La ampliación contará con US$4,8 millones ya contemplados en el presupuesto municipal del año fiscal 2027. No se trata de una partida adicional: esos recursos financiarán 42 puestos distribuidos entre las tres áreas seleccionadas.

Cada equipo tendrá la siguiente estructura:

Puesto Cantidad por zona Referentes comunitarios de confianza —credible messengers— 10 Responsable del programa 1 Asistente administrativo 1 Coordinador comunitario 1 Especialista en educación y empleo 1 Total 14

La distribución contempla 14 trabajadores por área. De los 42 cargos previstos, 30 corresponderán a referentes encargados del acercamiento directo a los vecinos y la prevención de enfrentamientos.

¿CUÁNDO COMENZARÁN LOS SERVICIOS AMPLIADOS?

Todavía no hay una fecha de inicio. El Departamento de Desarrollo Juvenil y Comunitario tramita modificaciones contractuales para las iniciativas, mientras que la puesta en marcha dependerá de la contratación de personal, su capacitación y otros preparativos.

Bushwick podría comenzar antes porque Southside United ya opera servicios del CMS en el vecindario. Esa posibilidad, sin embargo, no equivale a un calendario confirmado.

Para los residentes, la distinción es importante: el anuncio no significa que todos los trabajadores adicionales estén incorporados ni que la atención ampliada se encuentre disponible.

¿QUÉ DIJO MAMDANI SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA?

Mamdani defendió el fortalecimiento de las organizaciones locales como parte de su estrategia de seguridad pública. En una declaración recogida por amNewYork, sostuvo: “La seguridad pública es más sólida cuando comienza con la prevención y cuando las comunidades cuentan con los recursos para resolver conflictos, apoyar a los jóvenes y mantener a sus vecinos seguros”.

La vicealcaldesa Renita Francois también señaló que este enfoque debe construirse junto con las comunidades, no imponerse sobre ellas. Según explicó, el financiamiento permitirá que los socios locales lleguen a las personas antes de una crisis y respondan a sus necesidades.

La ampliación extenderá la presencia del CMS de 29 a 31 demarcaciones policiales del NYPD. Esa cifra describe su alcance territorial, no un incremento de agentes: los puestos anunciados corresponden a equipos comunitarios.

Por ahora, el siguiente paso será completar los trámites y preparar la operación. El cambio para cada vecindario dependerá de la incorporación del personal y del comienzo efectivo de las intervenciones.