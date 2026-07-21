Abrir un pequeño negocio en la ciudad de Nueva York nunca ha sido fácil: implica noches sin dormir, llamadas interminables a agencias municipales y la sensación constante de que hay un papel o un trámite escondido en algún cajón que puede detenerte justo cuando ya tienes la receta del éxito. Para muchos emprendedores —la dueña de la bodega de la esquina en Washington Heights, el barbero que atiende por turnos en Jackson Heights, la familia que monta una fonda en Sunset Park o el restaurante dominicano de El Barrio—, empezar y mantenerse a flote significa lidiar con permisos, inspecciones, licencias y formularios que consumen tiempo y dinero antes de vender el primer café o abrir la primera puerta al público. Esa carga burocrática ha desmotivado proyectos, encarecido inversiones y, en casos, forzado el cierre de negocios que son el corazón de los vecindarios latinos.

Ahora, el alcalde Zohran Mamdani anunció uno de los paquetes de simplificación administrativa más amplios de los últimos años. Bajo el nombre OPEN for Small Business (Overhauling Procedures and Expanding Navigation), la ciudad presentó más de 50 reformas pensadas para bajar la burocracia: eliminar permisos innecesarios, reducir multas, modernizar procesos digitales y ofrecer acompañamiento directo a los cerca de 180,000 pequeños negocios que funcionan en los cinco distritos y emplean a alrededor de un millón de personas. Para un dueño de restaurante en Queens o la propietaria de una peluquería en el Bronx, estos cambios buscan transformar la relación con el gobierno municipal y acelerar la llegada de inversiones y empleos a las calles que conocemos.

Zohran Mamdani anuncia “OPEN for Small Business”, un paquete de más de 50 reformas que benefician a quienes tengan pequeños negocios (Foto: Oficina del Alcalde de Nueva York)

¿POR QUÉ EL GOBIERNO DE MAMDANI DECIDIÓ HACER ESTOS CAMBIOS?

Antes de presentar las reformas, la administración municipal quiso conocer de primera mano los obstáculos que enfrentan los pequeños empresarios. Durante los primeros seis meses de 2026, la Office of the Deputy Mayor for Economic Justice (DMEJ) y el Department of Small Business Services (SBS) realizaron mesas de trabajo y encuestaron a más de 500 empresarios de los cinco distritos. La conclusión fue clara: el problema principal no eran sólo los impuestos o el precio de una licencia, sino los trámites duplicados, la confusión sobre qué pasos seguir, la dificultad de comunicarse con distintas agencias y la sensación de que el gobierno funciona más como un obstáculo que como un aliado. A partir de esas consultas nació OPEN for Small Business, cuyo objetivo es facilitar la apertura, operación y crecimiento de los pequeños negocios mediante una revisión integral de las regulaciones municipales.

LOS NEGOCIOS QUE SE BENEFICIARÁN

Las reformas abarcan prácticamente todos los sectores económicos más comunes de Nueva York.

Sector Número de reformas Restaurantes y comercios de alimentos 25 Transporte 7 Comercios minoristas 5 Guarderías 4 Negocios industriales y comerciales 3 Barberías y cuidado personal 2 Bingo y organizaciones sin fines de lucro 3 Reformas generales para todos los negocios 6

Además, el alcalde firmó una orden ejecutiva que comienza a aplicar inmediatamente varias medidas mientras otras requerirán cambios regulatorios o coordinación con el estado de Nueva York.

LA ORDEN EJECUTIVA FIRMADA POR MAMDANI

Más allá de eliminar permisos específicos, la orden ejecutiva cambia la forma en que la ciudad atenderá a quienes quieran abrir un negocio.

Estas son las seis medidas principales.

1. Cada nuevo negocio tendrá un gestor exclusivo

Actualmente, quien desea abrir un negocio debe comunicarse con varias agencias municipales para obtener permisos, coordinar inspecciones y resolver dudas. Muchas veces cada dependencia solicita información diferente y no existe una persona responsable de acompañar todo el proceso.

Con la orden ejecutiva, el Department of Small Business Services ampliará el programa NYC Business Express Service Team (NYC BEST) para que cada nuevo negocio tenga un administrador de casos que acompañe al propietario desde el inicio hasta la apertura del establecimiento.

Ese gestor ayudará a coordinar permisos, licencias, inspecciones y requisitos de cumplimiento entre distintas agencias municipales, reduciendo tiempos de espera y evitando que los emprendedores tengan que contratar gestores privados para realizar esos trámites. La ciudad también ofrecerá orientación preventiva antes de las inspecciones para que los propietarios sepan exactamente qué se revisará y tengan mayores posibilidades de aprobarlas en el primer intento.

2. Todos los empresarios recibirán la Carta de Derechos del Propietario

Uno de los hallazgos de la encuesta realizada por el gobierno municipal fue sorprendente. Aunque la ciudad ya contaba con una Business Owner Bill of Rights, apenas el 9 % de los empresarios consultados afirmó haberla recibido alguna vez.

Por ello, la administración actualizará el documento y ordenará que todas las agencias lo entreguen durante inspecciones, visitas de cumplimiento normativo y cualquier interacción con propietarios de pequeños negocios.

La carta explica cuáles son los derechos del empresario durante una inspección, cómo debe comportarse el inspector, qué información está obligado a proporcionar y cuáles son los mecanismos para presentar una queja cuando esos estándares no se cumplen.

3. Los dueños de negocios podrán calificar el servicio recibido

Otra de las novedades será la implementación de un sistema de retroalimentación mucho más directo. Después de una inspección, el propietario recibirá una encuesta de servicio para evaluar cómo fue la atención brindada por los funcionarios municipales.

La intención es que las opiniones lleguen inmediatamente a las agencias y no meses después, cuando ya resulta difícil corregir errores o identificar problemas recurrentes. Según el plan, estas evaluaciones permitirán detectar patrones de mala atención y mejorar la relación entre el gobierno y los pequeños empresarios.

4. Se crea un grupo permanente para seguir eliminando burocracia

Las más de 50 reformas anunciadas no serán el final del proceso. La orden ejecutiva crea el OPEN Taskforce, un grupo permanente integrado por cerca de diez agencias municipales que revisará continuamente nuevas regulaciones para detectar trámites innecesarios y proponer nuevas simplificaciones.

Cada año este grupo entregará un informe al vicealcalde para la Justicia Económica con nuevas oportunidades para reducir la burocracia y facilitar la actividad empresarial en la ciudad.

5. Habrá mejor capacitación para los inspectores

Durante las reuniones realizadas con empresarios surgió una crítica repetida: dos inspectores podían interpretar una misma norma de manera distinta. Para reducir esa inconsistencia, la ciudad exigirá capacitación anual obligatoria sobre atención al público para los inspectores de las distintas agencias.

Además, se reconocerá públicamente a aquellos funcionarios que destaquen por ofrecer un servicio respetuoso, claro y eficiente, tomando en cuenta las opiniones de los propietarios y las evaluaciones realizadas a través del nuevo sistema de encuestas.

6. Las agencias deberán rendir cuentas

La administración de Mamdani también busca que las opiniones de los pequeños empresarios tengan consecuencias concretas. Por ello, las agencias municipales deberán revisar periódicamente las encuestas enviadas por los propietarios y utilizar esa información para evaluar el desempeño de los inspectores y detectar problemas de funcionamiento interno.

La idea es crear un sistema de mejora continua que no dependa únicamente de nuevas leyes, sino también de la experiencia cotidiana de quienes interactúan con el gobierno.

LAS 50 REFORMAS QUE SIMPLIFICAN REGLAS Y PERMISOS

Restaurantes, bodegas y comercios de alimentos

La industria alimentaria concentra prácticamente la mitad de todas las reformas anunciadas. No es casualidad: durante las consultas realizadas por el Ayuntamiento, los restaurantes, bodegas, delicatessen, supermercados y vendedores ambulantes fueron algunos de los negocios que más obstáculos dijeron enfrentar para abrir y operar.

1. Se eliminará la aprobación del alcalde para los cafés en las aceras

Hoy en día, un restaurante que solicita autorización para instalar mesas en la acera puede tener que esperar una aprobación adicional de la Oficina del Alcalde, un paso que, según la administración municipal, añade tiempo al proceso sin aportar una revisión adicional realmente necesaria.

La reforma elimina inmediatamente ese requisito para los sidewalk cafés, permitiendo que el trámite avance más rápido y reduciendo semanas de espera para muchos restaurantes.

2. También se simplificarán las autorizaciones para terrazas instaladas sobre la calzada

Cuando entren en vigor las reformas pendientes sobre el programa de restaurantes al aire libre, también dejará de ser necesaria la aprobación del alcalde para los espacios ubicados sobre la vía pública.

Con ello se busca acelerar las autorizaciones para negocios que utilizan parte de la calle como área de servicio durante determinadas temporadas del año.

3. Se revisará el sistema de permisos para ocupar el espacio público

Además de eliminar algunos niveles de aprobación, la ciudad trabajará con la Commission on Government Efficiency para simplificar el proceso conocido como revocable consent, que autoriza a determinados negocios a utilizar espacios públicos.

La intención es reducir tiempos, evitar duplicidades y hacer más sencilla la obtención de permisos relacionados con el programa de comidas al aire libre.

4. Habrá más lugares donde obtener el certificado obligatorio de manipulación de alimentos

Actualmente, los responsables de restaurantes deben acudir a un único lugar administrado por la ciudad para realizar el curso y aprobar el examen de protección de alimentos.

Con la reforma, el Departamento de Salud autorizará proveedores externos para impartir el curso y aplicar el examen, permitiendo que más personas obtengan el certificado cerca de su lugar de residencia o trabajo y evitando largos desplazamientos.

5. Se contratarán más inspectores para acelerar las reinspecciones

Los restaurantes que reciben una calificación B o C suelen corregir rápidamente las observaciones realizadas durante la inspección sanitaria, pero muchas veces deben esperar meses para que un inspector vuelva a visitarlos y puedan recuperar la calificación A.

La ciudad ampliará el número de inspectores de seguridad alimentaria con el objetivo de realizar esas reinspecciones en menos tiempo, permitiendo que los establecimientos recuperen antes una mejor calificación frente a sus clientes.

6. La Health Academy será trasladada a una ubicación más accesible

El único centro presencial donde actualmente se realizan varios cursos obligatorios para restaurantes está ubicado en el Upper West Side, una zona que obliga a muchos propietarios a invertir varias horas en desplazamientos.

La administración trasladará la Health Academy al edificio ubicado en 125 Worth Street, un punto más céntrico y mejor conectado con los cinco distritos de la ciudad, facilitando el acceso tanto para empresarios como para trabajadores del sector.

7. Desaparecerá el permiso adicional para vender helados y postres congelados

Actualmente, un restaurante que ya posee un permiso sanitario para preparar y vender alimentos necesita obtener una segunda autorización si desea ofrecer helados, yogur congelado u otros postres similares. Lo mismo ocurre con algunos vendedores ambulantes y establecimientos temporales.

La administración considera que ese requisito proviene de regulaciones antiguas sobre productos lácteos y que hoy representa una duplicación de controles. Por ello, trabajará con el estado de Nueva York para eliminar este permiso adicional y permitir que un solo permiso sanitario sea suficiente para comercializar estos productos.

8. La eliminación del permiso también beneficiará a vendedores ambulantes

La reforma no solo alcanzará a los restaurantes tradicionales.

Los negocios móviles que venden helados u otros postres congelados también dejarían de tramitar esa autorización adicional una vez que el cambio sea aprobado junto con el estado. El objetivo es reducir la cantidad de documentos que deben renovar periódicamente.

9. Los vendedores temporales también dejarán de necesitar esa autorización

Las empresas que venden alimentos durante festivales, ferias callejeras y eventos temporales igualmente se beneficiarán con la eliminación del permiso específico para postres congelados.

La ciudad sostiene que los controles de inocuidad alimentaria ya están contemplados en otros permisos, por lo que mantener una autorización exclusiva para estos productos genera una carga administrativa innecesaria.

10. El registro de equipos de cocina será gratuito durante un año

Muchos negocios, incluidos los food trucks, deben registrar determinados equipos de cocina ante el Department of Environmental Protection (DEP) y pagar una tarifa de 110 dólares.

Con la reforma, ese costo se reducirá temporalmente a 0 dólares durante los próximos doce meses, permitiendo que pequeños empresarios ahorren dinero mientras cumplen con el proceso de registro.

11. Se reducirán las multas por tres infracciones comunes de seguridad alimentaria

El Departamento de Salud disminuirá la sanción máxima de 600 a 500 dólares para tres infracciones frecuentes relacionadas con la prevención de la contaminación cruzada entre alimentos.

La administración explicó que el propósito es mantener los estándares de seguridad alimentaria, pero aplicar sanciones más proporcionales para pequeñas empresas que corrigen rápidamente las observaciones detectadas durante las inspecciones.

12. Un solo cartel servirá para cumplir las normas sobre alergias alimentarias

Actualmente, muchos restaurantes deben exhibir un cartel exigido por la ciudad y otro diferente requerido por el estado de Nueva York para informar sobre alergias alimentarias.

Como ambos requisitos son muy similares, algunos negocios terminan recibiendo sanciones por diferencias mínimas entre ambos avisos.

La reforma creará un único cartel que cumplirá simultáneamente con las exigencias municipales y estatales.

13. También desaparecerá el riesgo de recibir multas duplicadas por esos carteles

Además de unificar los avisos, la ciudad eliminará la posibilidad de que un restaurante reciba varias sanciones por un mismo incumplimiento relacionado con la señalización sobre alergias.

De esta manera se mantiene la obligación de informar al público, pero se reducen las penalidades derivadas de normas repetidas.

14. Se eliminará la obligación de llevar documentos impresos en los carros de comida

Hoy, un vendedor ambulante debe portar en papel el contrato firmado con el comisariato donde limpia, guarda y abastece su carrito, aunque el gobierno ya posee ese mismo documento en formato digital.

La ciudad eliminará este requisito una vez que complete las mejoras tecnológicas necesarias para consultar esa información electrónicamente durante las inspecciones.

15. Mientras tanto, disminuirá la multa relacionada con ese requisito

Mientras se elimina definitivamente la obligación del documento impreso, el Ayuntamiento reducirá la multa correspondiente de 300 a 200 dólares.

Con ello busca aliviar el impacto económico sobre los vendedores ambulantes mientras se implementa el cambio tecnológico definitivo.

16. Será más fácil obtener el primer permiso para vender alimentos en la calle

Muchas personas que ya poseen una licencia para vender comida esperan durante años la oportunidad de obtener el permiso para operar un carrito de comida.

Cuando finalmente llega su turno, algunos no pueden recibir el permiso debido a multas acumuladas por ventas sin autorización realizadas en el pasado.

La reforma elimina esa barrera y permitirá obtener el primer permiso sin necesidad de cancelar previamente esas sanciones económicas.

17. Se reducirá el costo para vender alimentos en ferias y eventos

Los vendedores temporales que participan en festivales, ferias callejeras y otros eventos públicos necesitan un permiso específico expedido por la ciudad.

Actualmente cuesta 70 dólares. Con la reforma, el valor bajará a 20 dólares, lo que representa una reducción superior al 70 % y facilitará la participación de pequeños emprendedores en este tipo de actividades.

18. Cambiarán las reglas sobre la exhibición de precios

Una de las quejas más frecuentes de bodegas y pequeños supermercados es la complejidad de las normas sobre precios.

Algunos productos deben llevar el precio pegado individualmente, mientras que en otros basta con colocar el valor en la estantería.

La ciudad reconoce que esa diferencia suele generar confusión y multas, por lo que trabajará con el New York City Council para simplificar la legislación y establecer reglas más claras sobre cuándo basta con un precio en el estante y cuándo es necesario etiquetar cada producto.

19. Se reducirán las multas por problemas de etiquetado

En ocasiones un comercio recibe sanciones porque un producto empacado no identifica correctamente al fabricante, aun cuando el establecimiento no fue quien elaboró ni etiquetó ese artículo.

La administración propone reducir las sanciones para la primera infracción y priorizar advertencias antes que multas cuando no exista un riesgo para la salud pública o la seguridad de los consumidores.

20. Habrá un período para corregir algunas infracciones antes de recibir una multa

Otra reforma importante consiste en ampliar el uso de los llamados cure periods. En lugar de imponer una sanción inmediata, la ciudad otorgará un plazo para corregir determinadas faltas administrativas.

Si el negocio resuelve el problema dentro del tiempo establecido, podrá evitar la multa por completo.

21. Podrá corregirse la falta de precios visibles en productos de delicatessen

Uno de los primeros casos incluidos en este sistema será la ausencia del precio visible en productos vendidos en delicatessen.

Hasta ahora esa situación podía derivar directamente en una multa. Con la reforma, el propietario tendrá la oportunidad de corregir el error antes de ser sancionado.

22. También habrá tiempo para instalar básculas destinadas a los clientes

Las tiendas que no tengan disponible una báscula para que los consumidores verifiquen el peso de determinados productos también podrán beneficiarse del período de corrección.

La intención es incentivar el cumplimiento sin recurrir inmediatamente a sanciones económicas.

23. Se permitirá corregir problemas de señalización en productos vendidos a granel

La tercera infracción incluida en este nuevo sistema será la falta de avisos sobre la identidad y el precio de productos comercializados a granel.

Si el comercio instala correctamente la información durante el plazo otorgado, evitará la multa correspondiente.

24. Las bodegas ya no necesitarán una licencia especial para exhibir productos frente al local

Actualmente, una bodega que quiera colocar frutas, verduras, flores, refrescos, dulces o helados justo frente a su establecimiento necesita tramitar una licencia adicional, aunque ya tenga autorización para vender esos mismos productos dentro del negocio.

La reforma eliminará ese permiso adicional porque la ciudad considera que se trata de una regulación duplicada y desactualizada.

25. Habrá reglas claras para mantener libre el paso de peatones

Aunque desaparecerá esa licencia especial, la ciudad establecerá lineamientos claros sobre el espacio que debe permanecer libre en las aceras para garantizar el tránsito seguro de los peatones.

De esa manera se elimina un trámite administrativo sin descuidar el uso adecuado del espacio público.

Los pequeños vendedores de comida de Nueva York deberán estar atentos para sacarle provecho a estas reformas (Foto: AFP) / ANGELA WEISS

Reformas para el sector transporte

Las medidas benefician principalmente a conductores de la Taxi and Limousine Commission (TLC), operadores de pedicabs, empresas de autobuses turísticos, estacionamientos y garajes.

26. Se eliminará la multa por perder la licencia de la TLC

Actualmente, un conductor con licencia de la Taxi and Limousine Commission que extravía su credencial no solo debe solicitar un reemplazo, sino que también puede enfrentar una multa adicional.

La administración de Zohran Mamdani considera que perder una licencia no representa, por sí mismo, un riesgo para la seguridad pública. Por ello, eliminará esa sanción económica para evitar que los conductores tengan que asumir un gasto adicional por un incidente administrativo.

27. También desaparecerá la multa por incumplir el plazo del examen anual de drogas

Los conductores autorizados por la TLC deben someterse periódicamente a pruebas de detección de drogas.

Hasta ahora, quienes dejaban pasar el plazo establecido podían recibir una multa incluso cuando su licencia ya había sido suspendida y, por lo tanto, no podían trabajar.

La ciudad eliminará esa penalidad adicional al considerar que castiga económicamente a personas que ya se encuentran impedidas de generar ingresos mientras regularizan su situación.

28. Se eliminarán las multas por retrasarse en la inspección del vehículo

Otra de las sanciones que desaparecerá será la aplicada a los conductores que no realizan la inspección vehicular dentro del período previsto.

La obligación de inspeccionar el vehículo seguirá vigente, pero ya no implicará una multa adicional por el simple retraso. En cambio, la TLC reforzará el envío de recordatorios para que los propietarios cumplan oportunamente con el requisito.

29. Reemplazar una licencia perdida será gratuito

Además de eliminar la multa, la ciudad también dejará de cobrar por emitir una nueva licencia cuando un conductor pierda la original.

Cada conductor podrá obtener gratuitamente hasta tres reposiciones en un período de tres años. La reforma únicamente afecta las licencias expedidas por la Taxi and Limousine Commission y no modifica las normas estatales relacionadas con la licencia de conducir emitida por el estado de Nueva York.

30. Los operadores de pedicabs renovarán su licencia con menos frecuencia

Los conductores y empresas que operan pedicabs deberán realizar menos trámites administrativos. La ciudad ampliará la duración de las licencias, reduciendo la cantidad de renovaciones que deben realizar durante el funcionamiento normal del negocio.

Esto permitirá dedicar menos tiempo a la preparación de documentos y más tiempo a la actividad comercial.

31. Los estacionamientos y garajes también tendrán licencias más largas

Los propietarios de estacionamientos y garajes autorizados por la ciudad también se beneficiarán de ciclos de renovación más extensos.

La administración considera que estos establecimientos suelen operar durante años sin cambios importantes, por lo que no resulta necesario exigir renovaciones tan frecuentes.

32. Las empresas de autobuses turísticos reducirán trámites de renovación

Las compañías que ofrecen recorridos turísticos por Nueva York también verán ampliado el período de vigencia de sus licencias municipales.

Con ello disminuirá la cantidad de documentación que deben presentar y el tiempo invertido en completar procedimientos administrativos que se repiten periódicamente sin que exista una modificación significativa en sus operaciones.

Reformas para comercios minoristas

Estas medidas alcanzan a negocios tradicionales como casas de empeño, quioscos de periódicos, vendedores de boletos, comercios de artículos usados y establecimientos que venden productos destinados a personas con discapacidad.

La lógica es sencilla: si un negocio lleva años operando correctamente y no ha cambiado de actividad, obligarlo a renovar licencias todos los años genera una carga administrativa que puede reducirse sin afectar la supervisión municipal.

33. Las casas de empeño renovarán su licencia cada dos años

Hasta ahora, estos establecimientos debían renovar su licencia anualmente.

Con la reforma, el período de vigencia pasará de un año a dos años, reduciendo a la mitad la frecuencia con la que deben realizar trámites administrativos ante la ciudad.

34. Los vendedores de boletos también extenderán la vigencia de sus permisos

Las personas y empresas autorizadas para vender boletos de espectáculos o eventos también pasarán a renovar su licencia cada dos años.

La medida busca disminuir el tiempo invertido en procesos administrativos sin modificar los controles sobre la actividad comercial.

35. Los quioscos de periódicos duplicarán el tiempo entre renovaciones

Los tradicionales newsstands de Nueva York podrán conservar su licencia durante cuatro años, en lugar de los dos actuales.

La ciudad entiende que estos pequeños comercios suelen mantener la misma actividad durante largos períodos y que exigir renovaciones frecuentes representa un trámite innecesario para sus propietarios.

36. Los comercios de artículos usados también renovarán cada cuatro años

Las tiendas dedicadas a la compra y venta de productos de segunda mano también verán ampliado el período de vigencia de sus licencias.

En lugar de renovar cada dos años, podrán hacerlo cada cuatro, disminuyendo la cantidad de solicitudes y documentación que deben presentar al gobierno municipal.

37. Los negocios que venden productos para personas con discapacidad tendrán menos trámites

Los establecimientos especializados en productos destinados a personas con discapacidad también pasarán a renovar sus licencias cada cuatro años.

La administración considera que esta modificación reduce carga administrativa sin disminuir la protección a los consumidores ni la capacidad de supervisión del gobierno local.

Reformas para guarderías y centros de cuidado infantil

Los propietarios de guarderías explicaron durante las consultas realizadas por la ciudad que abrir un nuevo centro infantil suele convertirse en uno de los procesos regulatorios más difíciles de Nueva York.

Para comenzar a operar deben obtener aprobaciones del Department of Health and Mental Hygiene (DOHMH), el Department of Buildings (DOB) y el Fire Department of New York (FDNY), cada uno con procedimientos distintos.

38. Habrá una guía única para abrir una guardería

Actualmente, quienes desean abrir un centro de cuidado infantil deben buscar información en distintas agencias, cada una con sus propios requisitos y calendarios.

La ciudad elaborará una guía única, escrita en lenguaje sencillo, que reunirá todos los pasos necesarios para abrir y operar una guardería.

El documento incluirá los procedimientos del Departamento de Salud, el Departamento de Edificios y el Departamento de Bomberos, evitando que los propietarios tengan que consultar varias fuentes para entender qué deben hacer y en qué orden.

39. El portal digital de permisos será mucho más completo

Actualmente, el portal electrónico para guarderías únicamente permite presentar nuevas solicitudes relacionadas con el Departamento de Salud.

Con la reforma, esa plataforma también permitirá realizar renovaciones, modificaciones de permisos e incorporará información sobre los procesos que corresponden al Departamento de Edificios y al Departamento de Bomberos.

La intención es que los empresarios puedan resolver una mayor cantidad de trámites desde un solo sitio web.

40. Se agilizarán las verificaciones de antecedentes del personal

Toda persona que trabaja en una guardería debe superar un proceso de verificación de antecedentes antes de poder desempeñar sus funciones.

Los propietarios señalaron que los retrasos en esas revisiones muchas veces impiden abrir nuevas aulas o contratar trabajadores cuando existe demanda.

Por ello, el Departamento de Salud continuará modernizando el sistema de solicitudes para acelerar el procesamiento de estas verificaciones y reducir los tiempos de espera.

41. Se creará una oficina de apoyo exclusiva para guarderías

Otra de las dificultades identificadas por los empresarios era la falta de un contacto directo dentro del gobierno para resolver dudas.

La administración de Zohran Mamdani creará una oficina especializada (Child Care Ombuds Office) que funcionará como punto único de contacto para los proveedores de cuidado infantil.

Su misión será responder consultas, ayudar a resolver problemas administrativos y reducir el tiempo que actualmente toma obtener respuestas por parte del Departamento de Salud.

En Nueva York, quienes tengan guarderías también se verán beneficiados con estas medidas (Foto: Freepik)

Reformas para negocios industriales y comerciales

El programa también incorpora cambios para algunos sectores industriales que, según la ciudad, continúan sujetos a regulaciones que dejaron de responder a la realidad actual.

42. Se eliminará la licencia municipal para procesadores de chatarra

La legislación estatal exige que las empresas dedicadas al procesamiento de chatarra cuenten con una licencia.

Sin embargo, la ciudad considera que mantener además una licencia municipal genera una duplicación de requisitos.

Por ello solicitará al estado autorización para eliminar la licencia específica de Nueva York, reduciendo así la carga administrativa para este sector sin eliminar la supervisión establecida por la legislación estatal.

43. Los reparadores de básculas comerciales renovarán su licencia cada dos años

Las empresas dedicadas a instalar, reparar o dar mantenimiento a básculas comerciales actualmente deben renovar su licencia todos los años. Con la reforma, ese período se ampliará a dos años.

La administración considera que esta modificación reduce trámites innecesarios sin afectar el control sobre un servicio que resulta importante para el comercio.

44. Los almacenes de depósito tendrán licencias con mayor vigencia

Los negocios que administran almacenes o bodegas de almacenamiento también se beneficiarán de un ciclo de renovación más largo.

En lugar de renovar cada dos años, podrán hacerlo cada cuatro, disminuyendo la frecuencia de los trámites administrativos ante el gobierno municipal.

Reformas para barberías y negocios de cuidado personal

Las barberías también forman parte del paquete de simplificación regulatoria.

Aunque son solo dos medidas, ambas responden a reclamos planteados durante las consultas realizadas por la ciudad.

45. Las barberías renovarán su permiso una vez cada tres años

Actualmente, los propietarios de barberías deben renovar el permiso municipal todos los años.

La reforma amplía ese período a tres años.

Con ello, el Ayuntamiento estima que los propietarios reducirán en aproximadamente dos tercios el tiempo dedicado a preparar documentación y completar procedimientos administrativos relacionados con la renovación de permisos.

46. Se simplificarán los permisos que hoy se duplican

En la actualidad, el propietario de una barbería necesita varias autorizaciones diferentes.

Por un lado debe contar con una licencia profesional emitida por el estado de Nueva York para ejercer como barbero. Además necesita una licencia estatal para operar el establecimiento y, adicionalmente, un permiso expedido por la ciudad.

La administración trabajará junto con el gobierno estatal para simplificar este sistema y reducir la superposición de licencias, manteniendo los controles sanitarios y profesionales necesarios.

Reformas para organizaciones sin fines de lucro y actividades de bingo

Las últimas reformas están dirigidas a organizaciones comunitarias que utilizan juegos de bingo y otras actividades similares para recaudar fondos.

Según el Ayuntamiento, muchas de las reglas que regulan estas actividades fueron creadas hace décadas y ya no reflejan la forma en que funcionan actualmente estos eventos.

47. Se modernizarán las licencias para organizar partidas de bingo

La ciudad revisará los requisitos que deben cumplir las organizaciones sin fines de lucro para obtener licencias relacionadas con juegos de bingo.

El objetivo es simplificar procedimientos que hoy generan carga administrativa sin aportar beneficios significativos para la supervisión de estas actividades.

48. También se actualizarán las licencias para otros juegos de azar permitidos

Las organizaciones autorizadas para realizar rifas y otros juegos de azar con fines benéficos también se beneficiarán de una revisión integral de sus regulaciones.

La intención es adaptar las normas a la realidad actual y eliminar requisitos considerados obsoletos.

49. Se eliminarán límites de premios considerados desactualizados

Entre los cambios previstos figura la eliminación de topes para los premios que pueden entregarse durante partidas de bingo y otros juegos autorizados.

Según la administración municipal, esos límites fueron establecidos hace muchos años y ya no reflejan el valor económico actual de este tipo de actividades de recaudación de fondos.

La modificación también favorecerá a los negocios que alquilan espacios para la realización de estos eventos.

Para ver todas las reformas, ingresa a este enlace oficial.

LA REFORMA NÚMERO 50: UN CAMBIO PERMANENTE PARA SEGUIR ELIMINANDO BUROCRACIA

Aunque el paquete es conocido como el programa de “más de 50 reformas”, la administración insiste en que la transformación no termina con estas medidas.

La creación del OPEN Taskforce, establecida mediante la orden ejecutiva firmada por el alcalde Zohran Mamdani, constituye en la práctica la última gran reforma del programa porque institucionaliza un mecanismo permanente para revisar regulaciones, identificar nuevos obstáculos y proponer cambios todos los años.

En otras palabras, el gobierno municipal pretende que la simplificación administrativa deje de depender de decisiones aisladas y se convierta en un proceso continuo de revisión de normas, multas, licencias y permisos que afectan a los pequeños empresarios de la ciudad.

RESUMEN DE LAS MÁS DE 50 REFORMAS

Sector Reformas Medidas generales para todos los negocios 6 Restaurantes y comercios de alimentos 25 Transporte 7 Comercios minoristas 5 Guarderías 4 Negocios industriales y comerciales 3 Barberías 2 Bingo y organizaciones sin fines de lucro 3 Total 55

¿CUÁNDO COMENZARÁN A APLICARSE?

No todas las medidas entrarán en vigor al mismo tiempo. Algunas ya comenzaron a implementarse gracias a la orden ejecutiva firmada por Zohran Mamdani, como la ampliación del programa NYC BEST, la creación del OPEN Taskforce, el fortalecimiento de la Business Owner Bill of Rights y los nuevos estándares de atención al cliente para las agencias municipales.

Otras reformas dependerán de modificaciones regulatorias, decisiones del New York City Council o coordinación con el estado de Nueva York, especialmente aquellas relacionadas con permisos estatales o licencias compartidas entre ambas jurisdicciones.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

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