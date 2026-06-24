El calor extremo se ha convertido en una de las mayores amenazas climáticas para quienes trabajan al aire libre en la ciudad de Nueva York, y la administración del alcalde Zohran Mamdani acaba de lanzar una orden ejecutiva diseñada para cambiar esa realidad desde ya. Cada verano, cientos de miles de neoyorquinos —obreros de la construcción en el Bajo Manhattan y el Bronx, repartidores de apps esquivando el tráfico en Queens, vendedores ambulantes en la Avenida Broadway de Manhattan y jornaleros en Brooklyn— pasan largos periodos bajo el sol, exponiéndose a deshidratación, golpe de calor y lesiones que pueden ser fatales.

La nueva orden no solo obliga a crear materiales de prevención y ampliar el acceso a baños y centros de enfriamiento; también coordina agencias municipales para inspecciones, capacitación y revisiones normativas con el objetivo de que la protección frente al calor sea una política permanente, especialmente para los trabajadores de comunidades latinas que más sienten el impacto de las olas de calor.

La medida llega en un momento clave. Según datos de la ciudad, más de 1,4 millones de trabajadores neoyorquinos pasan largas jornadas en exteriores, incluyendo repartidores, vendedores ambulantes, obreros y contratistas independientes. Con olas de calor más frecuentes y severas por el cambio climático, las autoridades sostienen que garantizar descansos, acceso a agua y lugares frescos ya no es opcional, sino una necesidad de salud pública.

El alcalde Zohran Mamdani tras firmar la orden ejecutiva (Foto: Oficina del Alcalde de NYC)

LA ORDEN EJECUTIVA FIRMADA POR MAMDANI

El alcalde Mamdani firmó una orden ejecutiva que pone en marcha una estrategia integral para proteger a los trabajadores frente al calor extremo. La iniciativa se presenta como la primera respuesta coordinada de este tipo en la historia moderna de la ciudad y reconoce que miles de trabajadores enfrentan condiciones peligrosas durante los días más calurosos del año, muchas veces sin descansos pagados ni acceso fácil a baños o espacios para refrescarse.

Grupos con atención especial:

Trabajadores de la construcción

Repartidores de aplicaciones

Vendedores ambulantes

Jornaleros

Contratistas independientes

Empleados municipales

Trabajadores de almacenes y transporte

LAS PRINCIPALES MEDIDAS DE PROTECCIÓN

La orden ejecutiva establece acciones concretas que deberán implementar varias agencias municipales, con énfasis en educación, inspección y recursos accesibles para trabajadores y empleadores.

Medida Descripción Guías de seguridad contra el calor Materiales educativos y recomendaciones prácticas para empleadores y trabajadores. Información en varios idiomas Guías en inglés, español, chino, bengalí y otros idiomas más hablados por la fuerza laboral de NYC. Planes de prevención Agencias municipales diseñarán planes de protección para empleados y contratistas durante emergencias por calor. Revisión de normas de construcción Evaluación de protocolos de seguridad en obras para reforzar protección frente a enfermedades por calor. Estudios de salud pública Análisis de reclamaciones por lesiones laborales relacionadas con el calor y visitas a salas de emergencia. Mayor acceso a baños y centros de enfriamiento Refuerzo del cumplimiento de normas que garantizan baños y espacios de alivio térmico.

GUÍAS Y COORDINACIÓN INTERAGENCIAS

La orden encomienda al Department of Health and Mental Hygiene, en coordinación con NYC Emergency Management y el Department of Citywide Administrative Services, la elaboración de materiales educativos para prevenir enfermedades relacionadas con el calor. Las recomendaciones incluirán buenas prácticas para trabajadores de exteriores e interiores, y la difusión se hará a través de empleadores, sindicatos y organizaciones comunitarias —por ejemplo, asociaciones de trabajadores latinos en Sunset Park y centros comunitarios en Washington Heights.

Las autoridades también buscan alinearse con propuestas de la Occupational Safety and Health Administration (OSHA), que impulsa estándares nacionales para proteger a quienes trabajan en ambientes de calor extremo.

MÁS VIGILANCIA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Uno de los puntos centrales es la industria de la construcción. El Department of Buildings revisará los requisitos actuales de seguridad y capacitación para determinar si son suficientes frente a las nuevas condiciones climáticas. Tras el análisis, podrá proponer nuevas normas o protocolos para reducir enfermedades y accidentes vinculados al calor. Las recomendaciones deben presentarse antes del 1 de marzo de 2027.

ACCESO A BAÑOS, AGUA Y LUGARES PARA REFRESCARSE

La administración ordenó reforzar el cumplimiento de las normas que garantizan acceso a baños para trabajadores al aire libre. Entre las medidas prácticas figura el derecho de los repartidores de usar baños de restaurantes donde entregan, aunque no trabajen para esos establecimientos. Durante olas de calor, la ciudad difundirá información sobre:

Centros de enfriamiento (Cooling Centers).

Baños públicos disponibles.

Fuentes de agua potable y estaciones de recarga.

Zonas con sombra y espacios recreativos con sistemas de enfriamiento.

Instalaciones del Department of Parks con acceso abierto.

CONTEXTO Y CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

La orden recuerda que la crisis climática está aumentando la frecuencia e intensidad de las olas de calor en Nueva York: según proyecciones citadas por la alcaldía, para la década de 2050 la ciudad podría experimentar más de cuatro veces la cantidad actual de olas de calor. Además del riesgo a la salud, hay un impacto económico: la productividad cae cuando suben las temperaturas, lo que golpea con más fuerza a los trabajadores de menores ingresos y a barrios con menos sombra y menos acceso a parques —como partes del Bronx y East Harlem, donde viven muchas familias latinas.

Ciudades como Nueva York en Estados Unidos suelen soportar intensas olas de calor durante verano (Foto: AFP) / TIMOTHY A. CLARY

¿CUÁNTOS TRABAJADORES PODRÍAN BENEFICIARSE?

Dato clave Cifra Trabajadores que laboran al aire libre en Nueva York Más de 1,4 millones Proporción de la fuerza laboral de la ciudad Aproximadamente un tercio Muertes relacionadas con el calor en Nueva York cada año Cerca de 500 Fecha de entrada en vigor de la orden Inmediata

REACCIÓN DE SINDICATOS Y COMUNIDADES

Líderes sindicales y organizaciones comunitarias han recibido la orden con cautela positiva. Para muchos en la comunidad latina, la medida representa un avance esperado: “Esto puede salvar vidas, especialmente de nuestros compañeros repartidores y vendedores ambulantes que trabajan horas extras sin protección”, dijo una portavoz de una organización de trabajadores inmigrantes en Queens. Organizaciones de propietarios de pequeños restaurantes se han mostrado abiertas a colaborar con el objetivo de permitir el acceso a baños a repartidores, aunque piden claridad sobre responsabilidad y protocolos sanitarios.

LO QUE VIENE AHORA: IMPLEMENTACIÓN Y VIGILANCIA

La efectividad de la orden dependerá de la coordinación entre agencias, la inspección regular en obras y puntos de entrega, y la colaboración con organizaciones comunitarias y sindicatos. Entre las tareas inmediatas está la traducción y distribución de guías en múltiples idiomas, campañas en redes sociales dirigidas a trabajadores (incluyendo WhatsApp y grupos de Facebook populares en la comunidad latina), y un mapa en línea actualizado con centros de enfriamiento y baños públicos accesibles.

¿POR QUÉ IMPORTA PARA LOS NEOYORQUINOS HISPANOHABLANTES?

Más allá de la protección laboral, la orden toca elementos del día a día de la comunidad hispana en NYC: desde repartidores que trabajan horas adicionales para sostener familias inmigrantes, hasta vendedores ambulantes que dependen de la calle para ganarse la vida. Garantizar agua, descansos y acceso a baños también significa mejorar la seguridad de las familias que esperan en casa la llegada del jornal. Además, la orden abre espacios para que organizaciones locales —iglesias, centros comunitarios, y comités vecinales— se conviertan en puntos de información y ayuda durante olas de calor.

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