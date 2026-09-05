La inteligencia artificial ya forma parte de la conversación diaria en muchos hogares de Nueva York e incluso en los trabajos que realizamos todos los días. Está en los celulares, en las tareas, en la búsqueda de empleo y hasta en los mensajes que padres y madres intercambian con las escuelas. Sin embargo, mientras familias de vecindarios como Washington Heights, Jackson Heights, Sunset Park, el South Bronx y Corona intentan entender cómo esta tecnología cambiará la educación de sus hijos, la ciudad decidió poner límites a su uso en las aulas. La nueva política de NYC Public Schools (NYCPS) restringe las herramientas generativas para los alumnos más pequeños, reduce el tiempo individual ante pantallas y permite experiencias muy controladas para adolescentes de preparatoria.

El alcalde Zohran Kwame Mamdani y el canciller de Escuelas Kamar H. Samuels anunciaron una pausa de un año para el uso estudiantil de inteligencia artificial generativa desde 2-K hasta octavo grado. La regla se aplicará en el ciclo 2026-2027 y afectará a cerca de 600,000 alumnos del sistema público, una de las redes educativas más grandes del país. La administración municipal sostiene que se trata de la medida más amplia tomada hasta ahora en Estados Unidos para regular este tipo de tecnología en escuelas.

La decisión llega en un momento de dudas para muchos padres de NYCPS, incluidos aquellos que se comunican principalmente en español con los maestros y administradores. Preguntas como si un niño podrá usar ChatGPT para hacer una tarea, qué recursos permanecerán disponibles para estudiantes con discapacidad o cómo se preparará a los jóvenes para un mercado laboral cada vez más digital ya forman parte de las conversaciones en las familias. Por eso, en esta nota te explicaré lo que se sabe de esta nueva restricción neoyorquina.

LA RESTRICCIÓN ESTARÁ VIGENTE UN AÑO

La moratoria cubre desde los programas de educación inicial hasta middle school dentro de NYCPS. Durante el ciclo 2026-2027, los menores de 2-K a octavo grado no podrán usar aplicaciones de inteligencia artificial generativa destinadas directamente a estudiantes.

El objetivo es usar este período para evaluar de qué manera estas plataformas influyen en el aprendizaje, el desarrollo infantil, la escritura, la lectura y la dinámica en el salón de clases. Al terminar el análisis, la ciudad decidirá si mantiene las limitaciones, las modifica o abre la puerta a nuevas formas de uso en los siguientes años escolares.

“Los niños necesitan maestros y conexión humana para aprender y crecer. Necesitan desarrollar destrezas junto a sus compañeros, formar relaciones con sus educadores y enfrentarse solos a problemas difíciles”, afirmó Mamdani.

El alcalde fue todavía más directo al explicar la posición de su administración frente al avance tecnológico en las aulas. “La industria tecnológica quiere convencernos de que la educación temprana con inteligencia artificial no solo es inevitable, sino necesaria. Nosotros no lo vemos así”, añadió.

Medida Vigencia Moratoria sobre IA generativa para estudiantes de 2-K a octavo grado Todo el ciclo escolar 2026-2027 Evaluación de resultados Durante el ciclo escolar 2026-2027 Informe con recomendaciones futuras Abril de 2027 Posibles cambios a la política Después de la evaluación de la Coalición de Tecnología en las Escuelas

La norma no establece una prohibición permanente. Por ahora, Nueva York tratará el año escolar como una etapa de evaluación para conocer los riesgos, beneficios y efectos de la IA en la enseñanza. La Coalición de Tecnología en las Escuelas deberá presentar recomendaciones antes de que finalice la primavera de 2027.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cuando dio la conferencia de prensa para comunicar las restricciones del uso de IA en las escuelas públicas de la ciudad (Foto: Oficina del Alcalde de Nueva York)

¿QUÉ ESTUDIANTES NO PODRÁN USAR IA?

La regla alcanza a todos los alumnos desde 2-K hasta octavo grado que estudian en escuelas públicas de la ciudad. No se limita a plataformas populares como ChatGPT: también comprende programas escolares que integren tecnología generativa y estén diseñados para el uso directo de menores.

Los chatbots de compañía o companion chatbots quedarán vetados para estudiantes de todos los grados, incluidos quienes cursan high school. Esta parte de la medida amplía su alcance, ya que no solo trata sobre escribir ensayos, responder preguntas o resolver problemas de matemáticas.

La ciudad busca evitar que los niños comiencen a depender de sistemas que producen respuestas, textos, imágenes o soluciones antes de fortalecer capacidades básicas. Entre ellas se encuentran el pensamiento crítico, la lectura comprensiva, la creatividad, la escritura y la resolución de problemas sin ayuda automatizada.

Para las familias, esto implica que una aplicación no podrá entrar al aula simplemente por ser conocida o estar de moda. Las herramientas deberán superar revisiones relacionadas con su privacidad, manejo de información, seguridad y valor educativo antes de ser aprobadas por NYCPS.

El uso de la inteligencia artificial se ha masificado en todo el mundo

LOS ALUMNOS DE HIGH SCHOOL TENDRÁN ACCESO LIMITADO

Las reglas serán distintas para quienes estudian en preparatoria. La ciudad no permitirá un acceso libre a sistemas generativos, aunque sí habilitará experiencias supervisadas dentro de programas autorizados.

Hasta 50,000 alumnos de educación general podrán participar en cinco proyectos piloto. La cifra equivale a cerca del 5% de la matrícula de NYCPS. Cada high school podrá ofrecer hasta cinco clases involucradas en estas experiencias, siempre con acompañamiento directo de docentes capacitados.

Los programas estarán limitados a:

Cinco proyectos piloto aprobados por NYCPS.

Un máximo de cinco clases participantes por high school.

Herramientas revisadas en materia de privacidad y seguridad.

Supervisión directa de educadores capacitados.

Participación de cada alumno en solo una experiencia piloto.

Uso breve vinculado a objetivos académicos concretos.

Además, todos los estudiantes de preparatoria deberán completar dos módulos de alfabetización tecnológica de 45 minutos. Estas lecciones abordarán el funcionamiento de la IA, los sesgos, la privacidad de datos y los usos apropiados dentro del entorno escolar.

¿QUÉ APRENDERÁN LOS ESTUDIANTES DE HIGH SCHOOL?

Los adolescentes participarán en dos sesiones diseñadas para explicar las bases de esta tecnología antes de que comiencen a utilizarla en actividades académicas.

Entre los temas estarán:

Qué es y qué no es la inteligencia artificial.

Cómo funciona la IA en términos generales.

Los sesgos que pueden existir en estos sistemas.

Los riesgos de compartir datos personales.

Las consideraciones éticas.

Los usos apropiados en la escuela.

El impacto en las carreras profesionales y las habilidades del futuro.

La intención es que los jóvenes aprendan a cuestionar las respuestas de una plataforma y a verificar la información antes de asumir que es correcta. Esto cobra especial importancia para estudiantes de hogares inmigrantes o multilingües, que suelen alternar entre el inglés académico, el español que hablan con su familia y los retos propios de estudiar en una ciudad diversa.

LOS CINCO PROGRAMAS PILOTO AUTORIZADOS

Las aplicaciones aprobadas tendrán objetivos definidos y tiempos de uso limitados. NYCPS las eligió bajo criterios relacionados con la protección de datos, la seguridad, el acompañamiento docente y la participación activa de los estudiantes.

Programa Materia o uso Límite para estudiantes Quill Artes del lenguaje en inglés, lectura detallada y análisis de textos Máximo 15 minutos por semana Edia Matemáticas y explicación del razonamiento Máximo 20 minutos por semana; solo práctica en clase Brisk Teaching Actividades creadas por el maestro con textos o videos seleccionados Entre 20 y 40 minutos por semana; sesiones de 10 a 15 minutos, una o dos veces por semana Playlab Varias materias y análisis de resultados generados por IA Hasta 45 minutos por semana y dos tareas por período académico Intel AI-Ready Schools Proyectos interdisciplinarios y soluciones a problemas comunitarios Un período de clase por semana, durante un semestre

Por ejemplo, Edia busca guiar al estudiante paso a paso y pedirle que explique cómo llegó a un resultado, en lugar de entregarle la respuesta final. Quill, a su vez, está orientado a reforzar la lectura detenida, el análisis de textos y el uso de evidencia para defender una idea.

¿QUIÉNES SÍ PODRÁN UTILIZAR IA?

La política incluye excepciones relevantes. La restricción no significa que desaparecerán todas las formas de software que incorporen inteligencia artificial dentro de las escuelas públicas.

Podrán mantenerse ciertos recursos para alumnos que los necesiten como parte de su acceso a la enseñanza, la comunicación o la participación en clase. Esto incluye dispositivos y servicios previstos en un Programa de Educación Individualizado (Individualized Education Program o IEP) o un plan 504.

Estos grupos podrán recibir excepciones:

Estudiantes con discapacidad que requieran tecnología de asistencia mediante un IEP o plan 504.

Estudiantes multilingües o English Language Learners (ELLs) que necesiten apoyos esenciales.

Alumnos inscritos en programas de preparación profesional.

Jóvenes en rutas de Career and Technical Education (CTE), certificaciones u otros programas laborales.

Estudiantes que cursen ciencias de la computación u otras áreas especializadas autorizadas.

Los maestros y demás empleados escolares podrán seguir usando herramientas de IA para tareas profesionales, siempre que cumplan con las normas de privacidad y seguridad de NYCPS.

Entre los usos permitidos para el personal están:

Planificación de clases.

Tareas operativas o administrativas.

Actividades de instrucción autorizadas.

Apoyo profesional sujeto a las reglas de aprobación de NYCPS.

Sin embargo, la IA no podrá usarse para calificar a estudiantes, vigilar su comportamiento ni tomar decisiones sobre ubicación académica, promoción, graduación u otras determinaciones educativas. La consejería, la intervención en crisis y los servicios terapéuticos deberán continuar bajo responsabilidad de personal capacitado.

Kamar H. Samuels defendió este enfoque al señalar que la innovación no debe confundirse automáticamente con una mayor cantidad de tecnología. “Estamos poniendo límites para proteger la conexión humana, la curiosidad y la creatividad que ayudan a los niños a crecer”, afirmó el canciller, quien también dijo: “Sostenemos firmemente que innovar no significa más tecnología”.

NUEVA YORK LIMITARÁ EL TIEMPO FRENTE A PANTALLAS

La restricción sobre inteligencia artificial forma parte de un plan más amplio relacionado con el uso de dispositivos en las escuelas. NYCPS fijará límites o recomendaciones para el tiempo individual frente a una pantalla según la edad.

Grupo de estudiantes Nueva recomendación 2-K hasta segundo grado No habrá tiempo individual frente a una pantalla Tercero a quinto grado Máximo recomendado de 30 minutos diarios Sexto a octavo grado Máximo recomendado de 45 minutos diarios Noveno a duodécimo grado Dependerá de la escuela, el curso y los programas autorizados

Las pautas se concentran en el uso individual de computadoras o tabletas. Los equipos dirigidos por el maestro, como una pizarra inteligente, un dispositivo utilizado por todo el salón o una computadora empleada en una actividad grupal, podrán continuar cuando tengan un propósito educativo claro.

Asimismo, todos los programas tecnológicos utilizados dentro de NYCPS deberán ser evaluados. Las plataformas que no sean esenciales para la enseñanza podrán bloquearse o retirarse. La revisión considerará la seguridad, la transparencia de las empresas, la ética, el diseño pedagógico, el impacto educativo y la evidencia disponible.

UNA COALICIÓN DECIDIRÁ QUÉ OCURRIRÁ DESPUÉS

Durante el ciclo 2026-2027 se formará la Coalición de Tecnología en las Escuelas (Technology in Schools Coalition). Este grupo revisará los resultados de la moratoria para los grados menores y de los programas piloto establecidos en preparatoria.

La coalición incluirá a:

Estudiantes.

Educadores.

Líderes y representantes de familias.

Funcionarios electos.

Defensores comunitarios.

Representantes sindicales.

Expertos en educación y tecnología.

Para las familias hispanas de Nueva York, la participación comunitaria será una vía relevante para plantear dudas y compartir experiencias. Los padres podrán hacer llegar comentarios mediante su escuela, las asociaciones de padres y maestros (PTA), los School Leadership Teams (SLT), los Community Education Councils (CEC) y el Panel for Educational Policy (PEP).

El grupo deberá publicar un informe con recomendaciones para abril de 2027. Ese documento puede definir si Nueva York mantiene las limitaciones, ajusta sus reglas o permite una expansión progresiva de ciertos recursos digitales.

La gobernadora Kathy Hochul respaldó públicamente la iniciativa y destacó la necesidad de impedir que la tecnología desplace elementos fundamentales del desarrollo infantil.

“Tenemos la responsabilidad de asegurar que esta tecnología, que cambia tan rápido, apoye el aprendizaje de nuestros niños en vez de estorbarlo”, señaló Hochul.

Por ahora, el mensaje de la administración de New York City es claro: la inteligencia artificial no desaparecerá de la educación, pero su presencia en las aulas estará bajo vigilancia. Durante el ciclo 2026-2027, los alumnos de 2-K a octavo grado no podrán utilizar sistemas generativos, mientras que los jóvenes de high school solo accederán a opciones autorizadas, durante tiempos reducidos y con supervisión docente.