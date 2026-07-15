Encontrar unas horas de descanso cuando hay niños pequeños en casa no siempre es sencillo, sobre todo en Nueva York. Entre el trabajo, la escuela, el after‑school, el tráfico y las actividades extracurriculares, muchas familias neoyorquinas no tienen un respiro. Piensa en una mamá que sale del trabajo en un hospital de Queens; en un papá que hace doble turno en Manhattan; en una abuela que cuida nietos mientras trabaja en un bodegón en el Bronx: para todos, unas horas sin preocuparse por el bienestar de los hijos son como un oasis. Por eso la administración del alcalde Zohran Kwame Mamdani lanzó oficialmente la primera edición de Parents’ Night Out (Noche Libre para Padres), un programa gratuito de NYC Parks que ofrece cuidado infantil supervisado por una noche en los cinco distritos. Mientras los menores participan en actividades recreativas y educativas, los padres y apoderados responsable podrán aprovechar ese tiempo para descansar, hacer diligencias (ir al supermercado o salir a cenar a un restaurante de su barrio), visitar familiares o simplemente desconectarse de la rutina, algo valioso en una ciudad que nunca para.

¿EN QUÉ CONSISTE LA NOCHE LIBRE PARA PADRES?

La iniciativa permite que niños de entre 6 y 13 años disfruten de una tarde-noche con actividades organizadas por personal capacitado de NYC Parks, en instalaciones municipales seguras y accesibles. El objetivo es dar a las familias varias horas de respiro sin costo.

Actividades para los niños:

Juegos supervisados: dinámicas recreativas y grupales.

Deportes y actividad física: ejercicios y competencias adaptadas a la edad.

Manualidades: espacios creativos guiados por instructores.

Educación sobre medios: actividades enfocadas en alfabetización mediática.

Exploración de la naturaleza: experiencias con Urban Park Rangers.

Cena gratuita: alimentación incluida durante la jornada.

Además, el programa busca que las familias conozcan la oferta permanente de NYC Parks en centros comunitarios, desde ligas deportivas hasta programas de verano y after‑school.

EL MENSAJE DE MAMDANI: MÁS TIEMPO PARA LAS FAMILIAS

Durante el anuncio, el alcalde Zohran Kwame Mamdani explicó que la iniciativa forma parte de su estrategia para hacer la ciudad más asequible y humana. “Todos los padres saben que unas horas para uno mismo pueden parecer un lujo. No debería ser así. Por eso lanzamos la primera Noche Libre para Padres de la ciudad de Nueva York, para que los progenitores puedan tener un poco de tiempo para sí mismos: ir al cine, hacer recados o tener una cita sin preocuparse por quién cuidará a los niños ni cuánto costará”, mencionó la autoridad.

Mamdani añadió que facilitar la crianza no solo reduce gastos, sino que devuelve tiempo a los neoyorquinos para su bienestar personal. En tanto, la comisionada de NYC Parks, Tricia Shimamura, también destacó la intención del programa: “Los padres y cuidadores dedican gran parte de su tiempo a cuidar de los demás, y merecen la oportunidad de recargar energías. Nos enorgullece ofrecer una experiencia gratuita, segura y divertida para los niños mientras las familias disfrutan de unas horas para sí mismas”.

El alcalde Zohran Mamdani hizo oficial esta noticia que beneficiará a la comunidad en Nueva York (Foto: AP)

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

No todas las familias podrán acceder automáticamente; hay requisitos puntuales:

Edad: niños entre 6 y 13 años antes del 16 de agosto de 2026.

Membresía: obtener la membresía gratuita del Centro Recreativo de NYC Parks para cada menor.

Documentación: completar la exención de responsabilidad requerida.

Inscripción previa: registro en línea obligatorio; no se aceptan inscripciones el mismo día.

Cupos limitados: plazas asignadas por orden de llegada.

La membresía para los centros recreativos sigue siendo completamente gratuita para todos los menores.

CENTROS RECREATIVOS Y DIRECCIONES

Distrito Centro recreativo Dirección Brooklyn Shirley Chisholm Recreation Center 3105 Farragut Place, Brooklyn, NY 11210 Manhattan Highbridge Recreation Center 2301 Amsterdam Avenue, New York, NY 10033 Queens Al Oerter Recreation Center 131-40 Fowler Avenue, Flushing, NY 11355 Bronx Kwame Ture Recreation Center 1527 Jesup Avenue, Bronx, NY 10452 Staten Island Greenbelt Recreation Center 501 Brielle Avenue, frente al Sea View Hospital

Nota: las autoridades recomiendan registrar a la familia en una sola sede para facilitar la distribución de cupos.

¿CÓMO REGISTRARSE?

Fechas de inscripción: registrarse en línea entre el 13 y el 20 de julio.

Selección: elegir solo uno de los cinco centros recreativos disponibles.

Confirmación: esperar el correo electrónico de confirmación con detalles del lugar y horario.

Exención: completar la exención obligatoria antes del 31 de julio.

Membresía: tramitar la membresía gratuita de NYC Parks para cada menor antes del 16 de agosto de 2026.

Importante: las inscripciones sin reserva previa no serán admitidas. Los espacios son limitados y se asignan por orden de llegada.

¿POR QUÉ IMPORTA PARA LA COMUNIDAD HISPANA DE NYC?

Muchísimas familias hispanas en barrios como Jackson Heights (Queens), Washington Heights (Manhattan), Sunset Park (Brooklyn) o Fordham (Bronx) dependen de redes informales (abuelas, tíos, vecinos) para el cuidado. Un programa municipal gratuito brinda una alternativa institucional y segura.

El programa facilita que padres que trabajan en horarios nocturnos en restaurantes, limpieza o salud puedan tomar un respiro sin gastos adicionales.

Eventos como este fortalecen la presencia de servicios públicos en comunidades diversas y ayudan a promover la participación en otros programas de NYC Parks (ligas deportivas, clases de ESL, campamentos).

Culturalmente, puede ser la ocasión para que familias celebren una salida en torno a tradiciones latinas (una cena en un restaurante dominicano, puertorriqueño o peruano del barrio) o para que parejas hispanas recuperen tiempo en pareja tras jornadas laborales largas.

Con esta iniciativa, la administración de Mamdani y NYC Parks buscan ofrecer un beneficio concreto que combina actividades gratuitas para los niños con un espacio de descanso para padres y cuidadores —una necesidad frecuente en una ciudad tan dinámica como la Gran Manzana.

La Ciudad de Nueva York ha habilitado un nuevo piloto relacionado con el cuidado infantil para que sus padres tengan una noche libre (Foto: Freepik)

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