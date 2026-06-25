Encontrar una vivienda asequible en Nueva York se ha vuelto una batalla diaria para miles de familias latinas y trabajadoras de la ciudad. Entre padres que comparten apartamentos en Queens y Brooklyn para ahorrar, vecinos que esperan días de cita en oficinas de vivienda en El Bronx, y pequeños comerciantes en Washington Heights que ven cómo suben los costos de la propiedad, cualquier iniciativa que baje gastos fijos —aunque no sea una reducción directa de la renta— genera esperanzas y preguntas. Por eso el reciente anuncio del alcalde Zohran Mamdani sobre un programa público de seguros para edificios residenciales llamó la atención: promete recortar primas, liberar dinero para mantenimiento y, en teoría, ayudar a preservar unidades económicas en barrios donde las familias llevan generaciones.

Este plan busca atacar un factor poco conversado pero decisivo en las cuentas de propietarios y administradores: el alza sostenida en los seguros de propiedad que ha forzado a recortar reparaciones, demorar arreglos de calefacción y, en algunos casos, transferir costos a los inquilinos en forma de servicios deteriorados o aumentos encubiertos.

EL PLAN DE NUEVA YORK PARA REDUCIR COSTOS EN VIVIENDAS ASEQUIBLES

La administración de Zohran Mamdani presentó un programa de seguros respaldado por la ciudad para disminuir los costos operativos de edificios con viviendas asequibles y apartamentos regulados por control de rentas. El proyecto se diseñará con la participación de la New York City Economic Development Corporation (NYCEDC), el Department of Housing Preservation and Development (HPD) y la New York City Housing Development Corporation (HDC), y apunta a bajar las primas en al menos un 20% para una parte importante del parque de viviendas afectadas.

Según el gobierno, el aumento en las pólizas ha obligado a propietarios a destinar más presupuesto a seguros y menos a mantenimiento, reparaciones y servicios esenciales para residentes —desde ascensores hasta sistemas de calefacción— lo que repercute especialmente en poblaciones de bajos ingresos y en comunidades latinas donde la vivienda compartida es común.

El alto costo de vida en la Gran Manzana provocó la intervención de Zohran Mamdani (Foto: Freepik / Imagen referencial)

¿POR QUÉ LOS SEGUROS INFLUYEN EN EL PRECIO DE LA VIVIENDA?

Aunque la gente suele pensar que la renta sube sólo por oferta y demanda, en realidad varios costos estructurales encarecen la operación de un edificio. Entre ellos:

Seguros de propiedad.

Mantenimiento de edificios.

Reparaciones estructurales.

Costos de financiamiento.

Impuestos y gastos operativos.

La administración municipal señala que cada incremento de US$100 en los costos de seguros puede traducirse en aproximadamente US$1,200 adicionales en capital público requerido para financiar proyectos de vivienda asequible, lo que reduce la capacidad de construir y mantener unidades a largo plazo.

LAS CIFRAS CLAVE DEL ANUNCIO

Aspecto Detalle Inversión inicial 100 millones de dólares Periodo de inversión Próximos tres años Meta para 2027 Asegurar 20,000 viviendas Meta para 2030 Alcanzar 100,000 viviendas Reducción esperada de primas Al menos 20%

Una reducción de este tipo podría traducirse en más recursos para reparaciones, menor riesgo de deterioro y mayor capacidad de la ciudad para preservar viviendas reguladas.

UNA MEDIDA INCLUIDA EN EL PLAN HABITACIONAL DE MAMDANI

El programa forma parte de “Block by Block”, la estrategia integral para abordar la crisis habitacional anunciada por el alcalde. La administración defiende que, cuando el mercado privado no soluciona déficits estructurales, la intervención pública puede reducir costos que impactan directamente a miles de residentes. Mamdani señaló que los crecientes costos de seguros están absorbiendo recursos que deberían usarse en mejoras y estabilidad de las unidades asequibles.

¿CÓMO SEGUIRÁ EL PROCESO? RFEI Y ACTORES INVOLUCRADOS

La NYCEDC lanzó una Solicitud de Expresiones de Interés (RFEI) para recibir propuestas de empresas y expertos que diseñen y operen el programa. Podrán participar:

Corredores de seguros.

Compañías aseguradoras.

Reaseguradoras.

Administradores especializados.

Firmas actuariales.

Consultoras de gestión de riesgos.

La ciudad contrató a Pinnacle Actuarial Resources como consultor independiente para análisis técnicos y estudios actuariales durante la etapa de diseño.

FECHAS IMPORTANTES PARA EMPRESAS INTERESADAS

Evento Fecha Sesión informativa del programa 8 de julio de 2026 Modalidad de la sesión Presencial y virtual Cierre para presentar propuestas 6 de agosto de 2026 Hora límite 4:00 p.m. (ET)

Las propuestas serán evaluadas en etapas por NYCEDC, HPD y HDC.

¿PODRÍA AYUDAR A REDUCIR EL COSTO DE LOS ALQUILERES?

El plan no promete bajar las rentas de forma inmediata. Pero la lógica es clara: si propietarios y administradores reducen lo que pagan por pólizas, dispondrán de más recursos para mantenimiento y conservación. Eso puede evitar el deterioro de unidades reguladas y reducir la presión para aumentar rentas o recortar servicios. Si el programa alcanza 100,000 viviendas para 2030, Nueva York podría convertirse en referente para otras ciudades que busquen soluciones híbridas entre mercado y acción pública.

El alcalde Mamdani hizo el anunció el miércoles 24 de junio (Foto: AFP)

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