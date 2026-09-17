Nueva York empieza a probar una respuesta a una necesidad diaria que puede volverse urgente para quien pasa horas lejos de casa: encontrar un sanitario gratuito. Después de un viaje largo en el subway, durante una jornada de entregas, a la salida de un juego de los Yankees en el Bronx o mientras se hacen compras en Queens y Brooklyn, muchos residentes deben entrar a un café, restaurante o tienda para resolver una necesidad básica. La administración del alcalde Zohran Mamdani comenzó a instalar 17 baños modulares e inteligentes en los cinco boroughs, con el objetivo de ampliar el acceso a este servicio en plazas y áreas de gran movimiento.

La iniciativa tiene una inversión de US$4 millones y se desarrollará como un piloto de un año. Las unidades abrirán todos los días, de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., serán gratuitas, cumplirán con las normas de accesibilidad de la ADA y tendrán un límite que ha llamado la atención: cada visitante dispondrá de hasta 10 minutos.

¿POR QUÉ LOS BAÑOS SOLO SE PUEDEN USAR DURANTE 10 MINUTOS?

Uno de los aspectos más comentados del plan es el tiempo máximo por visita. Cuando alguien ingresa a una de estas cabinas, se activa un contador. Al cumplirse el límite, el mecanismo inicia la apertura de la puerta después de emitir varios avisos.

Durante la presentación, un periodista preguntó a Mamdani qué medidas adoptaría la ciudad para evitar que los espacios fueran utilizados con fines ajenos a los de un sanitario. La consulta mencionó inquietudes sobre posible consumo de drogas, prostitución y estadías extensas en el interior, incluidas aquellas de personas sin vivienda que podrían intentar resguardarse allí.

El alcalde explicó que la restricción forma parte del diseño operativo y busca impedir que una persona mantenga ocupada una cabina durante demasiado tiempo. Según su planteamiento, no se trata de excluir a quien necesita utilizar el servicio, sino de ayudar a que las instalaciones permanezcan disponibles, limpias y funcionales para residentes, trabajadores y visitantes.

Mamdani señaló que el uso promedio de un sanitario público es de cerca de tres minutos y medio. En ese contexto, el tope de 10 minutos deja un margen amplio para una visita normal, aunque evita ocupaciones extendidas.

“Este no es un lugar para desplazarse por el teléfono. Sé que muchas personas hacen eso. Este no es uno de ellos”, explicó Mamdani durante la presentación.

La medida puede notarse especialmente en puntos de gran afluencia, como las cercanías de Yankee Stadium, Washington Heights, el Lower East Side, Astoria, Northern Boulevard o sectores comerciales de Brooklyn. Para repartidores que recorren la ciudad en bicicleta, familias con niños, adultos mayores, personas con discapacidad y empleados que pasan la jornada en la calle, contar con un lugar disponible puede ser una necesidad inmediata.

De esta manera, el límite de 10 minutos tiene dos objetivos principales:

Mantener los sanitarios disponibles para más personas.

Reducir la posibilidad de que sean utilizados durante períodos prolongados para actividades distintas de su finalidad.

¿QUÉ SUCEDE CUANDO SE CUMPLEN LOS 10 MINUTOS?

La puerta no se abrirá sin previo aviso. Throne Labs, la empresa que operará y mantendrá las unidades, incorporó alertas para informar al visitante que el tiempo está por terminar.

El funcionamiento contempla, de manera general, este esquema:

Momento Qué ocurre Ingreso Comienza el período de uso de aproximadamente 10 minutos 5 minutos El sistema avisa que ya transcurrió la mitad del tiempo 8 minutos Se emite otra advertencia sobre la proximidad del límite 10 minutos Luces y avisos informan que el tiempo de uso terminó Después del aviso El usuario tiene un breve margen adicional antes de la apertura automática de la puerta

Jessica Heinzelman, cofundadora de Throne Labs, indicó que habrá varias advertencias antes del final del turno asignado. La compañía ha señalado que, tras la alerta final, la persona contará con alrededor de 30 segundos antes de que se active la apertura.

La empresa sostiene que este mecanismo puede ayudar en situaciones de emergencia. Si alguien sufre un problema médico en el interior o no sale tras el plazo establecido, la tecnología puede facilitar una verificación más rápida por parte del personal encargado.

¿QUÉ TIENEN LOS NUEVOS BAÑOS PÚBLICOS DE NYC?

Aunque son estructuras modulares, las cabinas fueron diseñadas para ofrecer condiciones similares a las de un sanitario convencional, con herramientas tecnológicas que buscan mejorar el mantenimiento y la experiencia de uso.

Cada instalación será gratuita, accesible y sin contacto. Entre sus principales características están:

Inodoro con descarga.

Lavamanos con agua corriente.

Control de temperatura.

Interior accesible bajo las normas de la ADA.

Estación para cambiar pañales.

Dispensadores gratuitos de toallas sanitarias.

Sistema de acceso sin contacto.

Información sobre disponibilidad en tiempo real.

Calificaciones de limpieza.

Alertas para controlar el tiempo de uso.

Opción para reportar problemas de mantenimiento.

Las estructuras no requieren conexiones permanentes a las redes de agua, alcantarillado o electricidad. Esa condición permite que Throne Labs las instale, traslade o retire con mayor facilidad si las necesidades de una comunidad cambian.

La compañía ya opera redes de sanitarios públicos en Washington, D.C., Los Ángeles, Atlanta, Seattle, el Área de la Bahía de San Francisco y Detroit. En Nueva York, será responsable de la limpieza y el mantenimiento de las 17 unidades.

Así lucen los baños inteligentes que se han instalado en Nueva York (Foto: Oficina del Alcalde de Nueva York)

¿CÓMO SE PODRÁ ENTRAR A LOS BAÑOS?

El proyecto contempla distintas formas de acceso. La intención de la ciudad es que tener un teléfono inteligente no sea el único requisito para ingresar.

Los usuarios podrán hacerlo mediante:

Mensaje de texto.

Código QR.

Aplicación Throne Bathroom Network.

Tarjeta de acceso distribuida por organizaciones comunitarias locales.

La app permitirá ubicar la cabina más cercana, verificar si está libre y revisar su valoración de limpieza en tiempo real. Los comentarios de los visitantes también ayudarán a identificar las instalaciones que requieran atención.

El acceso digital ha generado dudas entre defensores de personas sin vivienda y organizaciones comunitarias. La inquietud es que no todos cuentan con smartphone, conexión estable, batería o facilidad para utilizar una aplicación y un código QR. La ciudad sostiene que trabaja con grupos locales para distribuir tarjetas físicas y que cada punto incluirá información sobre dónde solicitarlas.

¿DÓNDE ESTARÁN LOS 17 BAÑOS PÚBLICOS?

Las 17 instalaciones se distribuirán entre Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan y Staten Island. La selección prioriza parques, plazas y corredores con alta presencia de peatones.

Borough Ubicaciones Bronx Yankee Stadium; Admiral Farragut Playground; Mapes Park; Monsignor Raul Del Valle Square Brooklyn Columbus Park; Milestone Park; Fulton Street y Truxton Street; Avenue C Plaza Queens Astoria Boulevard South y 31st Street; Northern Boulevard y 31st Street; Northern Boulevard y 54th Street; 34th Avenue y 64th Street Manhattan Cooper Square; Malcolm X Plaza; Delancey Street y Suffolk Street; Plaza Alianza Dominicana Staten Island North Shore Esplanade

Para la comunidad hispana, una de las ubicaciones más representativas será Plaza Alianza Dominicana, en Washington Heights. El espacio se encuentra en una zona de amplia presencia dominicana y latina, con movimiento constante de familias, comerciantes, empleados, peatones y usuarios del transporte público.

También resalta la unidad prevista cerca de Yankee Stadium, en el Bronx, un punto de afluencia masiva durante juegos, conciertos y otros eventos. En Queens, los puntos de Northern Boulevard y 34th Avenue estarán cerca de comunidades diversas y de rutas utilizadas por residentes de Jackson Heights, Elmhurst, Corona y Astoria.

Las primeras estructuras comenzaron a instalarse en Fulton Street y Truxton Street, en Brooklyn, y en 34th Avenue y 64th Street, en Queens.

MAMDANI BUSCA CREAR UNA RED DE BAÑOS

La colocación de estas 17 unidades no se presenta como un proyecto aislado. El programa piloto se extenderá por 12 meses y permitirá recopilar datos sobre el uso, el mantenimiento, la aceptación comunitaria y la posibilidad de ampliar la red en el futuro.

El alcalde había anunciado el compromiso de destinar US$4 millones para la iniciativa. Posteriormente, la New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) seleccionó a Throne Labs mediante un proceso competitivo para entregar, operar y mantener las cabinas.

Mamdani resumió el objetivo del proyecto de manera directa: “Demasiados neoyorquinos saben lo que se siente al no tener adónde ir mientras están fuera de casa”, dijo el alcalde. Y añadió: “Este piloto consiste en garantizar que los neoyorquinos puedan contar con un baño limpio, seguro y accesible cuando lo necesiten. Vamos a aprender de este piloto y construir una red de baños públicos que satisfaga las necesidades de los neoyorquinos en cada borough”.

Zohran Mamdani durante la conferencia de prensa presentando los baños públicos (Foto: Oficina del Alcalde de Nueva York)

¿QUIÉNES SE BENEFICIARÁN DE LOS NUEVOS BAÑOS?

El NYC Department of Transportation destacó que contar con sanitarios públicos puede ser especialmente importante para quienes cumplen jornadas largas fuera de sus hogares.

Mike Flynn, comisionado del NYC DOT, mencionó entre los grupos beneficiados a adultos mayores, padres con niños pequeños, repartidores y personas con discapacidades, además de otros neoyorquinos que se trasladan constantemente por la ciudad.

“Los baños públicos mejoran la calidad de vida de todos”, sostuvo Flynn. El funcionario también destacó la colaboración entre NYCEDC, NYC Parks y NYC DOT para definir los lugares donde se instalarán las unidades.

Tricia Shimamura, comisionada de NYC Parks, señaló que el plan permitirá probar una forma más rápida y eficiente de crear infraestructura sanitaria gratuita y accesible.

Por su parte, Anthony Shorris, presidente y director ejecutivo de NYCEDC, puso el foco en trabajadores como repartidores, empleados de construcción y conductores de taxi, además de personas que pasan gran parte del día fuera de casa. “Acceder a un baño es una cuestión básica de dignidad”, afirmó.

La concejal Sandy Nurse también respaldó la iniciativa y sostuvo que, durante décadas, la falta de este tipo de servicios ha limitado el acceso de algunas personas a los espacios públicos de la ciudad. Según Nurse, la meta a largo plazo es avanzar hacia una estrategia integral y aumentar el número de sanitarios gratuitos en Nueva York.

El concejal Shaun Abreu calificó el acceso a un baño limpio y seguro como una cuestión de dignidad básica. La concejal Rita Joseph, por su parte, destacó las dificultades que pueden enfrentar madres y padres con niños pequeños cuando no encuentran un lugar disponible.

UN PROBLEMA QUE LA CIUDAD QUIERE ABORDAR DURANTE UN AÑO

Para Fletcher Wilson, cofundador y director ejecutivo de Throne Labs, el proyecto también tiene un componente personal. El empresario explicó que suele preocuparse por saber dónde está el sanitario más cercano antes de salir de casa y que esa experiencia fue parte de la motivación para crear la empresa.

“Mi estómago siempre me ha causado problemas, y trato de no salir de casa sin saber exactamente dónde estará el baño más cercano”, dijo Wilson. “Esa preocupación constante me sigue a todas partes”. Ahora, la tecnología de Throne Labs llega a los cinco boroughs con un experimento que Nueva York seguirá durante los próximos 12 meses.

La propuesta es sencilla: más servicios gratuitos, en más lugares y con información actualizada sobre disponibilidad y limpieza. Sin embargo, el modelo también incorpora una norma poco habitual para un baño público: las personas deberán terminar su visita antes de que se cumplan los 10 minutos.

La administración de Mamdani tendrá un año para comprobar cómo funciona el sistema, de qué forma lo utilizan residentes y visitantes y si los resultados justifican la creación de una red pública mucho más amplia.